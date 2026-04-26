Рецепта на деня: Печени ябълки с канела

Необходими продукти:

ябълки - 6 бр.

канела - 2 ч.л.

кафява захар - 3 с.л.

мед - 2 с.л.

сусам - 3 с.л.

орехи - 70 г

масло - 30 г

лимонов сок - 1 с.л.

ванилия - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Ябълките се измиват добре, почистват се от семките и се нарязват на малки кубчета.

Поставят се в голяма купа и се поливат с лимонов сок, за да не потъмнеят.

Добавят се канелата, кафявата захар, ванилията и медът. Всичко се разбърква добре, за да се овкусят равномерно парченцата.

Орехите се нарязват на ситно или начукват в хаванче.

Тавичка или огнеупорен съд се намазва с масло.

Изсипват се ябълките, а отгоре се поръсват орехите и сусамът.

Добавят се малки парченца масло за по-богат вкус и лек карамелен ефект.

Десертът се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса около 30-35 минути, докато ябълките омекнат, а повърхността стане златиста и ароматна.

Печените ябълки се поднасят топли или леко охладени. Сервират се самостоятелно, с топка ванилов сладолед, кисело мляко или бита сметана. Съхраняват се в хладилник до 3 дни, пише gotvach.bg.