Новини
Любопитно »
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Млечна баница с боровинки

29 Април, 2026 10:05 339 1

Боровинките придават красив цвят и приятно кисел вкус

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кори за баница - 400 г;
  • яйца - 4 бр.;
  • прясно мляко - 700 мл;
  • захар - 180 г;
  • масло - 120 г;
  • боровинки - 250 г;
  • ванилия - 2 бр.;
  • брашно - 2 с.л.;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 180°C. Тава с диаметър около 30 см се намазва добре с част от разтопеното масло.

Корите за баница се разгъват внимателно. Всяка кора леко се намазва с масло и се накъсва или нагъва свободно. Подреждат се в тавата на пластове, като между част от тях се разпределят боровинки. Така плодовете се разнасят равномерно в целия десерт.

В купа яйцата се разбиват със захарта до гладка смес. Добавят се брашното и бакпулверът, след което се разбърква добре до еднородност.

Налива се прясното мляко и се добавя ванилията. Разбърква се до получаване на гладка млечна смес.

Заливката се излива равномерно върху корите. С помощта на лъжица или шпатула леко се притиска, за да може течността да попие между пластовете. Отгоре се разпределя останалото масло и останалите боровинки.

Тавата се поставя във фурната и баницата се пече около 40-45 минути до красив златист цвят. Повърхността трябва да бъде добре запечена, а вътрешността стегната.

След изваждане млечната баница се оставя да почине поне 20 минути. Това време позволява на млечната част да се стабилизира и парчетата да се режат по-лесно.

По желание се поръсва с пудра захар и се сервира леко топла или охладена, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скачал с 2 пръста на площада за банани

    0 0 Отговор
    боровинките много скъпи

    може ли баница със банани?

    10:07 29.04.2026