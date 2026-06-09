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Родени на 9 юни: Невероятният живот на братята-царе Фьодор III и Петър I, които променят Русия

Родени на 9 юни: Невероятният живот на братята-царе Фьодор III и Петър I, които променят Русия

9 Юни, 2026 11:42 1 236 16

  • петър велики-
  • царе-
  • цар фьодор iii алексеевич-
  • русия

Въпреки че остава в сянката на по-младия си полубрат Петър Велики, Фьодор всъщност поставя основите на модернизацията на Русия

Родени на 9 юни: Невероятният живот на братята-царе Фьодор III и Петър I, които променят Русия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цар Фьодор III Алексеевич е един от най-необичайните, прогресивни и същевременно трагични владетели в руската история.

Роден на 9 юни 1661 г., той управлява съвсем за кратко (1676 – 1682) и умира едва на 20-годишна възраст. Въпреки че остава в сянката на по-младия си полубрат Петър Велики, Фьодор всъщност поставя основите на модернизацията на Русия. Управлението му е белязано от тежки физически страдания, радикални реформи и разчупване на вековни традиции.

Родени на 9 юни: Невероятният живот на братята-царе Фьодор III и Петър I, които променят Русия

Фьодор страда от рождение от мистериозна болест, за която се смята, че е било тежка форма на скорбут. Краката му са толкова подути и парализирани, че през по-голямата част от времето е носен на носилка или се придвижва в количка. В контраст с болното си тяло, той има блестящ ум. Образован от учения монах Симеон Полоцки, младият цар говори свободно латински и полски, пише поезия и обожава музиката.

Фьодор е влюбен в полската култура. По негово време в руския двор за първи път се прокрадва западният стил. Той заповядва на придворните да бръснат брадите си (нещо, което по-късно Петър Велики налага насилствено) и да заменят традиционните тежки руски кафтани с по-леки полски дрехи. Той подписва проекта за създаването на Славяно-гръко-латинската академия – първото висше учебно заведение в Русия.

Най-важното му дело е премахването на системата местничество. Дотогава постовете в държавата и армията са се раздавали според знатността на рода, а не според способностите. Фьодор изгаря публично всички родословни книги на болярите, за да спре споровете им за власт, и въвежда назначаването по заслуги.

Най-големият скандал по негово време е свързан с женитбата му. Според руската традиция, царят трябва да избере съпруга чрез специален преглед на девици от най-знатните родове. Фьодор обаче нарушава протокола. Той се влюбва в Агафия Грушецка, девойка с полски произход и по-нисък благороднически ранг, след като я вижда случайно по време на църковно шествие. Влиятелният болярски клан Милославски прави всичко възможно да провали брака, като разпространява слухове, че момичето е развратно. Фьодор се застъпва за нея, разследва клеветата и наказва сурово заговорниците, след което се жени по любов.

Първата съпруга на царя предизвиква шок в консервативното общество. Тя отказва да живее изолирана в женските покои, появява се публично пред хора с разпуснати коси и без традиционните забрадки, носи европейски рокли и съветва царя по държавни въпроси. Тя дори настоява пред Фьодор да открие училища за жените, което за XVII век в Русия е било нечувано кощунство.

Агафия умира при раждане, а бебето я последва дни по-късно. Съкрушеният Фьодор е принуден да се ожени бързо втори път за Марфа Апраксина, но само два месеца след сватбата царят умира. Тъй като не оставя пряк наследник, смъртта му отваря кутията на Пандора. В двореца избухва кървав скандал между двете майчини крила на династията Романови – Милославски и Наришкини. Това води до прочутия Стрелецки бунт (1682 г.), при който пред очите на 10-годишния бъдещ Петър Велики са заклани негови близки роднини.

Петър I Алексеевич Велики, също роден на 9 юни, само че 11 години след своя полубрат Фьодор, е една от най-колосалните, но и най-противоречивите фигури в световната история. Той буквално изтръгва Русия от Средновековието и я превръща в световна суперсила, но методите му са брутални, а личният му живот – изпълнен със скандали, ексцентричност и насилие.

Петър е бил висок малко над 203 см, което за XVII век е било истинско чудо. Въпреки огромния си ръст обаче, той е имал непропорционално малка глава, тесни рамене и малки стъпала (номер 38-39), което е правело походката му странна и разлюляна. Страдал е от тежки нервни тикове, които изкривявали лицето му в моменти на гняв. Изпадал е в неконтролируеми пристъпи на ярост, по време на които е можел да пребие най-близките си приятели.

Създава пародийна организация, наречена „Всепиянски, всешутовски и най-екстравагантен събор“. Членовете му, руски велможи, провеждали мащабни оргии, на които се подигравали с църковните ритуали. Пиенето на огромни количества алкохол било задължително, а отказът се наказвал. Царят е имал мания по медицината, особено по денталната. Той винаги носел със себе си торба с хирургически инструменти и лично вадел зъбите на своите придворни при най-малкото оплакване, често изваждайки и здрави зъби по невнимание.

По време на „Великата дипломатическа мисия“ в Европа, Петър пътува инкогнито под фалшивото име Пьотр Михайлов. Поради двуметровия му ръст обаче, всички веднага разбирали кой е. По време на престоя си в Англия той и антуражът му наемат имение и буквално го разрушават с пиянски забави, съсипвайки безценни градини и картини.

Решен да модернизира Русия по европейски модел, Петър забранява традиционните дълги бради на руските боляри. Тези, които искали да запазят брадата си, трябвало да плащат огромен годишен данък и да носят специален бронзов жетон („Брадова пошлина“). На тези, които отказвали да платят, царят лично рязал брадите с ножица.

Петър създава първия руски музей, в който събира анатомични аномалии, препарирани двуглави животни и деформирани човешки зародиши в стъкленици. За да привлече посетители в този зловещ музей, той предлагал безплатна чаша водка на всеки посетител.

Най-голямата черна точка в биографията му е убийството на собствения му първороден син, царевич Алексей. Наследникът се противопоставя на реформите на баща си и бяга в чужбина. Петър го подмамва да се върне, обвинява го в държавна измяна и лично участва в изтезанията му в Петропавловската крепост, където младежът умира от раните си.

Втората му съпруга, Екатерина I, бивша селянка и слугиня, имала афера с нейния секретар Вилим Монс. Когато разбира, Петър обвинява Монс в корупция и го обезглавява. Според популярна градска легенда, императорът наредил отрязаната глава на любовника да бъде балсамирана в стъклен буркан и поставена в спалнята на императрицата, за да ѝ напомня за изневярата ѝ.

Въпреки бруталността си, Петър умира като мъж с принципи. През ноември 1724 г. той вижда заседнала лодка с войници в ледените води на Финския залив и лично навлиза до кръста във водата, за да ги спаси. Вследствие на това развива тежко възпаление на пикочните пътища и умира в жестоки мъки в началото на 1725 г., без да успее да остави ясен наследник.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    МАЙКА МУ Е КНЯГИНЯ НАТАЛИЯ НАРИШКИНА
    ......
    ОТ РОДА НА НАРИШКО МОРДКА КУБРАТ :)
    ... 50% КУБРАТОВО БЪЛГАРЧЕ
    .....
    А ШЕФА НА СВР РФ НАРИШКИН МУ Е РОДНИНА :)

    Коментиран от #3, #11

    11:48 09.06.2026

  • 2 "Превземането на Константиновка е

    1 4 Отговор
    "Превземането на Константиновка е почти предрешено", украински анализатори, (КАРТА)


    В Украйна признаха, че преминаването на Константиновка (ДНР) под контрола на руската армия е "почти предрешено".

    "ВС на РФ вече е в района на Рай-Александровка. Напреднахме от двете страни на пътя Славянск — Бахмут, в района на Федоровка-2, Новомарковка.
    Те пробиха дори от Закотное към Кривой Лука, Ступочков.

    Руснаците вече взеха Новодимитровка влизайки в Константиновка от север.
    Това 3-ти армейски корпус руски проби. На юг от Константиновка 8-ма армия вече е превзела Илиновка, Бересток. В района на Степановка се водят боеве. За съжаление превземането на Константиновка е почти предрешено", пишат украинските анализатори Александър Шулман, Владимир Литвинов и Орест Зог.

    "Ще добавя от себе си, че през лятото руснаците ще превземат Константиновка, ако нищо не се промени в управлението на фронта", коментира депутатът от Рада Безуглая.

    Коментиран от #5, #6, #10, #13

    11:51 09.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ФИНАНСОВИЯТ МУ МИНИСТЪР Е ЧИЧО МУ КНЯЗ КИРИЛ НАРИШКИН
    .....
    А ВОЕННИЯ ВОЙВОДАТА ВАСИЛИЙ ШЕРЕМЕТИЕВ
    - ВОЛЖКИ БЪЛГАРИН :)
    ......

    11:55 09.06.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    7 3 Отговор
    Интересна статия ! Браво , Венелина !

    11:58 09.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от ""Превземането на Константиновка е":

    БРАТАНИТЕ ГОВОРЯТ ЗА 1 СЕДМИЦА - ЗА ДА ПАДНЕ КОСТАНТИНОВКА . ВЕЧЕ НЯМА ОРГАНИЗИРАНА СЪПРОТИВА А САМО ГРУПИЧКИ ЗОМБИТА
    .....
    ГРЕШНА КАРТА:)

    Коментиран от #8

    12:00 09.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 фьодор

    0 0 Отговор
    и пьодор

    12:12 09.06.2026

  • 8 братаните

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    груповохда те братят

    12:13 09.06.2026

  • 9 Хммм

    4 0 Отговор
    Голям изр0д.

    12:19 09.06.2026

  • 10 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от ""Превземането на Константиновка е":

    Успокой се бе , лилав каКАлашник ...
    Ще колабираш от стрес и жега ....седи на сянка !!!

    12:20 09.06.2026

  • 11 456

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има писма и документи които доказват, че когато Петър 1 посещава Париж чете на български от книга/ не се сещам точната книга, но самата книга се пази в църквата/. Това го казват самите французи. А и защо да не е от български произход, когато Велика България ти обхваща през 11 век демите на днешен Петербург и Москва ?/ виж карта/
    Това е дразнещо при руснаците - не казват и крият на кого са наследници.
    Българите създаваме Русия. Една кръв.

    Коментиран от #16

    12:35 09.06.2026

  • 12 Факти

    6 3 Отговор
    В Русия прогресът винаги е идвал от запад. ВИНАГИ! Петър и Екатерина реформират Русия по западен модел с помощта на западни учени, инженери, архитекти и интелектуалци. Индустриализацията на Русия е започната от западни компании, на които се плаща в злато и зърно. След това комунистите продължиха да крадат западни технологии, но това не можеше да се сравнява с директните западни инвестиции и всичко рухна. Прогресът през първите 14 години от управлението на Путин също беше изцяло благодарение на западни инвестиции. Русия винаги е била жалка без Запада. Това го виждаме отново днес.

    Коментиран от #14, #15

    12:40 09.06.2026

  • 13 Те така

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от ""Превземането на Константиновка е":

    Покровск го превземаха две години. Дерзай троляк!

    12:50 09.06.2026

  • 14 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    И комунизмът ИДВА В РУСИЯ ОТ запад- €вр€$ката р€волюция(ВО$Р) €ОРГАНИЗИРАНА И ПЛАТ€НА ОТ н€м$кото разузнаван€ ПО ВРЕМЕ НА ПСВ!
    л€нин € НАЙ- ГОЛ€МИЯТ ПР€ДАТ€Л В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ-ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА ЗАБИВА НОЖ В ГЪРБА НА ОТЕЧЕСТВОТО $Ъ$ €вр€й$ката $и р€волюция!

    12:51 09.06.2026

  • 15 НАЦИОНАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    НАЦИОНАЛНИТЕ КРИЗИ В БЪЛГАРИЯ ИДВАТ ОТ запад-,Б€рлин$кия конгр€$ 1878г.,
    сръбско-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА 1885г. , ДВ€Т€ НАЦИОНАЛНИ КАТА$ТРОФИ НА €вро-дж€н дъ рът
    ф€р ди нанд....,а $л€д 10-ти НО€МВРИ 1989г. Ч€РВ€НИ И РОЗОВИ "д€мократи", €вро-атлантици,
    $о ро $о иди....!

    12:55 09.06.2026

  • 16 654

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "456":

    Защо не ? Александър Македонски също . Тракийци и славяни са живели в тези земи !

    14:00 09.06.2026