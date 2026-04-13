13 април 1941 г.: Великобритания бомбардира София за първи път

На 13 април 1941 г. Британските кралски военновъздушни сили (RAF) извършват първата си самостоятелна бомбардировка над София. Макар някои източници да посочват, че при тази конкретна атака няма жертви, историческите данни са противоречиви, тъй като нападенията в този период често са поредица от удари.
Атаката е предприета като отговор на присъединяването на България към Тристранния пакт и германската инвазия в Югославия и Гърция, започнала от българска територия. Основният удар е насочен към района на Централна гара и железопътната инфраструктура.
Първите бомби над София в хода на войната всъщност падат седмица по-рано — на 6 април 1941 г., но те са хвърлени от югославската авиация, като тогава загиват 8 души. Докато за нощта на 13 април често се съобщава за липса на убити, следващата атака в ранните часове на 14 април 1941 г. води до 14 жертви и 25 ранени.
Общо за периода 6 – 15 април 1941 г., вследствие на комбинираните нападения над София, Кюстендил и други населени места, загиват 87 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Разбирайте - Острова !!!
САЩ се командва от две лобита - английско, и еврейско !!!
10:39 13.04.2026
2 Да четат статията
10:41 13.04.2026
3 Хаха
10:42 13.04.2026
4 Нашите англииски приятели
10:44 13.04.2026
5 Англосаксонски вампири
10:46 13.04.2026
6 аааа
Коментиран от #8, #9, #10, #12
10:47 13.04.2026
7 Само че
Коментиран от #11
10:48 13.04.2026
8 бббб
До коментар #6 от "аааа":и колко са цивилните жертви???
Коментиран от #13
10:50 13.04.2026
9 Сила
До коментар #6 от "аааа":Еми те толкова си могат , и преди и сега ..."Киев за три дни ....!!!?" Пета година вече , ПЕТ ГОДИНИ НА ЕДНО МЯСТО ....!!!?
10:50 13.04.2026
10 Край
До коментар #6 от "аааа":Лъжа или просто глупост. Голяма. “Бомбардировката” на Добрич е от дезориентиран един самолет при това неустановен като националност и с една бомба. Бомбардировките на Ссср на България са русофобна лъжа.
10:51 13.04.2026
11 аааа
До коментар #7 от "Само че":А в следствие на окупацията от СССР са загинали десетки хиляди. Ако включиш и жертвите на режима, който инсталираха, стават стотици хиляди, при това най-важните представители на обществото - лекари, архитекти, строители, предприемачи, банкери, целият висш клир на църквата, офицери...
10:52 13.04.2026
12 Някой
До коментар #6 от "аааа":АМА ТИ СИ И ВРАГ НА РУСИЯ ВЕЧЕ БЕ. А КОЛКО УБИТИ И РАНЕНИ ИМА? ХВЪРЛЕНИ ДЕСЕТИНА БОМБИ НЕЗНАЙНО КЪДЕ И ТОЛКОЗ. А ВИЖ 7ми КОМЕНТАР..
10:53 13.04.2026
13 аааа
До коментар #8 от "бббб":Не знам. 50 години комунистите мълчаха и криеха съветските бомбардировки по България. Може и хиляди да са, но архивите са унищожени.
10:54 13.04.2026