Филмът за Христо Стоичков излиза с две заглавия - едно за България и едно за чужбина

„Няма страх, главата горе и смело напред“. С тези думи Христо Стоичков окуражил актьора Кристо Стоичков, който ще изиграе неговия образ в киното. Това казва в интервю за БТА младият актьор, попитан дали има притеснения от реакцията на легендата след филма и дали ще може се справи с ролята.

Филмът за Стоичков ще излезе с две официални заглавия. „Стоичков: Имало едно време в България“ е за местната публика, а Stoichkov – Against All Odds („Стоичков: Противно на всички очаквания") – за международната аудитория, съобщиха от екипа на продукцията.

Режисьорът Мартин Макариев обясни, че това решение очертава двойнствената перспектива на филма – едновременно дълбоко лична и национална история, но и универсален разказ за успеха, въпреки препятствията. „Имало едно време в България“ носи усещането за носталгията, за началото и за средата, която оформя характера на главния герой. Against All Odds говори на международната публика за човека, плувал дълго срещу течението, борил се за мечтите си и стигнал до върха… Въпреки всички залози срещу него. Това са две гледни точки към една и съща история“.

Младият актьор Кристо Стоичков бе избран чрез телевизионното риалити „Вече играеш… Стоичков“ по „Нова телевизия“. С финала на формата започва и неговата интензивна подготовка за една от най-отговорните роли в съвременната българска киноистория.

„Започнахме с футболни тренировки, които са доста усилени. Смятаме, че трябва да тренирам като реален, истински футболист, за да мога максимално да вляза в кожата на един такъв спортист на изключително високо ниво“, разказва пред БТА актьорът. Освен физическата подготовка, процесът включва и задълбочен анализ на характера – гледане на мачове, архивни кадри и постоянна работа върху духа на персонажа.

Срещите с Христо Стоичков се оказват ключови за неговата мотивация. „Стоичков изключително много ме мотивира и окуражава. Да съм покрай него за мен е изключително щастие – като фен, като човек, като всичко“, разказа той. По думите му легендата не пести подкрепа и вяра в целия процес.

Актьорът открива и лична връзка с образа: „Намирам доста сходства в нашите характери. Допада ми неговият характер и когато го анализирам, не усещам тежест или трудност, а по-скоро интерес. Забавлявам се и се наслаждавам“.

Филмът няма да се ограничи само до митологизирания образ на Стоичков. „Работим по всичко, което трябва“, каза актьорът с усмивка, но подчертава, че най-важното остава улавянето на неговата енергия: „Физическите прилики имат значение, но неговата енергия и излъчването – отвътре навън, са на първо място“.

Кристо Стоичков допълни, че отговорността, която носи ролята, е огромна: „Огромна отговорност към господин Стоичков и към целия народ“. За своето поколение легендата е не просто футболист, а пример: „Възпитан съм с примера за него от баща ми. За мен той винаги е бил пример за мъжество, за характер, за това как трябва да се държи един достоен човек“.

На въпрос има ли нещо, което не приема или го дразни у Стоичков, отговори, без да се замисля: „Не“.

Първите три визии на филма загатват мащаба на проекта – вдъхновени от знакови етапи в кариерата на Стоичков – националния отбор на България, ЦСКА и „Барселона“. Те проследяват пътя от началото в България до световното признание.

Зад проекта стои творчески екип, в който сценарият е на Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Ключова роля в международното развитие и разпространение има Cloud9 Studios – компания с опит в позиционирането на продукции с глобален потенциал.

Началото на снимките беше отбелязано и с личен момент за актьора – той отпразнува рождения си ден, заедно с екипа, превръщайки събитието в още по-емоционален старт на предстоящото кинопътешествие.