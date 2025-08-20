Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Екмек - турски балон-хляб
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Екмек - турски балон-хляб

20 Август, 2025 10:05 373 2

  • екмек-
  • хляб-
  • балон-
  • турска кухня-
  • тесто-
  • какво да сготвя

Идеалното допълнение към всяко ястие

Рецепта на деня: Екмек - турски балон-хляб - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 чаша прясно мляко (200 мл), малко по-топло от стайната температура;

  • 2 супени лъжици кисело мляко;

  • 2 супени лъжици олио;

  • 1 супена лъжица захар;

  • 3 чаши брашно (около 600-650 г);

  • 1 чаена лъжичка сол;

  • 1 пакетче суха мая (около 7 г).

Начин на приготвяне:

В дълбока купа изсипете хладкото мляко и добавете захарта и маята, след което разбъркайте, докато се разтворят.

След това добавете киселото мляко и олиото и разбъркайте добре течните съставки с лъжица или бъркалка.

Постепенно добавете брашното към сместа, първо една чаша, заедно с чаената лъжичка сол, и разбъркайте с лъжица.

След като тестото започне да се сгъстява, добавете останалите две чаши брашно, малко по малко, като внимавате да не прекалявате – количеството може да варира.

Когато тестото е достатъчно гъсто, прехвърлете го върху работна повърхност и го месете с ръце за около 5-10 минути, докато стане гладко и еластично. Доброто месене е ключът към меките хлебчета!

Върнете тестото в купата, покрийте го с чиста кърпа и го оставете да почине на стайна температура за 45 минути.

През това време тестото ще удвои обема си и ще стане пухкаво.

След ферментацията, леко притиснете тестото с ръце, за да освободите излишния въздух и да предотвратите появата на вкус на мая.

Прехвърлете го върху работна повърхност, оформете го на дълго руло и го нарежете на 9 равни парчета. Оформете всяко парче на топка с длани, като поръсите с малко брашно, за да не залепне.Подредете топчетата върху леко набрашнена тава за печене, покрийте ги и ги оставете да втасат още 20 минути на топло място. Тази стъпка е важна, за да получите меки и леки кифлички.

След 20 минути вземете една топка, поръсете я с малко брашно от двете страни и я разточете с точилка на кръг с дебелина около половин сантиметър – не прекалено тънко. Повторете с всички топки.

Подредете разточените питки върху тава за печене, покрита с хартия за печене, покрийте ги и ги оставете да престоят още 15 минути на стайна температура.

Загрейте фурната на 250°C на горен и долен огън. Поставете тавата за печене във фурната и печете хлебчетата за 3-5 минути – внимавайте, пекат се бързо, така че не прекалявайте!

Когато се надуят като мехурчета и придобият светлозлатист цвят, извадете ги.

Тези девет хлебчета са идеални топли, с малко масло или като гарнитура към любимото ви ястие.

Ако ви остане тесто, съхранявайте го във фризера – вкусът и текстурата ще останат същите, когато го размразите.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Хахаха , Ек мек ! Само на хляба му се радват когато е мек !

    10:07 20.08.2025

  • 2 провинциалист

    2 0 Отговор
    "балон-хляб" е балон с формата на хляб; "хляб-балон" е хляб с кухина вътре.

    10:12 20.08.2025