Янка Рупкина звъннала от болницата на Невена Цонева малко преди да си отиде

Янка Рупкина звъннала по телефона на Невена Цонева, докато била в болницата малко преди да си отиде, пише bgdnes.bg. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на талантливата певица, в която се прощава с покойната изпълнителка на "Калиманку Денку".

Ето и целия текст:

"От този свят си отиде една ИКОНА - същински посланик на българското, на нашия фолклор.

Янка Рупкина е безценно съкровище за България и целия свят, с което можем само да се гордеем. Една ярка звезда зае мястото си в небесното царство, оставяйки след себе си цял космос от музика. Познавам леля Янка от доста години и с удоволствие я слушах, докато ми диктуваше свои готварски рецепти... казваше - "и после слагаш малко оливце". Много сладко говори, а как ангелогласно пее! Обожавам гласа ѝ - мед за душата и сърцето. Говори и пее - в сегашно време, защото такъв глас вечно ще се носи във времето.

Малко по-късно, след като влязох в КУ КУ Бенд, имах честта и да пея пред нея - "Калиманку Денку" - песен емблема. Притеснявах се. Много. Но когато тя ми се обади после, докато беше в болницата (няколко седмици преди кончината й), леля Янка ми каза - "Много хубаво изпя Калиманката" - и за мен това беше прегръдка, беше любов, беше щастие. Разбрахме се да направим песен двете. Тогава тя ми каза - "Чакай само да се оправя, имам чудесни песни за теб...". След това повече не я чух. Просто разбрах, че си е отишла.

Възхищавам се на тази ГОЛЯМА БЪЛГАРКА. Жалко само, че народа ни е забравил за истинските ни богатства - за хората, прославяли България достойно. Никой не ги поглежда.

Уважение към теб - Илиян Йорданов - за всеотдайността ти към тази ЖЕНА. Жена, която е кралица.

Светъл ти път, лельо Янче. Продължавай да грееш над всички ни."