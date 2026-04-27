Новини
Любопитно »
Режем хляба грешно? Обърнете го с дъното нагоре, съветват пекари

Режем хляба грешно? Обърнете го с дъното нагоре, съветват пекари

27 Април, 2026 18:58 892 17

Хлебопекарите обясняват защо е по-добре да обърнем хляба наобратно, ако искаме равномерно нарязани филии

Режем хляба грешно? Обърнете го с дъното нагоре, съветват пекари - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Уханието на прясно изпечен хляб остава сред най-разпознаваемите кулинарни удоволствия, но нарязването му на равномерни филии често се оказва предизвикателство дори за опитни домакини. Експерти в областта на хлебопроизводството посочват, че прост подход може значително да улесни процеса – обръщането на хляба с дъното нагоре преди рязане.

Според професионални пекари причината е в структурата на самия хляб. Горната кора обикновено е по-твърда, заоблена и неравна, което води до приплъзване на ножа и неравномерни срезове. Обратно, долната част е по-плоска и стабилна, което позволява по-добър контрол и по-прецизно нарязване. При обръщане ножът започва движението си върху равна повърхност, което намалява риска от отклонение.

Допълнително предимство на този метод е по-равномерното разпределение на натиска. При рязане от меката страна се избягва притискането и деформирането на хляба, което често се случва при опит да се премине през по-дебелата горна кора. Така структурата на вътрешността се запазва, а филиите остават с по-добра форма.

Специалистите препоръчват използването на назъбен нож за хляб и плавно движение тип „трион“, вместо директно натискане надолу. Това осигурява по-чист разрез и намалява натоварването върху мекия хляб. При по-широки и ниски хлябове може да бъде полезно и страничното им поставяне, което позволява по-къси и контролирани движения.

Практиките за работа с хляб са част от по-широкия контекст на съвременното домашно хранене, включително и при приготвянето на сандвичи. Експерти в кулинарията отбелязват, че оптималната структура на сандвича включва равномерно разпределение на съставките, като по-влажните елементи се разполагат в центъра, а мазни компоненти като масло се нанасят до самите краища на филиите. Подходящият избор на хляб – например квасен, пълнозърнест или типов – също е от значение, тъй като той трябва да запази формата си и да не се разпада при консумация.

Исторически, сандвичът се утвърждава като удобна форма на хранене още през XVIII век и днес остава един от най-консумираните продукти, като годишното потребление достига милиарди бройки. В този контекст дори малки практически техники, като правилното нарязване на хляба, играят съществена роля за качеството и удобството на ежедневното хранене.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Хляба се дига в цяла България.

    19:00 27.04.2026

  • 2 еееееееееее

    11 1 Отговор
    Божкеееее, обърнеш го насам - грешно , обърнеш го натам - па грешно ! Накрая се оказва , че и ножа стискаш грешно ! И те така , живеем си като грешници

    19:03 27.04.2026

  • 3 хи хи

    8 1 Отговор
    Джендъpите вече са толкова кьопави, че една филия не могат да си отрежат и си купуват само нарязан хляб😅

    Коментиран от #5

    19:05 27.04.2026

  • 4 Български традиции

    8 1 Отговор
    ХЛЯБ НИКОГА НЕ СЕ ПОСТАВЯ ПО ГРЪБ, ДОРИ ЗА СЕКУНДА!
    Българският Народ казва: "Никой не е по-голям от хляба!".
    Никога не трябва да се отнасяте неуважително към хляба, да го обръщате по гръб и колите. Не го мъчете!
    Някога хлябът се е давал на главата на семейството и той го е разчупвал с ръце.
    Хляб също така не се оставя недояден, за да не се изхвърли. Грехота е!
    А трохите се изтупват с покривката, за да бъдат изядени от птиците, насекомите и гладните духове.
    Който яде трохите, той се обрича на глад и мизерия.
    Ако даваме крайшниците на дъщеря си, то тя ще се омъжи далеко.

    Коментиран от #11

    19:11 27.04.2026

  • 5 Всички са така

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "хи хи":

    Не са само джензърите. В София вече не можеш да си купил ненарязан хляб. Може би, ако успееш да намериш ръчен, който по чудо не се продава нарязан.

    Коментиран от #12

    19:13 27.04.2026

  • 6 Няма основание за да вдигат хляба

    0 1 Отговор
    Разходите в производството и реализацията на 5000 хляба се качват с 200евро , а те вдигат сената с 10 цента в родния ми град . 5000 0,10 = 500 евро
    Чиста далавера

    19:16 27.04.2026

  • 7 Когато падне горивото

    1 1 Отговор
    Ще паднели цената на хляба

    19:17 27.04.2026

  • 8 Хляба се чупи с ръце

    0 1 Отговор
    Не се реже с нож

    19:17 27.04.2026

  • 9 Не само с хляб ще

    0 1 Отговор
    Живее човек

    19:19 27.04.2026

  • 10 Сандвичът

    0 0 Отговор
    Е символ на осакатеното хранене на роба, които яде прав като кон и в движение, докато господарите му се наслаждават на няколко часови обилни гурме обяди!

    19:29 27.04.2026

  • 11 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Български традиции":

    А може ли само на ляба мекото?

    19:34 27.04.2026

  • 12 хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички са така":

    Джендъpите са виновни за тая "мода"! Отивам в хлебарницата, хората направил, изпекли различни хлябове, опашка и чуваш постоянно някой лигльо/а "А може ли да ми нарежете хляба" 😳
    Беги🤮

    19:37 27.04.2026

  • 13 Баба Герга

    0 0 Отговор
    Режем хляба грешно? Обърнете го с дъното нагоре, съветват пекари

    Ега ти и лекарите, ега ти и чудото?????

    Истинският Хляб се прави от Еднозърнест Лимец, Двузърнест Лимец и от Спелта.
    Но ако нямаш брашно от тия горните, от Ръж или Пшеница, която е генетично изменение на тия горните след съсипването им с пестициди и изкуственни торове. Освен това в днешния Хляб за бърз Бизнес му слагат Нездтравословните Бактерии от "Мая".... и като се замеси брашното с тая Мая, то набухва за 10 минути и хоп да се пече.

    Вижте как нашите деди са правели истински Хляб от Брашно на Еднозърнест Лимец, Двузърнест Лимец, Спелта!. Към брашното са поставяли Квасни Бактерии от ХМЕЛ.... и след като са го омесвали са го поставяли за Цяла Една Нощ да се надигне и на следващият ден са го поставяли в Джамала да се изпече. Процедурата на ИСТИНСКИЯ ХЛЯБ Е Два Дни..... ЗДРАВОСЛОВЕН ХЛЯБ със ЗДРАВОСЛОВНИ БАКТЕРИИ....

    Аре у гьола тия от специалистите - РАЗБОЛЯВАЩИ ЛЕКАРИ!

    19:40 27.04.2026

  • 14 Баба Герга

    0 0 Отговор
    Сложете под езика си зърно лимец. То започва да се топи. Усещате го. Можете да го сдъвчете без предварителна топлинна обработка. Една готова храна! На вкус е като леко запечена семка от слънчоглед. Само че пекарят е Слънцето, а фурната е нивата.
    Сложете под езика си едно зърно от която искате днешна пшеница. Да речем от тази, от която се прави хляба в най-близкия хлебозавод. Тя остава в устата ви студена и твърда като камъче. Ако я сдъвчете, без да си счупите зъб, ще изпи-тате вкуса на нещо, което не е ваше. Но защо е така. Нали и тази пшеница е раснала на същото слънце, нали и тя идва от същите ниви...?

    19:43 27.04.2026

  • 15 Баба Герга

    0 0 Отговор
    Сложете под езика си едно зърно от която искате днешна пшеница. Да речем от тази, от която се прави хляба в най-близкия хлебозавод. Тя остава в устата ви студена и твърда като камъче. Ако я сдъвчете, без да си счупите зъб, ще изпи-тате вкуса на нещо, което не е ваше. Но защо е така. Нали и тази пшеница е раснала на същото слънце, нали и тя идва от същите ниви...?

    19:44 27.04.2026

  • 16 Баба Герга

    0 0 Отговор
    ХЛЯБЪТ НА ТРАКИТЕ, ЖИТОТО НА ФАРАОНИТЕ, ПОСЛЕДНАТА ХРАНА НА ХРИСТОС...както и да наречем еднозърнестия лимец,

    19:46 27.04.2026

  • 17 1488

    0 0 Отговор
    тъй се раждат циганчета

    19:48 27.04.2026