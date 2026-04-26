Рецепта на деня: Печени ябълки с канела

Необходими продукти:
- ябълки - 6 бр.
- канела - 2 ч.л.
- кафява захар - 3 с.л.
- мед - 2 с.л.
- сусам - 3 с.л.
- орехи - 70 г
- масло - 30 г
- лимонов сок - 1 с.л.
- ванилия - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Ябълките се измиват добре, почистват се от семките и се нарязват на малки кубчета.
Поставят се в голяма купа и се поливат с лимонов сок, за да не потъмнеят.
Добавят се канелата, кафявата захар, ванилията и медът. Всичко се разбърква добре, за да се овкусят равномерно парченцата.
Орехите се нарязват на ситно или начукват в хаванче.
Тавичка или огнеупорен съд се намазва с масло.
Изсипват се ябълките, а отгоре се поръсват орехите и сусамът.
Добавят се малки парченца масло за по-богат вкус и лек карамелен ефект.
Десертът се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса около 30-35 минути, докато ябълките омекнат, а повърхността стане златиста и ароматна.
Печените ябълки се поднасят топли или леко охладени. Сервират се самостоятелно, с топка ванилов сладолед, кисело мляко или бита сметана. Съхраняват се в хладилник до 3 дни, пише gotvach.bg.
1 Сайдер
Коментиран от #3
10:18 26.04.2026
2 Подходящо
10:21 26.04.2026
3 Идън
До коментар #1 от "Сайдер":Пише си- на бройка- 6броя.Има нещо друго- ябълките в момента цъфтят- а да купиш 6 пластмасови - па да ги печеш... те излизат златни.
10:34 26.04.2026