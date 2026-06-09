Родени на 9 юни: Невероятният живот на братята-царе Фьодор III и Петър I, които променят Русия

Цар Фьодор III Алексеевич е един от най-необичайните, прогресивни и същевременно трагични владетели в руската история.
Роден на 9 юни 1661 г., той управлява съвсем за кратко (1676 – 1682) и умира едва на 20-годишна възраст. Въпреки че остава в сянката на по-младия си полубрат Петър Велики, Фьодор всъщност поставя основите на модернизацията на Русия. Управлението му е белязано от тежки физически страдания, радикални реформи и разчупване на вековни традиции.
Фьодор страда от рождение от мистериозна болест, за която се смята, че е било тежка форма на скорбут. Краката му са толкова подути и парализирани, че през по-голямата част от времето е носен на носилка или се придвижва в количка. В контраст с болното си тяло, той има блестящ ум. Образован от учения монах Симеон Полоцки, младият цар говори свободно латински и полски, пише поезия и обожава музиката.
Фьодор е влюбен в полската култура. По негово време в руския двор за първи път се прокрадва западният стил. Той заповядва на придворните да бръснат брадите си (нещо, което по-късно Петър Велики налага насилствено) и да заменят традиционните тежки руски кафтани с по-леки полски дрехи. Той подписва проекта за създаването на Славяно-гръко-латинската академия – първото висше учебно заведение в Русия.
Най-важното му дело е премахването на системата местничество. Дотогава постовете в държавата и армията са се раздавали според знатността на рода, а не според способностите. Фьодор изгаря публично всички родословни книги на болярите, за да спре споровете им за власт, и въвежда назначаването по заслуги.
Най-големият скандал по негово време е свързан с женитбата му. Според руската традиция, царят трябва да избере съпруга чрез специален преглед на девици от най-знатните родове. Фьодор обаче нарушава протокола. Той се влюбва в Агафия Грушецка, девойка с полски произход и по-нисък благороднически ранг, след като я вижда случайно по време на църковно шествие. Влиятелният болярски клан Милославски прави всичко възможно да провали брака, като разпространява слухове, че момичето е развратно. Фьодор се застъпва за нея, разследва клеветата и наказва сурово заговорниците, след което се жени по любов.
Първата съпруга на царя предизвиква шок в консервативното общество. Тя отказва да живее изолирана в женските покои, появява се публично пред хора с разпуснати коси и без традиционните забрадки, носи европейски рокли и съветва царя по държавни въпроси. Тя дори настоява пред Фьодор да открие училища за жените, което за XVII век в Русия е било нечувано кощунство.
Агафия умира при раждане, а бебето я последва дни по-късно. Съкрушеният Фьодор е принуден да се ожени бързо втори път за Марфа Апраксина, но само два месеца след сватбата царят умира. Тъй като не оставя пряк наследник, смъртта му отваря кутията на Пандора. В двореца избухва кървав скандал между двете майчини крила на династията Романови – Милославски и Наришкини. Това води до прочутия Стрелецки бунт (1682 г.), при който пред очите на 10-годишния бъдещ Петър Велики са заклани негови близки роднини.
Петър I Алексеевич Велики, също роден на 9 юни, само че 11 години след своя полубрат Фьодор, е една от най-колосалните, но и най-противоречивите фигури в световната история. Той буквално изтръгва Русия от Средновековието и я превръща в световна суперсила, но методите му са брутални, а личният му живот – изпълнен със скандали, ексцентричност и насилие.
Петър е бил висок малко над 203 см, което за XVII век е било истинско чудо. Въпреки огромния си ръст обаче, той е имал непропорционално малка глава, тесни рамене и малки стъпала (номер 38-39), което е правело походката му странна и разлюляна. Страдал е от тежки нервни тикове, които изкривявали лицето му в моменти на гняв. Изпадал е в неконтролируеми пристъпи на ярост, по време на които е можел да пребие най-близките си приятели.
Създава пародийна организация, наречена „Всепиянски, всешутовски и най-екстравагантен събор“. Членовете му, руски велможи, провеждали мащабни оргии, на които се подигравали с църковните ритуали. Пиенето на огромни количества алкохол било задължително, а отказът се наказвал. Царят е имал мания по медицината, особено по денталната. Той винаги носел със себе си торба с хирургически инструменти и лично вадел зъбите на своите придворни при най-малкото оплакване, често изваждайки и здрави зъби по невнимание.
По време на „Великата дипломатическа мисия“ в Европа, Петър пътува инкогнито под фалшивото име Пьотр Михайлов. Поради двуметровия му ръст обаче, всички веднага разбирали кой е. По време на престоя си в Англия той и антуражът му наемат имение и буквално го разрушават с пиянски забави, съсипвайки безценни градини и картини.
Решен да модернизира Русия по европейски модел, Петър забранява традиционните дълги бради на руските боляри. Тези, които искали да запазят брадата си, трябвало да плащат огромен годишен данък и да носят специален бронзов жетон („Брадова пошлина“). На тези, които отказвали да платят, царят лично рязал брадите с ножица.
Петър създава първия руски музей, в който събира анатомични аномалии, препарирани двуглави животни и деформирани човешки зародиши в стъкленици. За да привлече посетители в този зловещ музей, той предлагал безплатна чаша водка на всеки посетител.
Най-голямата черна точка в биографията му е убийството на собствения му първороден син, царевич Алексей. Наследникът се противопоставя на реформите на баща си и бяга в чужбина. Петър го подмамва да се върне, обвинява го в държавна измяна и лично участва в изтезанията му в Петропавловската крепост, където младежът умира от раните си.
Втората му съпруга, Екатерина I, бивша селянка и слугиня, имала афера с нейния секретар Вилим Монс. Когато разбира, Петър обвинява Монс в корупция и го обезглавява. Според популярна градска легенда, императорът наредил отрязаната глава на любовника да бъде балсамирана в стъклен буркан и поставена в спалнята на императрицата, за да ѝ напомня за изневярата ѝ.
Въпреки бруталността си, Петър умира като мъж с принципи. През ноември 1724 г. той вижда заседнала лодка с войници в ледените води на Финския залив и лично навлиза до кръста във водата, за да ги спаси. Вследствие на това развива тежко възпаление на пикочните пътища и умира в жестоки мъки в началото на 1725 г., без да успее да остави ясен наследник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ОТ РОДА НА НАРИШКО МОРДКА КУБРАТ :)
... 50% КУБРАТОВО БЪЛГАРЧЕ
.....
А ШЕФА НА СВР РФ НАРИШКИН МУ Е РОДНИНА :)
Коментиран от #3, #11
11:48 09.06.2026
2 "Превземането на Константиновка е
В Украйна признаха, че преминаването на Константиновка (ДНР) под контрола на руската армия е "почти предрешено".
"ВС на РФ вече е в района на Рай-Александровка. Напреднахме от двете страни на пътя Славянск — Бахмут, в района на Федоровка-2, Новомарковка.
Те пробиха дори от Закотное към Кривой Лука, Ступочков.
Руснаците вече взеха Новодимитровка влизайки в Константиновка от север.
Това 3-ти армейски корпус руски проби. На юг от Константиновка 8-ма армия вече е превзела Илиновка, Бересток. В района на Степановка се водят боеве. За съжаление превземането на Константиновка е почти предрешено", пишат украинските анализатори Александър Шулман, Владимир Литвинов и Орест Зог.
"Ще добавя от себе си, че през лятото руснаците ще превземат Константиновка, ако нищо не се промени в управлението на фронта", коментира депутатът от Рада Безуглая.
Коментиран от #5, #6, #10, #13
11:51 09.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ФИНАНСОВИЯТ МУ МИНИСТЪР Е ЧИЧО МУ КНЯЗ КИРИЛ НАРИШКИН
.....
А ВОЕННИЯ ВОЙВОДАТА ВАСИЛИЙ ШЕРЕМЕТИЕВ
- ВОЛЖКИ БЪЛГАРИН :)
......
11:55 09.06.2026
4 Българин 🇧🇬
11:58 09.06.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от ""Превземането на Константиновка е":БРАТАНИТЕ ГОВОРЯТ ЗА 1 СЕДМИЦА - ЗА ДА ПАДНЕ КОСТАНТИНОВКА . ВЕЧЕ НЯМА ОРГАНИЗИРАНА СЪПРОТИВА А САМО ГРУПИЧКИ ЗОМБИТА
.....
ГРЕШНА КАРТА:)
Коментиран от #8
12:00 09.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 фьодор
12:12 09.06.2026
8 братаните
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":груповохда те братят
12:13 09.06.2026
9 Хммм
12:19 09.06.2026
10 Сила
До коментар #2 от ""Превземането на Константиновка е":Успокой се бе , лилав каКАлашник ...
Ще колабираш от стрес и жега ....седи на сянка !!!
12:20 09.06.2026
11 456
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Има писма и документи които доказват, че когато Петър 1 посещава Париж чете на български от книга/ не се сещам точната книга, но самата книга се пази в църквата/. Това го казват самите французи. А и защо да не е от български произход, когато Велика България ти обхваща през 11 век демите на днешен Петербург и Москва ?/ виж карта/
Това е дразнещо при руснаците - не казват и крият на кого са наследници.
Българите създаваме Русия. Една кръв.
Коментиран от #16
12:35 09.06.2026
12 Факти
Коментиран от #14, #15
12:40 09.06.2026
13 Те така
До коментар #2 от ""Превземането на Константиновка е":Покровск го превземаха две години. Дерзай троляк!
12:50 09.06.2026
14 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #12 от "Факти":И комунизмът ИДВА В РУСИЯ ОТ запад- €вр€$ката р€волюция(ВО$Р) €ОРГАНИЗИРАНА И ПЛАТ€НА ОТ н€м$кото разузнаван€ ПО ВРЕМЕ НА ПСВ!
л€нин € НАЙ- ГОЛ€МИЯТ ПР€ДАТ€Л В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ-ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА ЗАБИВА НОЖ В ГЪРБА НА ОТЕЧЕСТВОТО $Ъ$ €вр€й$ката $и р€волюция!
12:51 09.06.2026
15 НАЦИОНАЛИСТ
До коментар #12 от "Факти":НАЦИОНАЛНИТЕ КРИЗИ В БЪЛГАРИЯ ИДВАТ ОТ запад-,Б€рлин$кия конгр€$ 1878г.,
сръбско-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА 1885г. , ДВ€Т€ НАЦИОНАЛНИ КАТА$ТРОФИ НА €вро-дж€н дъ рът
ф€р ди нанд....,а $л€д 10-ти НО€МВРИ 1989г. Ч€РВ€НИ И РОЗОВИ "д€мократи", €вро-атлантици,
$о ро $о иди....!
12:55 09.06.2026
16 654
До коментар #11 от "456":Защо не ? Александър Македонски също . Тракийци и славяни са живели в тези земи !
14:00 09.06.2026