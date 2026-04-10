Филмът за Христо Стоичков излиза с две заглавия - едно за България и едно за чужбина

Филмът за Христо Стоичков излиза с две заглавия - едно за България и едно за чужбина

10 Април, 2026 18:02

Камата окуражил младия актьор Кристо Стоичков, който ще го изиграе в лентата

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Няма страх, главата горе и смело напред“. С тези думи Христо Стоичков окуражил актьора Кристо Стоичков, който ще изиграе неговия образ в киното. Това казва в интервю за БТА младият актьор, попитан дали има притеснения от реакцията на легендата след филма и дали ще може се справи с ролята.

Филмът за Стоичков ще излезе с две официални заглавия. „Стоичков: Имало едно време в България“ е за местната публика, а Stoichkov – Against All Odds („Стоичков: Противно на всички очаквания") – за международната аудитория, съобщиха от екипа на продукцията.

Режисьорът Мартин Макариев обясни, че това решение очертава двойнствената перспектива на филма – едновременно дълбоко лична и национална история, но и универсален разказ за успеха, въпреки препятствията. „Имало едно време в България“ носи усещането за носталгията, за началото и за средата, която оформя характера на главния герой. Against All Odds говори на международната публика за човека, плувал дълго срещу течението, борил се за мечтите си и стигнал до върха… Въпреки всички залози срещу него. Това са две гледни точки към една и съща история“.

Младият актьор Кристо Стоичков бе избран чрез телевизионното риалити „Вече играеш… Стоичков“ по „Нова телевизия“. С финала на формата започва и неговата интензивна подготовка за една от най-отговорните роли в съвременната българска киноистория.

Започнахме с футболни тренировки, които са доста усилени. Смятаме, че трябва да тренирам като реален, истински футболист, за да мога максимално да вляза в кожата на един такъв спортист на изключително високо ниво“, разказва пред БТА актьорът. Освен физическата подготовка, процесът включва и задълбочен анализ на характера – гледане на мачове, архивни кадри и постоянна работа върху духа на персонажа.

Срещите с Христо Стоичков се оказват ключови за неговата мотивация. „Стоичков изключително много ме мотивира и окуражава. Да съм покрай него за мен е изключително щастие – като фен, като човек, като всичко“, разказа той. По думите му легендата не пести подкрепа и вяра в целия процес.

Актьорът открива и лична връзка с образа: „Намирам доста сходства в нашите характери. Допада ми неговият характер и когато го анализирам, не усещам тежест или трудност, а по-скоро интерес. Забавлявам се и се наслаждавам“.

Филмът няма да се ограничи само до митологизирания образ на Стоичков. „Работим по всичко, което трябва“, каза актьорът с усмивка, но подчертава, че най-важното остава улавянето на неговата енергия: „Физическите прилики имат значение, но неговата енергия и излъчването – отвътре навън, са на първо място“.

Кристо Стоичков допълни, че отговорността, която носи ролята, е огромна: „Огромна отговорност към господин Стоичков и към целия народ“. За своето поколение легендата е не просто футболист, а пример: „Възпитан съм с примера за него от баща ми. За мен той винаги е бил пример за мъжество, за характер, за това как трябва да се държи един достоен човек“.

На въпрос има ли нещо, което не приема или го дразни у Стоичков, отговори, без да се замисля: „Не“.

Първите три визии на филма загатват мащаба на проекта – вдъхновени от знакови етапи в кариерата на Стоичков – националния отбор на България, ЦСКА и „Барселона“. Те проследяват пътя от началото в България до световното признание.

Зад проекта стои творчески екип, в който сценарият е на Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Ключова роля в международното развитие и разпространение има Cloud9 Studios – компания с опит в позиционирането на продукции с глобален потенциал.

Началото на снимките беше отбелязано и с личен момент за актьора – той отпразнува рождения си ден, заедно с екипа, превръщайки събитието в още по-емоционален старт на предстоящото кинопътешествие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 кой мy дpeмe

    7 1 Отговор
    бг версията ще е цензурирана щото нал каза че бг нищо не му е дала

    Коментиран от #7

    18:03 10.04.2026

  • 2 Стойков

    2 1 Отговор
    За България Шъ е . Пуиката Раина за чужбина другУ

    18:21 10.04.2026

  • 3 Българин

    6 2 Отговор
    НЯМА ДА ГО ГЛЕДАМ.

    Коментиран от #11

    18:21 10.04.2026

  • 4 Много

    6 1 Отговор
    Ми писна от ицо кауфлана ицо ефбет, от Украйна и Израел!!!

    18:22 10.04.2026

  • 5 Мауфа

    1 1 Отговор
    а на всички езици на последната страница има "а в Мауфланд има промоция на ..."

    18:25 10.04.2026

  • 6 УРААА

    1 1 Отговор
    Под чужбна да разбираме Испания ли,... а там дали знаят кой беше тоя
    Ама отново двоен аршин за БГ и другите

    18:31 10.04.2026

  • 7 Рефер

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Ами той стана голяма работа,...бил е на времето, защото за хората футбола е забавление, зрелище за 90 минути, а той беше майстор на тези мурафети

    18:34 10.04.2026

  • 8 ГОООЛ

    0 0 Отговор
    Ще показат ли бърните му ,, за мамата... и как смешно мърда ръчички

    18:36 10.04.2026

  • 9 Гост

    0 1 Отговор
    Че кой пък нормален ще го гледа? Голям влезе с филма за Гунди, не мое се примири нарциса че народа обича повече друг! Иначе що простотии е наговорил за БГ, пък сега ....
    Добър футболист, посредствен човек...

    18:36 10.04.2026

  • 10 Жалка картинка

    1 0 Отговор
    Да се пусне и на диск ... Подарък към всяка найлонова торбичка на Кауфланд...
    (Симпатизант съм на ЦСКА)

    Коментиран от #16

    18:38 10.04.2026

  • 11 ЗРИТЕЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Голяма реклама,... също като изМАМНИК, КОМ-ЕМИНЕ и подобни
    никой не ги гледа

    18:38 10.04.2026

  • 12 Като човек не струва

    1 1 Отговор
    Голяма излагация

    18:40 10.04.2026

  • 13 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    при жив човек филм да се прави? Дайте да направим филми за всички Герои от 94 г.и на резервите и за масажистите. Да имаме какво да гледаме по ТV. И без това се върти едно и също с години.😡

    18:41 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Без думи

    0 0 Отговор
    Офофоф гримаса усмивка смях ПАДЕНИЕ

    18:43 10.04.2026

  • 16 Павел

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жалка картинка":

    Кое ЦСКА? Това на Стоичков, това на злобното жуже от Микре или това на ефбета

    18:44 10.04.2026

  • 17 Комунистите начело със Стоичков

    1 0 Отговор
    Изведоха България на 4 място.
    Демократичните фашисти ликвидираха и България и спорта.

    19:06 10.04.2026