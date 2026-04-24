Краси Радков навършва 55 години днес

Краси Радков навършва 55 години – повод за равносметка на една от най-ярките и обичани фигури в българската комедия. Той отдавна е доказал, че не е просто актьор, а цяла вселена от образи. С неподражаема лекота той преминава от сатирични типажи до фини психологически нюанси, което го прави разпознаваем и незаменим както на театралната сцена, така и на телевизионния екран. Неговите превъплъщения често се превръщат в културни маркери – реплики, които хората повтарят, и персонажи, които живеят извън рамките на сценката.
Пътят към сцената
Роден през 1971 г., Радков завършва НАТФИЗ и бързо се налага като актьор с изключителен диапазон. Кариерата му преминава през театъра, киното и телевизията, но най-широка популярност му носят участията в комедийни формати, където неговият талант за имитации и импровизация блести най-силно.
Това, което отличава Краси Радков, е не просто способността да разсмива, а умението му да улавя духа на времето. Неговият хумор често носи социален заряд – той осмива слабостите на обществото, без да губи човешката топлина. Именно тази комбинация го прави близък до публиката.
В продължение на десетилетия Радков остава актуален – рядко постижение в българската развлекателна сцена. Той е от онези артисти, които успяват да свържат различни поколения чрез смях, като същевременно запазват собствен стил и идентичност.
2 Сусу Манарата
3 Кариерист
4 Трол
6 Тити на Кака
Да е жив и здрав!
7 123
Жик так
8 Пришелец
Да илядиш и дълго да ни радваш!
9 ИВАН
10 Герп боклуци
11 Петър
12 Кво?
До коментар #5 от "Северозападен":Истината боли?
13 в кратце
14 Що за
До коментар #11 от "Петър":Глупост? От пресоляване на манджите с лигавщини, Трифонов не можеше да го накара да играе. А с типичното севризападно нахалство крадеше от времето на другите артисти.
15 везенке амче покажи
не преди 20г
както и да си актуализираш и ти твоята да те видим на кво мязаш сега
16 Бат Венце Сикаджията
17 ...
До коментар #15 от "везенке амче покажи":Колкото по-стари снимки качваш на фейса, толкова по - млад изглеждаш.
Божинката.
18 Димчи
19 Григор
