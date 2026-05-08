Чарлз и Камила поискали Кейт Мидълтън да смени името си преди да се омъжи за Уилям

Крал Чарлз III и Кралица Камила са поискали от Кейт Мидълтън да промени начина, по който изписва собственото си име преди сватбата си с Принц Уилям, твърди нова биографична книга, посветена на бъдещата кралица на Великобритания.

Според автора Кристофър Андерсен в книгата „Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen“, Чарлз и Камила били притеснени, че използването на още един кралски монограм с буквата „C“ би изглеждало „прекалено“.

По това време и двамата вече използвали свои официални кралски шифри с преплетени букви „C“ под корона. Според Андерсен двойката предложила на бъдещата принцеса да промени изписването на името си от „Catherine“ на „Katherine“, като Камила отбелязала, че по-голямата част от света така или иначе я познава като Кейт.

Авторът твърди, че Мидълтън е приела предложението като обидно. Според книгата принц Уилям реагирал остро и определил идеята като „обида не само към Кейт, но и към цялото ѝ семейство“. В крайна сметка темата била прекратена и повече не била обсъждана.

До момента представители на британското кралско семейство не са коментирали публично твърденията в книгата.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън сключиха брак през април 2011 г. в Уестминстърско абатство, шест месеца след официалното обявяване на годежа им.

Книгата на Андерсен съдържа и други подробности около сватбения ден. Според автора вечерта преди церемонията Уилям е изпил няколко коктейла Cuba Libre, а на сутринта брат му Принц Хари му подал ментов бонбон заради силната миризма на алкохол.

В биографията се твърди още, че Уилям е искал да бъде с брада по време на сватбата, но му е било отказано заради тогавашните военни правила, които не позволявали носенето на брада от военнослужещи. Ограничението беше отменено едва през 2024 г.

Андерсен описва и речта на принц Хари по време на сватбеното тържество. Според книгата херцогът на Съсекс разказал история за американска почитателка, която изпратила необичаен подарък за булката, предизвиквайки смях сред гостите. В края на речта Хари е заявил, че покойната им майка Принцеса Даяна би „обожавала Кейт“ и би искала да присъства на сватбата.

Миналата седмица принцът и принцесата на Уелс отбелязаха 15 години от сватбата си с нова семейна снимка заедно с трите си деца — Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи.