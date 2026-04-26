Дуа Липа зарадва феновете по халат от банята

Певицата Дуа Липа зарадва феновете си, пускайки в бял халат от банята. Тя сподели снимките в Instagram, направени по време на пътуване до Париж.

В началото на март Дуа Липа присъства на афтърпартито след наградите BRIT Awards в Манчестър.

Преди това тя и годеникът ѝ Калъм Търнър посетиха Берлинския международен филмов фестивал.

Световното турне „Radical Optimism“, подкрепящо третия ѝ албум, завърши през декември 2025 г. в Мексико сити. То бе изключително успешно с над 1.2 милиона продадени билети и приходи от около 141 милиона долара.

През март 2026 г. тя изненада феновете с пускането на разширена версия на албума си, озаглавена „Radical Optimism 2.0“, която включва колаборации с Били Айлиш и Чарли Екс Си Екс.

Дуа Липа е сред малкото артисти, които притежават 100% от правата върху своите записи и издателска дейност, което ѝ дава огромна финансова независимост.

След ролите си в „Барби“ (2023) и „Аргайл“ (2024), тя продължава да развива и актьорския си талант.

През март 2026 г. беше официално обявено, че тя се присъединява към каста на комедията на студио A24, озаглавена „Peaked“. В нея тя ще си партнира с Ема Маки и Лора Дърн.

В интервюта от средата на 2025 г. и началото на 2026 г. Дуа Липа споделя, че въпреки че обича децата и би искала да има такива „някой ден“, в момента е изцяло фокусирана върху кариерата си и не планира това в близко бъдеще. Тя често казва, че единственото „бебе“, за което мисли в момента, са нейните албуми.