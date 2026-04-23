Повече от 1000 музиканти и групи призовават за бойкот на „Евровизия“ заради участието на Израел

23 Април, 2026 15:59

Сред подписалите отвореното писмо са Роджър Уотърс, Питър Гейбриъл, Massive Attack и още

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Повече от 1000 музиканти и членове на музикални групи се подписаха под отворено писмо с призив за бойкот на песенния конкурс „Евровизия“, който ще се проведе във Виена, заради участието на Израел, предаде АФП.

Инициативата е подкрепена от групи като Massive Attack, Kneecap, Hot Chip, Sigur Rós, северноирландското трио Kneecap, един от членовете на което беше преследван от британското правосъдие за това, че е развял знаме на „Хизбула" по време на концерт през 2024 г., преди обвиненията да бъдат оттеглени, както и от изпълнители като Роджър Уотърс, Питър Гейбриъл, Брайън Ино, Надин Шах. Те настояват за протест срещу участието на Израел в състезанието, предава БТА.

Писмото e публикувано на сайта на движението No music for genocide („Няма музика за геноцид“). В него се призовават организаторите на конкурса да изключат израелската обществена телевизия KAN, която по думите им „се превърна в съучастник в престъпленията срещу човечеството, извършени от Израел“, информира АФП.

Френско-израелският певец Ноам Бетан е избран да представлява Израел в конкурса.

В писмото са приветстват държави като Испания, Ирландия, Словения, Нидерландия и Исландия, които вече заявиха, че няма да участват в тазгодишния песенен конкурс.

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на „Евровизия“ от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA.


  • 1 кауflaнд

    12 0 Отговор
    брей наша Дара има заповед да участва.

    16:07 23.04.2026

  • 2 Евро лицемерието и двуличието

    13 0 Отговор
    Са безгранични
    Затова никой не харесва ЕКиЕС

    16:08 23.04.2026

  • 3 Е какво

    5 1 Отговор
    са виновни музикантите за ционисткото правителство на Натаняху? Същото важи и за спортисти и т.н. от Русия. Ми то по тази логика българите са виновни за простотиите на Гюро. Сбъркана работа.

    16:14 23.04.2026

  • 4 Конкурсът

    4 0 Отговор
    Евровизия от години е идеологически превзет от политическата олигархия и става безинтересен в сферата на изкуството.

    16:25 23.04.2026

  • 5 БезДара

    1 0 Отговор
    Важното е да има бангаранга банг бенг

    16:34 23.04.2026