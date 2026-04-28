The Daily Mail: Тръмп наруши протокола, като потупа крал Чарлз III по рамото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наруши протокола, като потупа крал Чарлз III по рамото. Това съобщи The Daily Mail, описвайки срещата между монарха и съпругата му, кралица Камила, с американския лидер и първата дама Мелания.

Отклонението от негласното правило да не се инициира физически контакт с член на кралското семейство се е случило по време на пристигането на кралската двойка в Белия дом в първия ден от държавното им посещение.

Видеозаписи показват, че след ръкуване и официални снимки, докато двойката се е отправила към официалната резиденция на американския лидер, той тактично е потупал монарха по рамото.

Вестникът цитира експерта по езика на тялото Джуди Джеймс, която заявява, че макар това формално да може да се счита за нарушение на протокола, кралят очевидно не е възразил.

„Чарлз винаги е изглеждал по-спокоен по отношение на подобни неща от майка си, каза Джеймс. Експертът е видял това по-скоро като „политически жест“, демонстриращ благоразположението на американския лидер.

Първото държавно посещение на британския монарх от 2007 г. насам ще продължи до 30 април.