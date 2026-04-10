Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск се оплака, че е израснала твърде богата

Транс дъщерята на Илон Мъск – Вивиан Уилсън – определи детството си като „изолирано“ и „странно“ в интервю за списание Cosmopolitan, публикувано в сряда, в което говори за израстването си в семейството на един от най-богатите хора в света.

„Беше много странно преживяване, много изолиращо“, казва тя. „Заможните хора имат свои частни училища, социални кръгове и всичко останало.“

Вививан, която обяви публично, че е трансджендър през 2020 г. и впоследствие се отказа от фамилията на баща си, разказва, че първоначално е учила в елитното училище Ad Astra в Калифорния, създадено в кампуса на SpaceX, а по-късно се е преместила в частното училище Crossroads в Лос Анджелис.

„Трябваше да отуча много неща, но дори като дете си мислех: „Това е малко безвкусно“, спомня си 21-годишната Уилсън. „Помня, че бях много малка и видях бездомни хора, и ми прилоша.“ Тя допълва: „Хората ми казваха, че съм драматично дете. Но не – имах право да реагирам така.“

Освен усещането за изолация, тя говори и за „ниво на откъснатост от реалността“, което според нея е свързано с богатството и „илюзията, че го заслужаваш, докато други хора спят на улицата“. В същото време тя признава собственото си положение: „Бях богато дете и не би трябвало да поучавам никого за материализма.“

В интервюто Уилсън заявява още, че е виждала как парите „покваряват“ хората около нея. „Виждала съм го с очите си. Това те променя, а жаждата за власт покварява отвътре. Това е почти карикатурно“, казва тя и добавя: „Постигането на това и желанието за още е безкраен цикъл на алчност, при който нищо не е достатъчно и човек започва да губи разсъдъка си.“

Въпреки това Вивиан подчертава, че не определя бъдещето си чрез връзката с баща си: „Няма какво да направя по този въпрос, така че няма значение. Това е част от историята ми, но не е бъдещето ми.“

Вивиан Уилсън е родена през 2004 г. като Ксавие Александър Мъск от брака на Илон Мъск с писателката Джъстин Уилсън. През 2022 г., след навършване на пълнолетие, тя официално променя името и пола си чрез съд в Лос Анджелис.

Отношенията между баща и дъщеря остават обтегнати. През 2024 г. Мъск заяви в интервю, че е бил „подведен“ относно процеса на смяната на пола ѝ и обвини т.нар. „woke mind virus“. „Бях подведен да го направя. Не ми беше обяснено, че блокерите на пубертета всъщност са лекарства, водещи до стерилизация“, каза той, като добави: „По същество загубих сина си.“

Година по-късно Уилсън отговори в интервю за Teen Vogue: „Той изобщо не ме интересува. Наистина не ме интересува. Дразнещо е, че хората ме свързват с него. Просто вече нямам място за това в живота си.“