Рецепта на деня: Плодова панакота

Необходими продукти:
- течна сметана - 500 мл
- прясно мляко - 200 мл
- захар - 100 г
- желатин - 10 г
- студена вода - 50 мл
- ванилия - 1 бр.
- ягоди или малини - 200 г
- пудра захар - 2 с.л.
- няколко капки лимонов сок - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Желатинът се накисва в студената вода и се оставя да набъбне.
В касерола се смесват течната сметана, прясното мляко и захарта. Загряват се на умерен огън, без да завират, като се разбъркват, докато захарта се разтвори напълно.
Добавя се ванилията и съдът се сваля от котлона.
Набъбналият желатин се прибавя към топлата смес и се разбърква до пълното му разтваряне.
Плодовете се пасират с пудрата захар и лимоновия сок до гладък крем.
Част от плодовото пюре се смесва със сметановата основа, за да се получи красив розов цвят и лек плодов аромат.
Сместа се разпределя във формички или чашки. Оставя се да се охлади до стайна температура, след което се прибира в хладилник за поне 4 часа, докато стегне напълно. За лесно изваждане формите се потапят за секунди в топла вода и десертът се обръща в чиния.
Поднася се с пресни плодове или допълнително плодово пюре.
Плодовата панакота се сервира добре охладена, украсена с ягоди, малини или листенца мента. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрита добре, пише gotvach.bg.
1 Пич
Коментиран от #3
10:11 23.04.2026
2 Коктейл Айсберг
11:36 23.04.2026
3 хмм
До коментар #1 от "Пич":Киселото мляко има ниска масленост и не може да се сравнява по вкус с панакотата.
Предпочитам го изцедено и с пурда захар, без желатин. Прави се двуцветен крем - единият е бял, другият се разбърква с лъжица какао. Насипваш в купички и оставяш в хладилника.
Коментиран от #4, #5
12:25 23.04.2026
4 забравих нещо важно
До коментар #3 от "хмм":Към изцеденото мляко се добавя и лъжица прясно изцеден лимонов сок.
12:48 23.04.2026
5 Пич
До коментар #3 от "хмм":Благодаря, непрецрнено ще пробвам. Ако не сте опитвали моята рецепта, истински я препоръчвам. Ще се изненадате колко е леко за ядене, и много вкусно. А се прави за десетината минути.
Коментиран от #6
13:06 23.04.2026
6 Не мисля, че е добра идея
До коментар #5 от "Пич":Неизцеденото кисело мляко няма кремобразна консистенция.
Ще се получи лош краен резултат.🙂
Коментиран от #7
14:38 23.04.2026
7 Пич
До коментар #6 от "Не мисля, че е добра идея":Мисля, че би било по градивно да опиташ, и тогава да кажеш! Но те разбирам - на вкус и цвет тавариши нет!
Коментиран от #8
14:55 23.04.2026
8 Говорех за моята рецепта
До коментар #7 от "Пич":Иначе желирано мляко с бисквити съм опитвала. Когато бяхме малки, майка ми правеше торта "парфе" от бисквити, желирани бонбони (или резанки) и кисело мляко с желатин. Получаваше се интересна шарка при разрязване.
Коментиран от #9
15:56 23.04.2026
9 Пич
До коментар #8 от "Говорех за моята рецепта":Най хубавите неща са от нашите спомени! Един блат от масло, бисквити и смлени орехи, и го направете. Ще ви подобри настроението.
16:34 23.04.2026