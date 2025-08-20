Рецепта на деня: Екмек - турски балон-хляб

Необходими продукти:

1 чаша прясно мляко (200 мл), малко по-топло от стайната температура;

2 супени лъжици кисело мляко;

2 супени лъжици олио;

1 супена лъжица захар;

3 чаши брашно (около 600-650 г);

1 чаена лъжичка сол;

1 пакетче суха мая (около 7 г).

Начин на приготвяне:

В дълбока купа изсипете хладкото мляко и добавете захарта и маята, след което разбъркайте, докато се разтворят.

След това добавете киселото мляко и олиото и разбъркайте добре течните съставки с лъжица или бъркалка.

Постепенно добавете брашното към сместа, първо една чаша, заедно с чаената лъжичка сол, и разбъркайте с лъжица.

След като тестото започне да се сгъстява, добавете останалите две чаши брашно, малко по малко, като внимавате да не прекалявате – количеството може да варира.

Когато тестото е достатъчно гъсто, прехвърлете го върху работна повърхност и го месете с ръце за около 5-10 минути, докато стане гладко и еластично. Доброто месене е ключът към меките хлебчета!

Върнете тестото в купата, покрийте го с чиста кърпа и го оставете да почине на стайна температура за 45 минути.

През това време тестото ще удвои обема си и ще стане пухкаво.

След ферментацията, леко притиснете тестото с ръце, за да освободите излишния въздух и да предотвратите появата на вкус на мая.

Прехвърлете го върху работна повърхност, оформете го на дълго руло и го нарежете на 9 равни парчета. Оформете всяко парче на топка с длани, като поръсите с малко брашно, за да не залепне.Подредете топчетата върху леко набрашнена тава за печене, покрийте ги и ги оставете да втасат още 20 минути на топло място. Тази стъпка е важна, за да получите меки и леки кифлички.

След 20 минути вземете една топка, поръсете я с малко брашно от двете страни и я разточете с точилка на кръг с дебелина около половин сантиметър – не прекалено тънко. Повторете с всички топки.

Подредете разточените питки върху тава за печене, покрита с хартия за печене, покрийте ги и ги оставете да престоят още 15 минути на стайна температура.

Загрейте фурната на 250°C на горен и долен огън. Поставете тавата за печене във фурната и печете хлебчетата за 3-5 минути – внимавайте, пекат се бързо, така че не прекалявайте!

Когато се надуят като мехурчета и придобият светлозлатист цвят, извадете ги.

Тези девет хлебчета са идеални топли, с малко масло или като гарнитура към любимото ви ястие.

Ако ви остане тесто, съхранявайте го във фризера – вкусът и текстурата ще останат същите, когато го размразите.