Владимир Карамазов завършва нов мащабен проект... под земята (СНИМКИ)

Популярният актьор и фотограф Владимир Карамазов сподели с феновете си, че е завършил нов, дълго подготвян проект, който обещава да разкрие непознати страни от човешкото битие. В любопитна публикация в социалните мрежи със снимки, на които той е в специално облекло и каска, той сподели, че работата по него е започнала още през 2021 г. и вече е към своя край.

Според думите на Карамазов, новият проект е "важен и смислен" и ще даде достъп до светове, които остават скрити за масовата публика. Макар да запазва конкретните детайли в тайна, той подчертава, че това е поредната крачка в неговото развитие като визуален разказвач, фокусиран върху документалната фотография и социалните теми. След интензивни седмици на работа, включващи "километри под земята" и срещи с нови хора, водещият на "Трейтърс" и "Сървайвър" е останал в Родопите за заслужена почивка.

"Благодаря на всички, които ми помагат този проект да се случи. Когато е готов, ще бъда по-конкретен", написа той в социалната мрежа, оставяйки последователи и почитатели да се чудят дали да очакват нова фотосесия от него или пък книга.