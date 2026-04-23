Рецепта на деня: Плодова панакота

Необходими продукти:

течна сметана - 500 мл

прясно мляко - 200 мл

захар - 100 г

желатин - 10 г

студена вода - 50 мл

ванилия - 1 бр.

ягоди или малини - 200 г

пудра захар - 2 с.л.

няколко капки лимонов сок - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Желатинът се накисва в студената вода и се оставя да набъбне.

В касерола се смесват течната сметана, прясното мляко и захарта. Загряват се на умерен огън, без да завират, като се разбъркват, докато захарта се разтвори напълно.

Добавя се ванилията и съдът се сваля от котлона.

Набъбналият желатин се прибавя към топлата смес и се разбърква до пълното му разтваряне.

Плодовете се пасират с пудрата захар и лимоновия сок до гладък крем.

Част от плодовото пюре се смесва със сметановата основа, за да се получи красив розов цвят и лек плодов аромат.

Сместа се разпределя във формички или чашки. Оставя се да се охлади до стайна температура, след което се прибира в хладилник за поне 4 часа, докато стегне напълно. За лесно изваждане формите се потапят за секунди в топла вода и десертът се обръща в чиния.

Поднася се с пресни плодове или допълнително плодово пюре.

Плодовата панакота се сервира добре охладена, украсена с ягоди, малини или листенца мента. Съхранява се в хладилник до 3 дни, покрита добре.