Новият Ерген Георги влиза в шоуто заради конкретна жена

След като Ергенът Стоян се оказа, че преживява емоционална и нервна криза по средата на снимките на любовното шоу, друг атрактивен мъж влиза в имението, за да заяви интереса си към една конкретна жена.

Към края на последния епизод на "Ергенът" зрителите най-после получиха отговор защо Стоян отсъства. В емоционален разговор той признава, че предаването се е оказало много по-тежко преживяване, отколкото е очаквал. "Тръгнах като на летен лагер, а се оказа училище за живот."

Стоян не успя да сдържи сълзите си и призна, че има нужда да постави здравословни граници за себе си.

Продукцията му е дала осем дни извън формата, без камери, с възможност да се срещне с родителите си и с помощта на психолог.

На мястото на Стоян временно влиза Георги Гатев — оператор от екипа на предаването, който е работил и по други формати.

Продуцентът Ники Николов го описва като "палаво момче", към което жените винаги проявяват интерес. Дори самият водещ Наум Шопов не скри, че момичетата хвърляли палави погледи на младежа зад камерата. Стигнало се дотам, че по време на снимките в Шри Ланка му било забранено да стои без тениска, защото привличал твърде много внимание.

Най-големият обрат обаче идва от признанието на самия Георги Гатев. Той влиза в предаването заради Илияна. Двамата се запознали още на летището в Коломбо, където успели да си поговорят. Макар да не я познава добре, Георги признава, че именно тя е причината да се съгласи да стане част от шоуто. Проблемът е, че Илияна призна, че е "почти влюбена" в Стоян и до последно се надяваше, че с него ще развият връзката си.