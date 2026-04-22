Джак Никълсън на 89 г.: Усмивката, която плаши и вдъхновява

22 Април, 2026 09:47 1 076 5

Никълсън остава в историята с роли, които и до днес се изучават и цитират

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роден на 22 април 1937 г., Джак Никълсън израства в САЩ и започва своя път в киното през 60-те години. Големият му пробив идва с филма "Easy Rider", който го превръща в лице на новото поколение актьори в Холивуд. Оттам насетне кариерата му се изстрелва стремглаво нагоре.

Никълсън остава в историята с роли, които и до днес се изучават и цитират. Сред тях са неподражаемият Рандъл Макмърфи в "Полет над кукувиче гнездо", зловещият Джак Торънс в "Сиянието" и саркастичният Мелвин Юдол в "Колкото толкова". Всяка от тези роли разкрива различно лице на актьора – от експлозивна енергия до фина психологическа дълбочина.

През кариерата си той печели три награди „Оскар“. Със своя характерен поглед, иронична усмивка и неподражаем стил, Никълсън успява да създаде герои, които остават в културната памет на поколения зрители.

Освен актьор, той е и сценарист, и продуцент, като винаги избира проекти, които предизвикват както публиката, така и самия него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бобошен

    Отговор
    Още колко дъртеняци ще ни бутате пред очите?! Ленин не е пръв.

    09:49 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Aлфа Bълкът

    Отговор
    Един от най-големите, ако не беше най-големият.

    Коментиран от #5

    10:09 22.04.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    Отговор
    Един от най-големите, ако не и най-големият.

    10:10 22.04.2026

  • 5 Абсолютно съгласен!

    Отговор

    До коментар #3 от "Aлфа Bълкът":

    Моята класация:
    1. Джак Никълсън
    2. Робърт де Ниро
    .
    .
    .
    При жените:
    1. Мерил Стрийп
    .
    .
    2. Джесика Ланг
    .
    .
    .

    14:09 22.04.2026