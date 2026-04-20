Тейлър Суифт си хареса рокля на Елизабет Тейлър за сватбата

20 Април, 2026 08:44 1 552 9

  • тейлър суифт-
  • елизабет тейлър-
  • рокля-
  • сватба

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Тейлър Суифт е била вдъхновена от сватбената рокля на Елизабет Тейлър, пише Daily Mail.

Звездата е избрала рокля във винтидж стил за церемонията.

„Тя прекара много време в разглеждане на стари снимки на Елизабет Тейлър по време на сесиите. Така че, когато започнала да мисли за сватбената си рокля, решила да потърси онлайн старите ѝ рокли. Тя наистина харесва стила ѝ, така че може би ще облече някоя от нейните дрехи по пътя към олтара, но ще трябва да се консултира с наследниците й“, каза вътрешен човек пред изданието.

Миналия август футболистът Травис Келси и певицата Тейлър Суифт обявиха годежа си. Двойката публикува снимка в социалните мрежи, на която се прегръщат и държат за ръце. Футболистът подари на любимата си пръстен, който проектирал с Kindred Lubeck в Artifex Fine Jewelry. Спортистът избра пръстен с диамант в стар шлиф на златна халка.

Новината за романса на Суифт със звездата от американския футбол Келси се появи за първи път през 2023 г. Слуховете се появиха, след като знаменитостите бяха забелязани заедно няколко пъти. Освен това американската певица присъства на мачовете на звездата от NFL.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 волан

    1 2 Отговор
    Някоя5по-новичкасни8мка на9Тайл8орСвифтнямате ли?!

    08:50 20.04.2026

  • 3 Въй

    5 1 Отговор
    Какво означава на български тази дума-винтидж ?

    08:57 20.04.2026

  • 4 Карибски пират

    1 0 Отговор
    Ху кеърс.

    09:13 20.04.2026

  • 5 гост

    3 0 Отговор
    Това едва ли ще и е последната сватба. Така че, ако нещо не успее да направи по роклята, за следващата сватба ще го направи.

    09:22 20.04.2026

  • 6 цербер

    1 1 Отговор
    .....ще Й е последната сватба..... В ЖЕНСКИ РОД СЕ ПИШЕ БУКВАТА Й!

    09:30 20.04.2026

  • 7 влък

    3 1 Отговор
    Много я харесвам тази жена!

    Коментиран от #8

    09:33 20.04.2026

  • 8 стига бан

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "влък":

    И аз...тя е една от малкото симпатични и човечни певици при това скромна и дашна...в смисъл раздава доста пари за бедните и за екипа си бануси без да си ги скатава както повечето конкретно е добра и жалостива жена.

    11:35 20.04.2026

  • 9 Ще видим

    1 0 Отговор
    И си взе бял мъж , което е голямо постижение за публична личност в САША. Върви по стъпките на Жизел и Том Брейди.

    11:41 20.04.2026