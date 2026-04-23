Повече от 1000 музиканти и групи призовават за бойкот на „Евровизия“ заради участието на Израел

Повече от 1000 музиканти и членове на музикални групи се подписаха под отворено писмо с призив за бойкот на песенния конкурс „Евровизия“, който ще се проведе във Виена, заради участието на Израел, предаде АФП.

Инициативата е подкрепена от групи като Massive Attack, Kneecap, Hot Chip, Sigur Rós, северноирландското трио Kneecap, един от членовете на което беше преследван от британското правосъдие за това, че е развял знаме на „Хизбула" по време на концерт през 2024 г., преди обвиненията да бъдат оттеглени, както и от изпълнители като Роджър Уотърс, Питър Гейбриъл, Брайън Ино, Надин Шах. Те настояват за протест срещу участието на Израел в състезанието, предава БТА.

Писмото e публикувано на сайта на движението No music for genocide („Няма музика за геноцид“). В него се призовават организаторите на конкурса да изключат израелската обществена телевизия KAN, която по думите им „се превърна в съучастник в престъпленията срещу човечеството, извършени от Израел“, информира АФП.

Френско-израелският певец Ноам Бетан е избран да представлява Израел в конкурса.

В писмото са приветстват държави като Испания, Ирландия, Словения, Нидерландия и Исландия, които вече заявиха, че няма да участват в тазгодишния песенен конкурс.

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на „Евровизия“ от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA.