Бил Уорд, легендарният барабанистът на Black Sabbath, посреща 78 г. веган и въздържател

Днес, 5 май 2026 г., легендарният барабанист и съосновател на Black Sabbath, Бил Уорд, навършва 78 години.

Уорд е роден през 1948 г. в Астън, Бирмингам, три години след Втората световна война. Израснал в къща в Бирмингам, която е била последната оцеляла на улицата след нацистките бомбардировки.

Той е един от „бащите“ на хеви метъл барабаните, известен със своя специфичен джаз маниер на свирене, който придава уникално звучене на класическите албуми на Black Sabbath.

Освен работата си с групата, той има и успешни солови проекти, като албума "Beyond Aston".

Личният живот на Бил Уорд е не по-малко интересен от музикалната му кариера, изпълнен с бурни моменти, лични битки и силна привързаност към семейството.

Бил има три деца – дъщеря на име Емили и двама сина – Найджъл и Арън. Дъщеря му Емили дори участва като вокалист в неговия самостоятелен албум "Accountable Beasts".

Музикантът се е женил общо четири пъти. През 2006 г. семейството преживява тежък момент, когато съпругата му губи нероденото им дете (момченце, което са планирали да кръстят Брам).

Макар в младостта си да е водил типичния за рок звезда живот, Бил е трезвеник от над 30 години и е стриктен веган. Любопитно е, че споделя веганството като избор с басиста на групата Гийзър Бътлър.

Бил често е бил мишена на опасните шеги на колегите си. Веднъж Тони Айоми го подпалва със запалима течност "на шега", което води до изгаряния от трета степен. Друг път Ози Озбърн го боядисва целия в златна боя, докато Бил спи, което предизвиква гърч поради запушване на порите на кожата.

Противно на митовете, че заглавието на песента "N.I.B.": означава нещо окултно, то всъщност идва от прякора на брадата на Бил Уорд по онова време, която колегите му оприличавали на писец на писалка (на английски: nib).