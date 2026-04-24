Краси Радков навършва 55 години днес

24 Април, 2026 09:18 1 135 19

  • краси радков-
  • рожден ден

В продължение на десетилетия Радков остава актуален

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Краси Радков навършва 55 години – повод за равносметка на една от най-ярките и обичани фигури в българската комедия. Той отдавна е доказал, че не е просто актьор, а цяла вселена от образи. С неподражаема лекота той преминава от сатирични типажи до фини психологически нюанси, което го прави разпознаваем и незаменим както на театралната сцена, така и на телевизионния екран. Неговите превъплъщения често се превръщат в културни маркери – реплики, които хората повтарят, и персонажи, които живеят извън рамките на сценката.

Пътят към сцената

Роден през 1971 г., Радков завършва НАТФИЗ и бързо се налага като актьор с изключителен диапазон. Кариерата му преминава през театъра, киното и телевизията, но най-широка популярност му носят участията в комедийни формати, където неговият талант за имитации и импровизация блести най-силно.

Това, което отличава Краси Радков, е не просто способността да разсмива, а умението му да улавя духа на времето. Неговият хумор често носи социален заряд – той осмива слабостите на обществото, без да губи човешката топлина. Именно тази комбинация го прави близък до публиката.

В продължение на десетилетия Радков остава актуален – рядко постижение в българската развлекателна сцена. Той е от онези артисти, които успяват да свържат различни поколения чрез смях, като същевременно запазват собствен стил и идентичност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сусу Манарата

    9 2 Отговор
    М-р Костов, честит празник!

    09:22 24.04.2026

  • 3 Кариерист

    11 8 Отговор
    Стъпил върху типичното селяндурско мазнене на северозападните! А пък жените на северозападните върху какво стъпват, за да се катерят...

    Коментиран от #5

    09:24 24.04.2026

  • 4 Трол

    17 4 Отговор
    Честит рожден ден на Цеко Сифоня, Гацо Бацов, бай Шиле, Бойко Борисов, майор Костов, баба Вуна, кака Радка и Шишо Бакшишо.

    09:26 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тити на Кака

    14 6 Отговор
    Наистина - голям комик, майстор на импровизацията / което е върхът на сладоледа в областта/!
    Да е жив и здрав!

    09:28 24.04.2026

  • 7 123

    13 1 Отговор
    Гацо Бацо
    Жик так

    09:28 24.04.2026

  • 8 Пришелец

    11 2 Отговор
    Честит Рожден Ден!
    Да илядиш и дълго да ни радваш!

    09:31 24.04.2026

  • 9 ИВАН

    15 6 Отговор
    И какъв артист е това, по скоро палячовщини и лигавене в крак с модата.

    09:33 24.04.2026

  • 10 Герп боклуци

    7 5 Отговор
    А лили иванова навършва 261 днес

    09:39 24.04.2026

  • 11 Петър

    8 7 Отговор
    Роден комик и готин пич. Не се прави на велик и умее да не пресолява манджата, нещо, което не може да се каже за 99% от другите в момента. Това че е при учиндолския не промена горното.

    Коментиран от #14

    09:43 24.04.2026

  • 12 Кво?

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Северозападен":

    Истината боли?

    09:48 24.04.2026

  • 13 в кратце

    2 1 Отговор
    Ако ще да са и 155 години. Един човек си живее живота.

    09:48 24.04.2026

  • 14 Що за

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Петър":

    Глупост? От пресоляване на манджите с лигавщини, Трифонов не можеше да го накара да играе. А с типичното севризападно нахалство крадеше от времето на другите артисти.

    09:52 24.04.2026

  • 15 везенке амче покажи

    4 0 Отговор
    сегашна снимка на човечеца
    не преди 20г

    както и да си актуализираш и ти твоята да те видим на кво мязаш сега

    Коментиран от #17

    09:59 24.04.2026

  • 16 Бат Венце Сикаджията

    12 1 Отговор
    Това да опростачиш цял един народ, с ИТН, не е лесна работа. Онзи Рачков е същия простак.

    10:04 24.04.2026

  • 17 ...

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "везенке амче покажи":

    Колкото по-стари снимки качваш на фейса, толкова по - млад изглеждаш.

    Божинката.

    10:06 24.04.2026

  • 18 Димчи

    0 0 Отговор
    Честит рожден ден Краси жив и здрав бъди

    11:27 24.04.2026

  • 19 Григор

    5 0 Отговор
    Да е жив и здрав! Искам обаче да му кажа, че не е нормално при всяко негово появяване Слави Трифонов да слага червена точка на екрана. При това голяма! Просташко-дебелашкия хумор примесен с цинизми и мръсотия не е на мода!

    12:08 24.04.2026