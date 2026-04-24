Рапърът Machine Gun Kelly публикува уникално ВИДЕО с дъщеря си от Меган Фокс

Рапърът Machine Gun Kelly публикува в Instagram уникално видео с дъщеря си от Меган Фокс - Сага Блейд Фокс-Бейкър.

Той пусна кадрите в чест на 36-ия си рожден ден. Рапърът държеше дъщеря си, която се роди миналия март, на ръце и ѝ четеше книга.

„Обикновено на този ден правя огромно парти, но днес това е всичко, което искам“, написа той.

На 31 март източник, близък до звездите, каза пред TMZ, че Меган Фокс е прекратила следенето си и е блокирала Machine Gun Kelly в Instagram. Репортерите също така отбелязаха, че коментарът на рапъра „Радвам се, че имаме бебе“ под последната публикация на актрисата е бил изтрит. Самите звезди все още не са коментирали слуховете за вражда.

През декември 2024 г. таблоидът TMZ съобщи, че Меган Фокс отново се е разделила с Machine Gun Kelly. Вътрешни източници твърдят, че актрисата „е намерила нещо в телефона на Колсън“, което силно я разстроило и я накарало да прекъсне почивката си, да си стегне багажа и да се прибере у дома, оставяйки приятеля си. Оттогава те не са забелязани публично с детето си.