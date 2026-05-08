Рецепта на деня: Паста орзо с тиквички и патладжан

8 Май, 2026

Лесна средиземноморска рецепта

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • паста орзо - 1 ч.ч.;
  • тиквичка - 1 бр.;
  • патладжан - 1 бр.;
  • доматен сос - 1 1/2 ч.ч.;
  • червено песто - 4 ч.л.;
  • моцарела настъргана - около 1 ч.ч.;
  • риган - на вкус;
  • зехтин - 2 - 3 с.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичката и патладжанът се измиват добре и се нарязват на тънки полумесеци. Ако патладжанът е по-горчив, може леко да се посоли и да се остави за 15 минути, след което да се подсуши.

В тава се намазва малко зехтин и зеленчуците се подреждат, като се редуват и леко се застъпват един върху друг. Поръсват се със сол, риган и още малко зехтин.

Тавата се поставя в предварително загрята фурна на 200°C и зеленчуците се пекат около 20-25 минути, докато омекнат и леко се запекат по краищата.

През това време пастата орзо се сварява според указанията на опаковката в подсолена вода. След сваряване се отцежда добре.

Към готовите печени зеленчуци се добавят свареното орзо, доматеният сос и червеното песто. Всичко се разбърква внимателно, така че сосът да се разпредели равномерно между пастата и зеленчуците.

Отгоре се поръсва настърганата моцарела и още малко риган за аромат.

Ястието се връща във фурната за още 10-12 минути, докато сиренето се разтопи и придобие апетитен златист загар.

Пастата орзо се сервира топла, поръсена с още малко риган или свеж босилек по желание, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Всъщност,

    3 3 Отговор
    може да се направи и с нашия кус-кус, същото е. И да, с абсолютно всички видове зеленчуци става, важното е да има домати и подправки.

    10:13 08.05.2026

  • 2 венке ма

    3 1 Отговор
    патладжана е скъп

    10:13 08.05.2026

  • 3 А некви рецепти

    3 2 Отговор
    със славяновски пипон нема ле?

    10:21 08.05.2026

  • 4 Пич

    5 3 Отговор
    Абе, мъка някаква италианска!!! Ние имаме много по добри рецепти! На тези ако им вземеш пастата и пицата, от "прочутата" италианска кухня нищо няма да остане!!!

    10:31 08.05.2026

  • 5 Не го и прочетох

    1 2 Отговор
    Вкусно ли, харесва ли се, не знам, но снимката е ужасна.

    11:24 08.05.2026