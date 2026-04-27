Врачка свързала актрисата Хилари Дъф с покойния Арън Картър

Актрисата Хилари Дъф твърди, че поп певецът Арън Картър се е свързал с нея от отвъдното. 38-годишната звезда, се появи като гост в подкаста Las Culturistas, пише People.

Дъф е излизала с Картър като тийнейджърка от 2000 до 2003 г. Когато певецът почина през 2022 г., тя се консултира с екстрасенс, за да установи контакт с него.

Според актрисата ясновидката сама разпознала, че пред нея е Хилари Дъф и усетила, че Картър е в една и съща стая с тях.

Актрисата призна, че е търсила правилния екстрасенс и е опитвала три седмици да се срещне с нея, но в крайна сметка специалистът е отказал да приеме плащането ѝ.

„Това не е моята работа. Това е проклятие за мен през целия ми живот“, цитира актрисата екстрасенса.

Арън Картър стана известен на деветгодишна възраст, като подгряваше Backstreet Boys, в чиято група участваше по-големият му брат Ник Картър. На 5 ноември 2022 г. той се удави във вана на 34-годишна възраст. По-късно беше разкрито, че е бил под въздействието на лекарства, отпускани с рецепта, и газ.