Само двама човека от кралското семейство все още подкрепят бившия принц Андрю

11 Април, 2026 19:28 793 6

Само братът и сестрата на Андрю все още разговарят с него

Събина Андреева

Принцеса Ан и принц Едуард остават сред малкото близки членове на британското кралско семейство, които поддържат контакт с принц Андрю след отнемането на титлите му и оттеглянето му от публичен живот.

По информация на британски медии, принцеса Ан е разговаряла с брат си по телефона на Коледа, а по-рано е предложила той да се премести в нейното имение Gatcombe Park в графство Глостършър. Предложението идва в период, в който Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън бяха принудени да напуснат резиденцията си Royal Lodge в Уиндзор.

Впоследствие принц Андрю се установява в имота Marsh Farm, част от имението Сандрингам. Според публикации в британската преса той първоначално е отлагал преместването, но след посещение на принц Едуард по време на Великденските празници, е бил убеден да финализира решението си. Източници твърдят, че Едуард е провел „тих разговор“ с брат си относно бъдещето му извън основните кралски резиденции.

Отношенията на принц Андрю с крал Чарлз III остават неясни. След ареста на Андрю през февруари по подозрения за неправомерни действия, свързани със споделяне на поверителна информация с Джефри Епстийн, монархът заяви публично, че „законът трябва да следва своя ход“, като отказа допълнителен коментар.

В същото време принц Уилям и Кейт Мидълтън изразиха подкрепа за позицията на краля. Още през 2019 г., след противоречивото интервю на Андрю за BBC относно връзките му с Епстийн, принц Уилям настоява той да бъде окончателно отстранен от публичния живот на монархията.

През 2021 г. срещу Андрю беше заведено гражданско дело от Вирджиния Джуфре за предполагаемо сексуално посегателство, което бе уредено извънсъдебно през следващата година. В резултат той загуби военните си титли и патронажи, а през 2025 г. окончателно беше лишен и от останалите си кралски звания.

Според биографа Робърт Хардман, автор на книгата „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“, принц Уилям все пак е потърсил връзка с чичо си, за да му изрази съболезнования след последния удар върху статута му в кралското семейство.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойчо Недев мирингията

    3 0 Отговор
    Понеже съм бездетен и не мога да направя дете ще хвана комшията да забременее жената 🤣🤣🤣🤣🥳

    19:32 11.04.2026

  • 2 Мъж

    1 3 Отговор
    На следващите избори гласувайте за ДПС ново начало!

    19:55 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГЕРБ ДПС ново начало

    0 1 Отговор
    Задължително гласуване за ГЕРБ или ДПС ново начало.

    20:30 11.04.2026

  • 5 Ивка Бейбе

    1 0 Отговор
    Кралицата се е оправила!!! Това е ЧУДО!!!😍😍😍

    20:38 11.04.2026

  • 6 Пижю

    1 0 Отговор
    Пише се ,,двама души", не ,,човека".

    20:42 11.04.2026