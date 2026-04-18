Владимир Карамазов завършва нов мащабен проект... под земята (СНИМКИ)

18 Април, 2026 11:01 1 349 18

  • владимир карамазов-
  • актьор-
  • проект

Актьорът публикува снимки от новото си приключение, но не издаде подробности

Владимир Карамазов завършва нов мащабен проект... под земята (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният актьор и фотограф Владимир Карамазов сподели с феновете си, че е завършил нов, дълго подготвян проект, който обещава да разкрие непознати страни от човешкото битие. В любопитна публикация в социалните мрежи със снимки, на които той е в специално облекло и каска, той сподели, че работата по него е започнала още през 2021 г. и вече е към своя край.

Според думите на Карамазов, новият проект е "важен и смислен" и ще даде достъп до светове, които остават скрити за масовата публика. Макар да запазва конкретните детайли в тайна, той подчертава, че това е поредната крачка в неговото развитие като визуален разказвач, фокусиран върху документалната фотография и социалните теми. След интензивни седмици на работа, включващи "километри под земята" и срещи с нови хора, водещият на "Трейтърс" и "Сървайвър" е останал в Родопите за заслужена почивка.

"Благодаря на всички, които ми помагат този проект да се случи. Когато е готов, ще бъда по-конкретен", написа той в социалната мрежа, оставяйки последователи и почитатели да се чудят дали да очакват нова фотосесия от него или пък книга.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    14 8 Отговор
    Новия Калушев ...под , над , във , одзаде , одпреде , върху ....

    11:05 18.04.2026

  • 2 Николай Кинг

    7 3 Отговор
    Керката като я хвана камерунеца три дни плющене край ливадите на Локорско 🤭🥳🤭🥳

    11:12 18.04.2026

  • 5 Запознат

    7 10 Отговор
    Хората са голями будали ако утре гласуват за Румен Радев

    Коментиран от #16

    11:22 18.04.2026

  • 6 Мартин Картофски

    4 1 Отговор
    Пейпал и Револют, нещастници. Дарявайте. Ние така не можем да работим повече.

    11:22 18.04.2026

  • 7 ШЕФА

    10 4 Отговор
    Дааааааа,талантливо и дашно момченце е Влади,докато чичко К.Ангелов го спонсорира,проекти ще има !

    Коментиран от #9, #18

    11:44 18.04.2026

  • 8 Миньоро

    6 1 Отговор
    От статията се разбира, че проекта е свързан с миньорският труд в Родопите. "Непознатото битие" което ще показва е до болка познато на миньорите и техните семейства. През социализма имаше минна индустрия от която след 35 години остана "екзотика" за правене на "важни и смислени" проекти за "масовата публика".

    12:48 18.04.2026

  • 9 Е все пак

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    Иво Аръков се е учил от батко си Владо.

    Коментиран от #15

    12:49 18.04.2026

  • 15 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Е все пак":

    А той от чичко си Владко ....Владко Кузов , ако го помните още ....??!

    13:55 18.04.2026

  • 16 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Помнете ....КОГАТО ЦЪРВУЛИТЕ ДОЙДАТ НА ВЛАСТ , ТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В БОТУШИ !!! (БОТАШИ )

    Коментиран от #17

    13:57 18.04.2026

  • 18 такъв е бизнесът

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ШЕФА":

    на този субект, посредствен артист, нарекъл се с гръмко име. Но аз имам друга ОГРОМНА ПРЕТЕНЦИЯ към него. Слушах го по медии как е довел от Плевен сегашният директор на Народния театър, бивш деец на БСП. Видимо карамазов няма нито административна култура, нито морал, нито познания как се върши тази работа, или просто печели (като Аръков) от корупционни дарявания на грантове, та НИЩО не отбелязва за това странно гологлаво същество (с излъчване на охлюв). В.Василев, което обезличи Народния театър. За целта беше нужно да уволни Сашо Морфов - все едно на времето да са уволнили Иван Вазов. На некадърните такова казармено управление им харесва.

    12:35 19.04.2026