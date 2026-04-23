Рецепта на деня: Плодова панакота
Рецепта на деня: Плодова панакота

23 Април, 2026 10:05 958 9

Елегантен италиански десерт с нежен вкус и кадифена текстура

Рецепта на деня: Плодова панакота
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • течна сметана - 500 мл
  • прясно мляко - 200 мл
  • захар - 100 г
  • желатин - 10 г
  • студена вода - 50 мл
  • ванилия - 1 бр.
  • ягоди или малини - 200 г
  • пудра захар - 2 с.л.
  • няколко капки лимонов сок - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Желатинът се накисва в студената вода и се оставя да набъбне.

В касерола се смесват течната сметана, прясното мляко и захарта. Загряват се на умерен огън, без да завират, като се разбъркват, докато захарта се разтвори напълно.

Добавя се ванилията и съдът се сваля от котлона.

Набъбналият желатин се прибавя към топлата смес и се разбърква до пълното му разтваряне.

Плодовете се пасират с пудрата захар и лимоновия сок до гладък крем.

Част от плодовото пюре се смесва със сметановата основа, за да се получи красив розов цвят и лек плодов аромат.

Сместа се разпределя във формички или чашки. Оставя се да се охлади до стайна температура, след което се прибира в хладилник за поне 4 часа, докато стегне напълно. За лесно изваждане формите се потапят за секунди в топла вода и десертът се обръща в чиния.

Поднася се с пресни плодове или допълнително плодово пюре.

Плодовата панакота се сервира добре охладена, украсена с ягоди, малини или листенца мента. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрита добре, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    Отговор
    Ще ви препоръчам нещо много по добро, и типично българско - желирано кисело мляко! Много е лесно - желатин, захар на вкус и ванилия задължително, оттам нататък, каквото си харесвате лично! Парченца шоколад, бисквитки, ягоди, сироп или сладко........ вариантите са много! После в хладилника, и готово!

    Коментиран от #3

    10:11 23.04.2026

  • 2 Коктейл Айсберг

    Отговор
    Ако не ви се занимава, може да се ограничите с 50 мл студена вода за десерт.

    11:36 23.04.2026

  • 3 хмм

    Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Киселото мляко има ниска масленост и не може да се сравнява по вкус с панакотата.
    Предпочитам го изцедено и с пурда захар, без желатин. Прави се двуцветен крем - единият е бял, другият се разбърква с лъжица какао. Насипваш в купички и оставяш в хладилника.

    Коментиран от #4, #5

    12:25 23.04.2026

  • 4 забравих нещо важно

    Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    Към изцеденото мляко се добавя и лъжица прясно изцеден лимонов сок.

    12:48 23.04.2026

  • 5 Пич

    Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    Благодаря, непрецрнено ще пробвам. Ако не сте опитвали моята рецепта, истински я препоръчвам. Ще се изненадате колко е леко за ядене, и много вкусно. А се прави за десетината минути.

    Коментиран от #6

    13:06 23.04.2026

  • 6 Не мисля, че е добра идея

    Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Неизцеденото кисело мляко няма кремобразна консистенция.
    Ще се получи лош краен резултат.🙂

    Коментиран от #7

    14:38 23.04.2026

  • 7 Пич

    Отговор

    До коментар #6 от "Не мисля, че е добра идея":

    Мисля, че би било по градивно да опиташ, и тогава да кажеш! Но те разбирам - на вкус и цвет тавариши нет!

    Коментиран от #8

    14:55 23.04.2026

  • 8 Говорех за моята рецепта

    Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Иначе желирано мляко с бисквити съм опитвала. Когато бяхме малки, майка ми правеше торта "парфе" от бисквити, желирани бонбони (или резанки) и кисело мляко с желатин. Получаваше се интересна шарка при разрязване.

    Коментиран от #9

    15:56 23.04.2026

  • 9 Пич

    Отговор

    До коментар #8 от "Говорех за моята рецепта":

    Най хубавите неща са от нашите спомени! Един блат от масло, бисквити и смлени орехи, и го направете. Ще ви подобри настроението.

    16:34 23.04.2026