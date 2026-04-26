"Повелителят на земетресенията" Чарлз Рихтер бил нудист, развратник и фен на Star Trek

26 Април, 2026 18:41, обновена 26 Април, 2026 18:43 961 8

Прочутият сеизмолог и физик е роден на 26 април 1900 г.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 26 април 1900 г. в Хамилтън, Охайо, е роден Чарлз Франсис Рихтер – световноизвестният американски сеизмолог и физик, създател на магнитудната скала за измерване на силата на земетресенията.

Завършва Станфордския университет (1920 г.) и защитава докторат по теоретична физика в Калифорнийския технологичен институт (Caltech).

През 1935 г., съвместно с Бено Гутенберг, разработва скалата на Рихтер, която позволява обективно количествено сравнение на енергията, освободена при сеизмични трусове.

Чарлз Рихтер е бил далеч от образа на типичния сух кабинетен учен.

Рихтер е бил толкова отдаден на науката, че е инсталирал работещ сеизмограф в собствения си дом в Пасадена. Той често показвал дългите хартиени ленти със записи на гостите си, за да им напомни, че Земята е в постоянно движение.

Заедно със съпругата си Лилиан, той е бил активен природозащитник и нудист. Двамата редовно са посещавали нудистки лагери, а според някои източници Рихтер е обичал да прави нощни преходи в планината напълно гол, докато съчинява поезия.

Страстен „треки“ (фен на Star Trek): На 66-годишна възраст Рихтер гледа първия епизод на оригиналния сериал „Стар Трек“ и става негов верен почитател. Той е водел подробни записки за всеки един от 79-те епизода на поредицата.

Рихтер е владеел седем езика и е познавал имената на всички растения в арборетума на Лос Анджелис. Освен това е пишел стихове и художествена литература през целия си живот.

Първоначално е учил химия в Станфорд, но често чупел лабораторна стъклария. По съвет на свой преподавател се насочва към физиката, което по-късно го отвежда и към сеизмологията.

Не е харесвал името „Скала на Рихтер“. Той винаги е подчертавал ключовата роля на своя колега Бено Гутенберг и често наричал изобретението просто „скалата“ или „онази проклета скала“, недоволен, че името на колегата му е останало в сянка.

Макар Рихтер винаги да е отдавал дължимото на Бено Гутенберг, в научните среди е имало напрежение заради това, че само името на Рихтер става световноизвестно. Скандалът тук е по-скоро исторически – фактът, че Гутенберг е бил по-опитният учен, но тъй като е бил германски имигрант с акцент, медиите са предпочели „фотогеничния“ и сладкодумен американец Рихтер за лице на сеизмологията.

Рихтер и съпругата му Лилиан са имали изключително нетрадиционен за 30-те и 40-те години брак. Те са практикували това, което днес наричаме „отворена връзка“, като и двамата са имали извънбрачни партньори със знанието на другия – тема, която е била абсолютно табу в академичните среди на Калифорнийския технологичен институт.

Много негови колеги са го смятали за изключително странен („weird“). Той често е изпадал в дълги мълчания по време на разговор или е започвал да рецитира поезия в средата на сериозна научна дискусия. Някои съвременни биографи предполагат, че Рихтер може да е бил в аутистичния спектър (синдром на Аспергер), което обяснява трудностите му в социалното общуване и обсесивното му внимание към детайлите.

Умира на 30 септември 1985 г. в Пасадена, Калифорния. В болницата, малко преди да почине, Рихтер е следял новините за голямото земетресение в Мексико и е слушал как репортерите използват неговата скала, за да опишат силата на труса.


  6 Хм...

    0 2 Отговор
    Принципно по добрата скала е на Медведев-Шпонхоер-Карник. При това не просто по добра, а много по добра, точна и удобна за ползване.
    А защо масово се ползва Рихтер? Питайте насаме някой познат сеизмолог.

    Коментиран от #8

    19:22 26.04.2026

  8 ИИ казва

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Няма една единствена „най-добра“ скала за всички цели, тъй като различните скали измерват различни аспекти на земетресението. Двете основни категории са магнитуд (енергия) и интензитет (въздействие).
    Ето кои са най-точните и използвани скали според нуждите:
    За измерване на отделената енергия (сила):
    Моментно-магнитудна скала (
    ): Това е най-добрата и съвременна скала за измерване на магнитуда, особено за силни земетресения. Тя е заменила скалата на Рихтер в научните среди, тъй като не се „насища“ (не губи точност) при земетресения с голяма сила.
    Скала на Рихтер: Тя е най-популярна за локални земетресения, но е по-малко точна при много мощни трусове в сравнение с
    .
    За измерване на разрушенията (интензитет):
    Европейска макросеизмична скала (EMS-98): Смята се за най-добра за Европа. Тя се използва за оценка на интензитета на земетресенията въз основа на преки наблюдения на разрушенията и въздействието върху хората.
    Скала на Меркали (MMI): Тя е класическа 12-степенна скала, използвана широко в САЩ, която също измерва силата на труса по време на събитието.
    Накратко: За сила на земетресението най-добра е Моментно-магнитудната скала (
    ), а за оценка на щетите – Европейската макросеизмична скала (EMS-98).

    19:38 26.04.2026