Стоян и Гатев застават лице в лице в "Ергенът" тази седмица

28 Април, 2026 12:31 743 1

Предстоят съдбовни срещи и нови изпитания в новите епизоди на романтичното риалити шоу

Снимки: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази седмица в „Ергенът“ по bTV напрежението се покачва, а решенията стават все по-трудни. Балансът в имението е разклатен, а всяка следваща стъпка приближава участниците до развръзки, които могат да променят всичко.

Още с първия епизод за седмицата фокусът пада върху Стоян и Гатев, а началото идва с ключова среща – тази между Стоян и Симона. След като журналистката отказа розата на Крис, но остана, за да изясни отношенията си с брокера, двамата ще се изправят един срещу друг с много въпроси и малко сигурни отговори. Ще реши ли Стоян да ѝ даде черната роза и дали Симона ще я приеме – или това ще бъде окончателният край?

След последната Церемония на розата новата реалност в имението вече е факт. Елеонора остава сама до Крис и това я поставя в неочаквана позиция, изискваща бърза преоценка на чувствата ѝ и среща със страховете ѝ. Съмненията не закъсняват – дали всичко не се развива отново прекалено бързо?

Първият ерген, който тази седмица ще се срещне със своите близки е Стоян. След това му предстои да ги запознае с дамите, към които има най-силен интерес – разговори, които могат да му дадат яснота… или да задълбочат съмненията.

Георги Гатев също ще срещне дамите, заявили интерес към него, със своите майка и сестра – среща, която ще разкрие нови страни от характера му. Илияна отново ще се окаже в центъра на събитията – разкъсвана между емоции и избори, които вече имат своите последствия. На маркетинг специалистката ѝ предстоят индивидуални срещи както със Стоян и Гатев, така и с техните близки.

Стоян и Гатев също ще се срещат лице в лице. Разговорът между тях ще бъде откровен и емоционален, а темата е една - Илияна. Какво ще си кажат двамата и ще доведе ли това до яснота… или до още по-голямо напрежение?

Марин също ще получи подкрепа – тази на най-близкия си приятел Ивелин. Двамата ще имат обща среща с дамите, заявили интерес към най-младия ерген. Иво ще постави своята перспектива върху отношенията на приятеля си с момичетата и ще покаже дали първоначалните му избори остават непроменени. Резултатът – Марин ще има своята първа целувка с още една дама.

При Крис и Елеонора отношенията също навлизат в нов етап. Елеонора ще се запознае с най-близките му хора – майка му Мария и брат му Виктор, а по-късно Крис ще има среща със сестрата на Елеонора. Денят ще премине в разговори, опознаване и важни впечатления, които могат да се окажат решаващи за бъдещето им.

Кулминацията идва в четвъртък, когато пред Крис стои най-важното решение досега. След срещите с близките и времето, прекарано с Елеонора, той ще трябва да реши дали е готов да излезе от предаването с нея като двойка – и дали това ще бъде просто избор… или много повече от това. Какво ще реши той и как ще реагира Елеонора – предстои да стане ясно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аБе,

    3 1 Отговор
    СтоЕнчо мамин да си го подбират родителите му към Пловдив да си го доотглеждат детето.Много е жалък.Ама то при такива като него от ,,мъжки,,пол първите 40 детски години са най-трудни,после кратко тийнерджъство и следва андропаузата където става още по-зле.

    12:46 28.04.2026