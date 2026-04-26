Невена Цонева разкри изненадващи подробности за необикновените си способности

26 Април, 2026 08:29

  • невена цонева-
  • александра сърчаджиева

"Винаги съм се чувствала по-самотна, неразбрана - по-виждаща.", сподели певицата

Вчера в студиото на "Животът по действителен случай“ по bTV гостува певицата с необикновени способности Невена Цонева. Тя разказа как още от дете се е усещала различна от другите. През тийнейджърските години интуицията ѝ се притъпила, но след смъртта на баба ѝ, на която е кръстена, се срещнала с жена, която забелязала силната ѝ индигова аура и я посъветвала да я използва.

Зрителите узнаха как Невена се е събрала с барабаниста Венелин Венков и колко време са били заедно, преди да се появи синът им. Певицата разказа какво е да живееш извън големия град и дали животът в Априлци пречи на активните ѝ музикални ангажименти.

Научихме и как се е преборила със сериозните здравословни проблеми, с които се е сблъскала неотдавна, и как кризата е повлияла върху нервната ѝ система и живота ѝ като цяло.

Истински шок преживял бившият барабанист на "Ку-ку бенд" Венелин Венков при новината, че жена му Невена Цонева вижда "отвъд" материалното. Преди няколко години певицата разбира, че може да разпознава цвета на човешките аури. Откритието се оказало доста стряскащо за дългогодишния ѝ партньор.

"Първият, който се притесни за мен изключително много, беше Венко, защото той бе свидетел на това мое "изтрещяване". Не беше точно такова - просто в един момент разбрах смисъла на всичко", призна в предаването звездата от "Мюзик айдъл".

"Реши, че ще влизам в секта. Трябваха му няколко години да разбере, че съм абсолютно в час", спомня си хубавицата. Изпълнителката усещала свръхествените си способности още като дете. "Винаги съм се чувствала по-самотна, неразбрана - по-виждаща. Някак не смеех да го споделя, защото хората нямаше да ме приемат на сериозно. Нямах търпение да стана между 30- и 40-годишна, защото си знаех, че тогава ще мога да говоря свободно по темата", сподели още Цонева.

В тийнейджърството вътрешният глас на Цонева леко се притъпил. Тогава тя мечтаела да се впише сред останалите - нещо, което така и не се случило.

"В момента, в който баба ми, на която съм кръстена, почина, нещата се развиха като вихър в мен. Научих за способностите си от една случайна жена, която ми обясни, че аз съм от онези деца индиго", откровена е бившата вокалистка на Слави.

Най-изненадващо певицата разкри, че събеседничката ѝ Александра Сърчаджиева също има индигова аура. "И ти притежаваш способността - затова си бунтар, много често си срещу системата и т.н. Носиш таланта да виждаш някои неща, не знам дали си си позволявала да го споделяш", обърна се към водещата Алекс Невена, натъртвайки, че хора като тях живеят трудни животи, защото служат за пример на останалите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стас

    5 4 Отговор
    Мдаааа,гледахме предаването вчера и какво разказа Невенка Цоневата.

    08:32 26.04.2026

  • 2 Жайме

    12 0 Отговор
    Много операции има по лицето си мацката.

    08:42 26.04.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 2 Отговор
    Всички свързани със Слави са бивши. Най-вероятно и Тошко Африкански, пъпчивия Балабан и Палава Митова вече са бивши, защото след изборите не са се появявали в политическото им шоу Студио Хъ по 7/8 ТВ. Оставиха Слави без субсидии и сигурно са се скарали, но мълчат!

    08:42 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тая па

    20 1 Отговор
    Какви са тия простотии и дивотии? Когато прочета родена в Севлиево, спирам нататък, Айде чао, ходи да гледаш по селата на лудите баби.

    Коментиран от #14

    08:50 26.04.2026

  • 6 яяяяяя

    20 0 Отговор
    Направо втората Ванга, третия дедо Влайчо и така нататък. Невена, консултирай се с психиатър и не ни занимавай.

    08:51 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихихи

    14 0 Отговор
    И тая ли е я е минал Славчо?

    08:51 26.04.2026

  • 9 Анита Паднала

    8 0 Отговор
    Нас тва кво ни топли…

    08:52 26.04.2026

  • 10 Много е веща

    13 0 Отговор
    Невенчето гледа на nъn с щаcтлuв kpaй, и всичко познава. Също така u не взuмa много ckъпo ;)

    08:56 26.04.2026

  • 11 патент

    6 0 Отговор
    водещата Алекс Невена.....НЕЩО МАЙ,А?!

    08:57 26.04.2026

  • 12 в кратце

    8 0 Отговор
    Нас могат да ни топлят само изпъкналите й форми. Отпред и отзад намиращите се топлинки.

    08:59 26.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 !!!!!

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "тая па":

    Нахитряла селянка.

    Коментиран от #15

    09:07 26.04.2026

  • 15 Ами, да

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "!!!!!":

    То и на Катъркина има много които ѝ вярват!

    09:08 26.04.2026

  • 16 Дано и предпишат

    7 0 Отговор
    подходящи хапчета,🤞.

    09:20 26.04.2026

  • 17 Спиро

    6 0 Отговор
    Рязни псевдо хубавици, в един момент стават психоложки и врачки. Лесни пари за мързеливи хора..

    09:25 26.04.2026

  • 18 Чубака

    5 0 Отговор
    Добре би било да отиде на преглед при Йода, в храма на джедаите.

    Коментиран от #21

    09:26 26.04.2026

  • 19 Най-обикновена

    9 0 Отговор
    севлиевска пръчка с претенции без покритие.

    09:28 26.04.2026

  • 20 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор
    Да, да... И свети зелено в тъмното... Аре стига глупости...

    09:31 26.04.2026

  • 21 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чубака":

    Не и работи космическият кораб...

    09:31 26.04.2026

  • 22 ИВАН

    5 0 Отговор
    Че е пръчка, пръчка е, но щом си живее в Априлци, едва ли е чак толкова глупава, планина, въздух...

    09:51 26.04.2026

  • 23 Тя е

    1 0 Отговор
    Разбрала смисъла на всичко. Добре е

    10:08 26.04.2026