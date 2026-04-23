Новини
Любопитно »
Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър пресъздават сериала „Маями вайс“ във филм

23 Април, 2026 14:58

  • маями вайс-
  • майкъл б. джордан-
  • остин бътлър-
  • филм-
  • сериал-
  • 80-те

Очаква се филмът да излезе по кината през август догодина

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американските актьори Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър са в напреднали преговори да оглавят новото филмово превъплъщение на култовия сериал "Маями вайс", съобщават международни агенции и специализирани издания в киноиндустрията. Проектът, разработван от Universal Pictures, се очаква да излезе по кината през лятото на 2027 г. под заглавието „Miami Vice ’85“.

Режисурата е поверена на Джоузеф Косински, утвърдил се с високобюджетни продукции като "Топ Гън: Маверик" и "Формула 1", което подсказва, че студиото залага на мащабна и визуално модерна интерпретация. По предварителна информация новият проект ще се стреми да съчетае динамиката на съвременния екшън с естетиката и атмосферата на оригинала от 80-те години.

Оригиналният сериал, излъчван между 1984 и 1989 г., превърна Дон Джонсън и Филип Майкъл Томас в глобални звезди чрез ролите им на детективите Сони Крокет и Рикардо Тъбс. Продукцията се отличаваше с характерен визуален стил, силно повлиян от модата и музиката на десетилетието, както и с по-реалистичен поглед към организираната престъпност в Маями. Сериалът се счита за един от най-влиятелните телевизионни проекти на своето време, оказал трайно влияние върху попкултурата и телевизионния разказ.

Филмовата адаптация от 2006 г., режисирана от Майкъл Ман, с участието на Колин Фарел и Джейми Фокс, предложи значително по-мрачен и реалистичен прочит на историята. Настоящият проект обаче, според източници от индустрията, ще се върне по-близо до оригиналната стилистика, включително характерния неонов визуален език и музикално оформление.

Изборът на Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър подчертава амбициите на студиото. Джордан затвърди позициите си като водещо име в Холивуд с поредица успешни продукции и режисьорския си дебют в поредицата "Крийд", а тази година спечели и "Оскар" за участието си в "Грешници", докато Бътлър се радва н широкото одобрение на критиката и номинация за "Оскар" за ролята си в биографичния филм "Елвис".

Рестартирането на „Маями вайс“ се вписва в по-широката тенденция в индустрията за възраждане на утвърдени франчайзи с нови актьорски състави и модерна интерпретация. В момента текат снимките и на новите "Спасители на плажа". Очакванията са продукцията да разчита както на носталгията по оригинала, така и на актуални теми, свързани с международната престъпност, технологиите и глобалните мрежи за трафик.

Към момента детайли около сценария и конкретното разпределение на ролите не се разкриват, но според анализатори проектът има потенциал да се превърне в едно от ключовите заглавия в календара на Холивуд за 2027 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на село

    0 0 Отговор
    Очаква се филмът да излезе по книгите в механата през месец август-следващата година.

    15:03 23.04.2026

  • 2 зреене

    1 0 Отговор
    Мноха любапъйтна!

    15:10 23.04.2026