Кейти Пери отрече обвиненията в сексуален тормоз от Руби Роуз

Кейти Пери отрече обвиненията в сексуален тормоз от Руби Роуз

14 Април, 2026 16:29 1 184 16

Представител на певицата разпространи нейна официална позиция по въпроса

Кейти Пери отрече обвиненията в сексуален тормоз от Руби Роуз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Поп звездата Кейти Пери отхвърли като „опасни и безразсъдни лъжи“ обвиненията на Руби Роуз в сексуално посегателство, отправени от актрисата в социалните мрежи. Позицията на певицата беше разпространена във вторник чрез неин представител.

Повод за реакцията стана публикация на Роуз в платформата Threads, в която тя твърди, че Кейти Пери я е нападнала сексуално в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. По думите ѝ, инцидентът се е случил, когато тя е била „в началото на 20-те си години“, като допълва, че ѝ е отнело почти две десетилетия, за да говори публично по случая.

„Кейти Пери ме нападна сексуално в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. Кой го интересува какво мисли тя“, пише Роуз, като добавя: „Бях едва в началото на 20-те си години. Сега съм на 40. Отне ми почти две десетилетия да кажа това публично. Благодарна съм, че стигнах дотук, за да намеря гласа си. Това показва колко силно влияние имат травмата и сексуалното насилие.“

В изявление до Daily Mail представител на Кейти Пери заявява: „Обвиненията, разпространявани в социалните мрежи от Руби Роуз по адрес на Кейти Пери, са не само категорично неверни, но и опасни, безразсъдни лъжи.“ В позицията се допълва, че Роуз има „добре документирана история на отправяне на сериозни публични обвинения към различни личности, които впоследствие многократно са били отричани от засегнатите“.

Случаят не е първият публичен конфликт между двете. През 2017 г. Роуз разкритикува песента „Swish Swish“ на Пери, определяйки я като „лайно“, но само дни по-късно оттегли думите си в публикация в X: „Да бъда злобна не ми отива и ме кара да се чувствам зле. Истината е, че това поведение създава повече проблеми, отколкото решава.“

Руби Роуз стана популярна с участието си в сериала „Оранжевото е новото черно“, по-късно игра в „Batwoman“, но напусна продукцията след един сезон. Тя твърди, че е била подложена на лоши условия на труд и че бившият председател на Warner Bros. Television Питър Рот я е принудил да се върне на работа след операция на врата, както и че срещу нея е бил нает частен детектив.

През септември актрисата отправи критики и към Сидни Суини, обвинявайки я за слабия боксофис старт на филма „Christy“ и твърдейки, че първоначално самата тя е трябвало да участва в проекта, който по думите ѝ е бил планиран с почти изцяло куиър актьорски състав.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

