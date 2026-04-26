Рецепта на деня: Печени ябълки с канела
Рецепта на деня: Печени ябълки с канела

26 Април, 2026 10:05 728 3

Ароматен домашен десерт на фурна с хрупкава поръска и невероятен вкус

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • ябълки - 6 бр.
  • канела - 2 ч.л.
  • кафява захар - 3 с.л.
  • мед - 2 с.л.
  • сусам - 3 с.л.
  • орехи - 70 г
  • масло - 30 г
  • лимонов сок - 1 с.л.
  • ванилия - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Ябълките се измиват добре, почистват се от семките и се нарязват на малки кубчета.

Поставят се в голяма купа и се поливат с лимонов сок, за да не потъмнеят.

Добавят се канелата, кафявата захар, ванилията и медът. Всичко се разбърква добре, за да се овкусят равномерно парченцата.

Орехите се нарязват на ситно или начукват в хаванче.

Тавичка или огнеупорен съд се намазва с масло.

Изсипват се ябълките, а отгоре се поръсват орехите и сусамът.

Добавят се малки парченца масло за по-богат вкус и лек карамелен ефект.

Десертът се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса около 30-35 минути, докато ябълките омекнат, а повърхността стане златиста и ароматна.

Печените ябълки се поднасят топли или леко охладени. Сервират се самостоятелно, с топка ванилов сладолед, кисело мляко или бита сметана. Съхраняват се в хладилник до 3 дни, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сайдер

    2 1 Отговор
    Ябълките, на килограм или на бройка?

    Коментиран от #3

    10:18 26.04.2026

  • 2 Подходящо

    5 3 Отговор
    за зимата .

    10:21 26.04.2026

  • 3 Идън

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сайдер":

    Пише си- на бройка- 6броя.Има нещо друго- ябълките в момента цъфтят- а да купиш 6 пластмасови - па да ги печеш... те излизат златни.

    10:34 26.04.2026