56-годишната Лорън Санчес: „Бих имала бебе още утре“ от Джеф Безос

Лорън Санчес заяви, че е напълно готова да има дете със съпруга си Джеф Безос. 56-годишната бивша журналистка сподели в интервю за The New York Times, че би приела още едно дете без колебание, пише woman.bg.

„Бих имала още едно дете още утре. Утре“, казва тя. По-късно неин говорител уточни, че тя не очаква дете в момента.

Голямо семейство и от двете страни

Лорън Санчес вече има три деца от предишни връзки. Най-големият ѝ син Нико е на 25 години и е от връзката ѝ с бившия NFL играч Тони Гонзалес. От брака си с бизнесмена Патрик Уайтсел тя има още две деца – син на 19 и дъщеря на 18 години.

От своя страна Джеф Безос е баща на трима синове и една дъщеря от бившата си съпруга Маккензи Скот, като пази децата си далеч от публичното внимание.

Любов и близост

Санчес разкри и детайли от връзката си с Безос, за когото се омъжи през юни 2025 г. на бляскава церемония във Венеция.

„Говорим за всичко. Абсолютно за всичко. Джеф е най-добрият ми приятел и не го казвам просто така“, споделя тя.

Приятелства със звезди

В интервюто тя коментира и отношенията си с известни личности като Крис Дженър и Леонардо Ди Каприо. По адрес на Ди Каприо тя казва: „Хората се държат сякаш сега сме станали приятели. Не, познавам Лео още от 25-годишна.“

Светски моменти и неловки кадри

Двойката наскоро присъства на партито на Vanity Fair след Оскарите, където попадна в центъра на вниманието. В един забавен момент Никол Кидман се появи на червения килим и неволно „открадна“ вниманието на фотографите, докато двойката наблюдаваше случващото се.

Камерите уловиха и леко неловка ситуация, в която Санчес помоли Безос да се отдръпне, за да позира сама.

Стил и присъствие

За събитието Лорън Санчес избра елегантна черна рокля без презрамки на Джон Галиано, комбинирана с чорапогащник, токчета и впечатляващи бижута с диаманти.Тя за пореден път демонстрира увереност и стил, които я превръщат в една от най-обсъжданите фигури в светския живот.