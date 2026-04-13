Янка Рупкина звъннала от болницата на Невена Цонева малко преди да си отиде

13 Април, 2026 08:21 1 164 5

  • невена цонева-
  • янка рупкина

Ето какво й казала

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Янка Рупкина звъннала по телефона на Невена Цонева, докато била в болницата малко преди да си отиде, пише bgdnes.bg. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на талантливата певица, в която се прощава с покойната изпълнителка на "Калиманку Денку".

Ето и целия текст:

"От този свят си отиде една ИКОНА - същински посланик на българското, на нашия фолклор.

Янка Рупкина е безценно съкровище за България и целия свят, с което можем само да се гордеем. Една ярка звезда зае мястото си в небесното царство, оставяйки след себе си цял космос от музика. Познавам леля Янка от доста години и с удоволствие я слушах, докато ми диктуваше свои готварски рецепти... казваше - "и после слагаш малко оливце". Много сладко говори, а как ангелогласно пее! Обожавам гласа ѝ - мед за душата и сърцето. Говори и пее - в сегашно време, защото такъв глас вечно ще се носи във времето.

Малко по-късно, след като влязох в КУ КУ Бенд, имах честта и да пея пред нея - "Калиманку Денку" - песен емблема. Притеснявах се. Много. Но когато тя ми се обади после, докато беше в болницата (няколко седмици преди кончината й), леля Янка ми каза - "Много хубаво изпя Калиманката" - и за мен това беше прегръдка, беше любов, беше щастие. Разбрахме се да направим песен двете. Тогава тя ми каза - "Чакай само да се оправя, имам чудесни песни за теб...". След това повече не я чух. Просто разбрах, че си е отишла.

Възхищавам се на тази ГОЛЯМА БЪЛГАРКА. Жалко само, че народа ни е забравил за истинските ни богатства - за хората, прославяли България достойно. Никой не ги поглежда.

Уважение към теб - Илиян Йорданов - за всеотдайността ти към тази ЖЕНА. Жена, която е кралица.

Светъл ти път, лельо Янче. Продължавай да грееш над всички ни."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ако е казано от сърце, показва, че Невена е читав човек! Ако е казано колкото да напомни за себе си, показва обратното!

    08:24 13.04.2026

  • 2 Я стига глупости

    5 2 Отговор
    И съновидения!
    Не се подигравацте с паметта на Янка!
    Янка Рупкина е приета с тежък масиран инсулт. И я изписаха в кома, което е потресаващо, ТА ТЯ се обадила на тая никаквица по телефона.
    И на мен Ванга ми каза, какво ще се случи на 14 юни в Белия дом!

    08:27 13.04.2026

  • 3 Айдеее

    4 1 Отговор
    И тая се взе за важна. Те в КуКу бенд все кукувци взимаха

    08:29 13.04.2026

  • 4 Лего

    2 1 Отговор
    Невена Цонева е много красива мома!

    Коментиран от #5

    08:31 13.04.2026

  • 5 Пурко

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Лего":

    Става да упърди кочана

    08:42 13.04.2026