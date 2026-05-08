Рецепта на деня: Паста орзо с тиквички и патладжан

Необходими продукти:
- паста орзо - 1 ч.ч.;
- тиквичка - 1 бр.;
- патладжан - 1 бр.;
- доматен сос - 1 1/2 ч.ч.;
- червено песто - 4 ч.л.;
- моцарела настъргана - около 1 ч.ч.;
- риган - на вкус;
- зехтин - 2 - 3 с.л.
Начин на приготвяне:
Тиквичката и патладжанът се измиват добре и се нарязват на тънки полумесеци. Ако патладжанът е по-горчив, може леко да се посоли и да се остави за 15 минути, след което да се подсуши.
В тава се намазва малко зехтин и зеленчуците се подреждат, като се редуват и леко се застъпват един върху друг. Поръсват се със сол, риган и още малко зехтин.
Тавата се поставя в предварително загрята фурна на 200°C и зеленчуците се пекат около 20-25 минути, докато омекнат и леко се запекат по краищата.
През това време пастата орзо се сварява според указанията на опаковката в подсолена вода. След сваряване се отцежда добре.
Към готовите печени зеленчуци се добавят свареното орзо, доматеният сос и червеното песто. Всичко се разбърква внимателно, така че сосът да се разпредели равномерно между пастата и зеленчуците.
Отгоре се поръсва настърганата моцарела и още малко риган за аромат.
Ястието се връща във фурната за още 10-12 минути, докато сиренето се разтопи и придобие апетитен златист загар.
Пастата орзо се сервира топла, поръсена с още малко риган или свеж босилек по желание, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всъщност,
10:13 08.05.2026
2 венке ма
10:13 08.05.2026
3 А некви рецепти
10:21 08.05.2026
4 Пич
10:31 08.05.2026
5 Не го и прочетох
11:24 08.05.2026