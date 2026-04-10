Новини
Любопитно »
Транссексуалната дъщеря на Илон Мъск се оплака, че е израснала твърде богата

10 Април, 2026 14:33

  • илон мъск-
  • дъщеря-
  • транссексуални-
  • богати

Според Вивиан нейното детство сред богатите хора е било "изолиращо"

Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Транс дъщерята на Илон Мъск – Вивиан Уилсън – определи детството си като „изолирано“ и „странно“ в интервю за списание Cosmopolitan, публикувано в сряда, в което говори за израстването си в семейството на един от най-богатите хора в света.

„Беше много странно преживяване, много изолиращо“, казва тя. „Заможните хора имат свои частни училища, социални кръгове и всичко останало.“

Вививан, която обяви публично, че е трансджендър през 2020 г. и впоследствие се отказа от фамилията на баща си, разказва, че първоначално е учила в елитното училище Ad Astra в Калифорния, създадено в кампуса на SpaceX, а по-късно се е преместила в частното училище Crossroads в Лос Анджелис.

„Трябваше да отуча много неща, но дори като дете си мислех: „Това е малко безвкусно“, спомня си 21-годишната Уилсън. „Помня, че бях много малка и видях бездомни хора, и ми прилоша.“ Тя допълва: „Хората ми казваха, че съм драматично дете. Но не – имах право да реагирам така.“

Освен усещането за изолация, тя говори и за „ниво на откъснатост от реалността“, което според нея е свързано с богатството и „илюзията, че го заслужаваш, докато други хора спят на улицата“. В същото време тя признава собственото си положение: „Бях богато дете и не би трябвало да поучавам никого за материализма.“

В интервюто Уилсън заявява още, че е виждала как парите „покваряват“ хората около нея. „Виждала съм го с очите си. Това те променя, а жаждата за власт покварява отвътре. Това е почти карикатурно“, казва тя и добавя: „Постигането на това и желанието за още е безкраен цикъл на алчност, при който нищо не е достатъчно и човек започва да губи разсъдъка си.“

Въпреки това Вивиан подчертава, че не определя бъдещето си чрез връзката с баща си: „Няма какво да направя по този въпрос, така че няма значение. Това е част от историята ми, но не е бъдещето ми.“

Вивиан Уилсън е родена през 2004 г. като Ксавие Александър Мъск от брака на Илон Мъск с писателката Джъстин Уилсън. През 2022 г., след навършване на пълнолетие, тя официално променя името и пола си чрез съд в Лос Анджелис.

Отношенията между баща и дъщеря остават обтегнати. През 2024 г. Мъск заяви в интервю, че е бил „подведен“ относно процеса на смяната на пола ѝ и обвини т.нар. „woke mind virus“. „Бях подведен да го направя. Не ми беше обяснено, че блокерите на пубертета всъщност са лекарства, водещи до стерилизация“, каза той, като добави: „По същество загубих сина си.“

Година по-късно Уилсън отговори в интервю за Teen Vogue: „Той изобщо не ме интересува. Наистина не ме интересува. Дразнещо е, че хората ме свързват с него. Просто вече нямам място за това в живота си.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Евтаназията ми се вижда добро решение на проблемите му!

    14:39 10.04.2026

  • 2 Мдаа...

    7 1 Отговор
    Тия вече не знаят мъже ли са, жени ли са, червеи ли са!
    Съвсем дадоха фира "обединените"...

    14:40 10.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор
    Неща подобно на мойто е това дете Вивиан Уилсън
    и аз съм Жена затворена в едно космати кльощаво тяло което не ми принадлежи

    14:42 10.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Констатация

    5 0 Отговор
    Да се оплакваш, че си израстнал много богат..., че всяка твоя прищявка е била задоволена, че си учил в елитарни училища с прекрасни условия и високо талантливи учители...!? Ееех, мъка, мъка... Абе що не пробва да бъде ИСТИНСКИ Беден??? Ей тъй, на улицата с 20 долара в джоба, а не с тоалет пред камерите за 20,000 долара!?

    14:48 10.04.2026

  • 6 Хаха

    3 0 Отговор
    Поредното доказателство, че подобни екземпляри имат психически проблеми, а претендират за още права, постоянно реват, че някой им е виновен.. На това чудо от статията му е било виновно богатството на баща му.... Ми да беше карал на социални помощи

    14:51 10.04.2026

  • 7 имееми

    1 0 Отговор
    От богатството съвсем лесно може да се откажеш(ако чак толкова ти пречи), с бедността нещата седят малко по-иначе.

    14:52 10.04.2026

  • 8 Отказваш се

    0 0 Отговор
    от това гадно богатство и всичко си идва наред.

    14:57 10.04.2026