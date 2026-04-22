Джак Никълсън на 89 г.: Усмивката, която плаши и вдъхновява

Роден на 22 април 1937 г., Джак Никълсън израства в САЩ и започва своя път в киното през 60-те години. Големият му пробив идва с филма "Easy Rider", който го превръща в лице на новото поколение актьори в Холивуд. Оттам насетне кариерата му се изстрелва стремглаво нагоре.

Никълсън остава в историята с роли, които и до днес се изучават и цитират. Сред тях са неподражаемият Рандъл Макмърфи в "Полет над кукувиче гнездо", зловещият Джак Торънс в "Сиянието" и саркастичният Мелвин Юдол в "Колкото толкова". Всяка от тези роли разкрива различно лице на актьора – от експлозивна енергия до фина психологическа дълбочина.

През кариерата си той печели три награди „Оскар“. Със своя характерен поглед, иронична усмивка и неподражаем стил, Никълсън успява да създаде герои, които остават в културната памет на поколения зрители.

Освен актьор, той е и сценарист, и продуцент, като винаги избира проекти, които предизвикват както публиката, така и самия него.