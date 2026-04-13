13 април 1941 г.: Великобритания бомбардира София за първи път

13 Април, 2026

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 април 1941 г. Британските кралски военновъздушни сили (RAF) извършват първата си самостоятелна бомбардировка над София. Макар някои източници да посочват, че при тази конкретна атака няма жертви, историческите данни са противоречиви, тъй като нападенията в този период често са поредица от удари.

Атаката е предприета като отговор на присъединяването на България към Тристранния пакт и германската инвазия в Югославия и Гърция, започнала от българска територия. Основният удар е насочен към района на Централна гара и железопътната инфраструктура.

Първите бомби над София в хода на войната всъщност падат седмица по-рано — на 6 април 1941 г., но те са хвърлени от югославската авиация, като тогава загиват 8 души. Докато за нощта на 13 април често се съобщава за липса на убити, следващата атака в ранните часове на 14 април 1941 г. води до 14 жертви и 25 ранени.

Общо за периода 6 – 15 април 1941 г., вследствие на комбинираните нападения над София, Кюстендил и други населени места, загиват 87 души.


  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    " Картаген трябва да бъде разрушен"!!!
    Разбирайте - Острова !!!
    САЩ се командва от две лобита - английско, и еврейско !!!

    10:39 13.04.2026

  • 2 Да четат статията

    4 1 Отговор
    Всички национални предатели в БГ.

    10:41 13.04.2026

  • 3 Хаха

    5 1 Отговор
    Нещо нема коментари от евроробите. Изпокриха ли се, или не се публикуват от продажниците. .

    10:42 13.04.2026

  • 4 Нашите англииски приятели

    4 1 Отговор
    Са ни пращали великденсдки подаръци!

    10:44 13.04.2026

  • 5 Англосаксонски вампири

    3 1 Отговор
    "Нашите" приятели ни бомбата и преди турско, по турско и след турско робство и след 10 ноември напълно ни избомбиха.

    10:46 13.04.2026

  • 6 аааа

    2 5 Отговор
    Прави ми впечатление, че много рядко се споменават бомбардировките от СССР по цяла Добруджа. Добрич, и околностите са били сринати със земята. Варна също е пострадала. Обстрелвани са от кораби и е било "само" там, просто защото не са могли по-далеч.

    Коментиран от #8, #9, #10, #12

    10:47 13.04.2026

  • 7 Само че

    4 1 Отговор
    41г. загиналите били 87 души. А през периода 1943-1944 г. загиват над 4200 души. Само в София са над 2477 души.

    Коментиран от #11

    10:48 13.04.2026

  • 8 бббб

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "аааа":

    и колко са цивилните жертви???

    Коментиран от #13

    10:50 13.04.2026

  • 9 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "аааа":

    Еми те толкова си могат , и преди и сега ..."Киев за три дни ....!!!?" Пета година вече , ПЕТ ГОДИНИ НА ЕДНО МЯСТО ....!!!?

    10:50 13.04.2026

  • 10 Край

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "аааа":

    Лъжа или просто глупост. Голяма. “Бомбардировката” на Добрич е от дезориентиран един самолет при това неустановен като националност и с една бомба. Бомбардировките на Ссср на България са русофобна лъжа.

    10:51 13.04.2026

  • 11 аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само че":

    А в следствие на окупацията от СССР са загинали десетки хиляди. Ако включиш и жертвите на режима, който инсталираха, стават стотици хиляди, при това най-важните представители на обществото - лекари, архитекти, строители, предприемачи, банкери, целият висш клир на църквата, офицери...

    10:52 13.04.2026

  • 12 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "аааа":

    АМА ТИ СИ И ВРАГ НА РУСИЯ ВЕЧЕ БЕ. А КОЛКО УБИТИ И РАНЕНИ ИМА? ХВЪРЛЕНИ ДЕСЕТИНА БОМБИ НЕЗНАЙНО КЪДЕ И ТОЛКОЗ. А ВИЖ 7ми КОМЕНТАР..

    10:53 13.04.2026

  • 13 аааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бббб":

    Не знам. 50 години комунистите мълчаха и криеха съветските бомбардировки по България. Може и хиляди да са, но архивите са унищожени.

    10:54 13.04.2026