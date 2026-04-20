Тейлър Суифт си хареса рокля на Елизабет Тейлър за сватбата

Певицата Тейлър Суифт е била вдъхновена от сватбената рокля на Елизабет Тейлър, пише Daily Mail.

Звездата е избрала рокля във винтидж стил за церемонията.

„Тя прекара много време в разглеждане на стари снимки на Елизабет Тейлър по време на сесиите. Така че, когато започнала да мисли за сватбената си рокля, решила да потърси онлайн старите ѝ рокли. Тя наистина харесва стила ѝ, така че може би ще облече някоя от нейните дрехи по пътя към олтара, но ще трябва да се консултира с наследниците й“, каза вътрешен човек пред изданието.

Миналия август футболистът Травис Келси и певицата Тейлър Суифт обявиха годежа си. Двойката публикува снимка в социалните мрежи, на която се прегръщат и държат за ръце. Футболистът подари на любимата си пръстен, който проектирал с Kindred Lubeck в Artifex Fine Jewelry. Спортистът избра пръстен с диамант в стар шлиф на златна халка.

Новината за романса на Суифт със звездата от американския футбол Келси се появи за първи път през 2023 г. Слуховете се появиха, след като знаменитостите бяха забелязани заедно няколко пъти. Освен това американската певица присъства на мачовете на звездата от NFL.