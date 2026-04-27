Врачка свързала актрисата Хилари Дъф с покойния Арън Картър

27 Април, 2026 08:49 895 4

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Хилари Дъф твърди, че поп певецът Арън Картър се е свързал с нея от отвъдното. 38-годишната звезда, се появи като гост в подкаста Las Culturistas, пише People.

Дъф е излизала с Картър като тийнейджърка от 2000 до 2003 г. Когато певецът почина през 2022 г., тя се консултира с екстрасенс, за да установи контакт с него.

Според актрисата ясновидката сама разпознала, че пред нея е Хилари Дъф и усетила, че Картър е в една и съща стая с тях.

Актрисата призна, че е търсила правилния екстрасенс и е опитвала три седмици да се срещне с нея, но в крайна сметка специалистът е отказал да приеме плащането ѝ.

„Това не е моята работа. Това е проклятие за мен през целия ми живот“, цитира актрисата екстрасенса.

Арън Картър стана известен на деветгодишна възраст, като подгряваше Backstreet Boys, в чиято група участваше по-големият му брат Ник Картър. На 5 ноември 2022 г. той се удави във вана на 34-годишна възраст. По-късно беше разкрито, че е бил под въздействието на лекарства, отпускани с рецепта, и газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Като е врачка

    1 0 Отговор
    Защо не е предсказала че ще умре за да незачерня жената?

    09:04 27.04.2026

  • 3 Хм.....

    2 0 Отговор
    Некромантията е забранена от Бог! Защо се врат там, където нищо добро не ги очаква?

    09:09 27.04.2026

  • 4 глоги

    1 0 Отговор
    38-годишната звезда се Е появиЛА , като гостЕНКА в подкаста "Las Culturistas".- пише в сп."People".

    09:22 27.04.2026