56-годишната Лорън Санчес: „Бих имала бебе още утре“ от Джеф Безос

14 Април, 2026 08:14 672 8

По-късно неин говорител уточни, че тя не очаква дете в момента

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лорън Санчес заяви, че е напълно готова да има дете със съпруга си Джеф Безос. 56-годишната бивша журналистка сподели в интервю за The New York Times, че би приела още едно дете без колебание, пише woman.bg.

„Бих имала още едно дете още утре. Утре“, казва тя. По-късно неин говорител уточни, че тя не очаква дете в момента.

Голямо семейство и от двете страни

Лорън Санчес вече има три деца от предишни връзки. Най-големият ѝ син Нико е на 25 години и е от връзката ѝ с бившия NFL играч Тони Гонзалес. От брака си с бизнесмена Патрик Уайтсел тя има още две деца – син на 19 и дъщеря на 18 години.

От своя страна Джеф Безос е баща на трима синове и една дъщеря от бившата си съпруга Маккензи Скот, като пази децата си далеч от публичното внимание.

Любов и близост

Санчес разкри и детайли от връзката си с Безос, за когото се омъжи през юни 2025 г. на бляскава церемония във Венеция.

„Говорим за всичко. Абсолютно за всичко. Джеф е най-добрият ми приятел и не го казвам просто така“, споделя тя.

Приятелства със звезди

В интервюто тя коментира и отношенията си с известни личности като Крис Дженър и Леонардо Ди Каприо. По адрес на Ди Каприо тя казва: „Хората се държат сякаш сега сме станали приятели. Не, познавам Лео още от 25-годишна.“

Светски моменти и неловки кадри

Двойката наскоро присъства на партито на Vanity Fair след Оскарите, където попадна в центъра на вниманието. В един забавен момент Никол Кидман се появи на червения килим и неволно „открадна“ вниманието на фотографите, докато двойката наблюдаваше случващото се.


Камерите уловиха и леко неловка ситуация, в която Санчес помоли Безос да се отдръпне, за да позира сама.

Стил и присъствие

За събитието Лорън Санчес избра елегантна черна рокля без презрамки на Джон Галиано, комбинирана с чорапогащник, токчета и впечатляващи бижута с диаманти.Тя за пореден път демонстрира увереност и стил, които я превръщат в една от най-обсъжданите фигури в светския живот.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Въй

    3 0 Отговор
    Безос ще й го донесе в касетка това бе-бе.Бееееее!

    08:17 14.04.2026

  • 2 ъхъ

    2 0 Отговор
    Може, може през аycпyxa, ще стане работата!

    08:18 14.04.2026

  • 3 Още си много

    2 0 Отговор
    Млада - изчакай, някъде до към 70!

    08:18 14.04.2026

  • 4 Баба Гинка

    3 0 Отговор
    Бих искала да съм милионер още утре, ама надали. Същото е. Таз суха пръчка не може да роди нещо.

    08:19 14.04.2026

  • 5 Новичок

    1 0 Отговор
    Уф, Геле и Азис добре ли са ???

    08:21 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Е,как да ходи без чорапогащник,като роклята й е с дълга цепка и ще й се виждат гащунките?!Обувките й са с дебели подметки,тъй като Лорън е нисичка на ръст.

    08:23 14.04.2026

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Те така се правят бебетата от днес за утре до обяд да е готово... Тоя безоса да и беше имплантирал и мозък на тая, не само сиси

    08:23 14.04.2026