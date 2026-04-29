Рецепта на деня: Млечна баница с боровинки

Необходими продукти:

кори за баница - 400 г;

яйца - 4 бр.;

прясно мляко - 700 мл;

захар - 180 г;

масло - 120 г;

боровинки - 250 г;

ванилия - 2 бр.;

брашно - 2 с.л.;

бакпулвер - 1 ч.л.;

пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 180°C. Тава с диаметър около 30 см се намазва добре с част от разтопеното масло.

Корите за баница се разгъват внимателно. Всяка кора леко се намазва с масло и се накъсва или нагъва свободно. Подреждат се в тавата на пластове, като между част от тях се разпределят боровинки. Така плодовете се разнасят равномерно в целия десерт.

В купа яйцата се разбиват със захарта до гладка смес. Добавят се брашното и бакпулверът, след което се разбърква добре до еднородност.

Налива се прясното мляко и се добавя ванилията. Разбърква се до получаване на гладка млечна смес.

Заливката се излива равномерно върху корите. С помощта на лъжица или шпатула леко се притиска, за да може течността да попие между пластовете. Отгоре се разпределя останалото масло и останалите боровинки.

Тавата се поставя във фурната и баницата се пече около 40-45 минути до красив златист цвят. Повърхността трябва да бъде добре запечена, а вътрешността стегната.

След изваждане млечната баница се оставя да почине поне 20 минути. Това време позволява на млечната част да се стабилизира и парчетата да се режат по-лесно.

По желание се поръсва с пудра захар и се сервира леко топла или охладена, пише gotvach.bg.