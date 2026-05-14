DARA преди Евровизия: Стискайте ни палци!

Българската представителка Дара е в пълна готовност за участието си на втория полуфинал на Евровизия, който ще бъде открит от нейната песен "Бангаранга“. Изпълнителката, която от есента ще поеме и ролята на треньор в "Гласът на България“, премина през интензивни репетиции, за да представи страната ни пред милионната аудитория на престижния конкурс.
Певицата сподели, че подготовката тече с пълна сила, и благодари на хилядите почитатели за изпратената енергия и любов преди решителното излизане на сцената.
Звездна подкрепа и вълна от емоции
В интернет пространството се разрази истинска вълна от съпричастност към българското участие. Колеги на Дара изразиха своята категорична подкрепа, като Мариана Попова подчерта, че певицата носи в себе си духа и гласа на България. Рут Колева също се присъедини към пожеланията, отбелязвайки специфичната сценична лекота и присъствие, които Дара демонстрира по време на подготовката си.
Кукерски традиции и дизайнерски предизвикателства
Самата песен "Бангаранга“ е вдъхновена от българските кукерски обичаи, а визията на Дара е дело на младия дизайнер Виктор Гърбешков. Той описва работата по костюма като огромно предизвикателство, изискващо корекции в последния възможен момент. Дизайнерът сподели, че е правил финални шевове по роклята минути преди официалната церемония по откриването, докато екипът е подготвял грима и косата на певицата. Според Гърбешков усещането да види как аутфитът "оживява“ на сцената е вълшебно.
Вяра в успеха
Днес екипът остава оптимистичен. Дизайнерът Виктор Гърбешков е категоричен, че Дара вече е победител, и ѝ пожелава да усети магията в себе си, докато върви напред в конкурса. Самата изпълнителка призова българите да стискат палци за успешното представяне на "Бангаранга“ на международната сцена, пише bTV.
1 честен ционист
2 Последния Софиянец
3 Анонимен
4 Сталин
5 ДрайвингПлежър
ако банга-ранга представя българската култура по някакъв начин то е време тая държава да я закриваме... или както казва колегата глупавия АЕЦ най-накрая да гръмне!
6 честен ционист
По-скоро е вдъхновена от традиционния афганистански зрелищен конен спорт Бузкаши.
7 Сталин
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Сталин":за техен късмет такива с половин мозък бол... за някои даже и до половинка да докара е предизвикателство, ма нейсе
10 Сара ционистката
ГОЛ да го БАРА
11 свиреп ОХЛЮВ
Знае ли човек !?
12 Сандо
18 хмм
19 Слоностозъбест Абракадабър
20 Гоя
22 фон Сморхаузен
23 Васил
24 Само Питам
До коментар #22 от "фон Сморхаузен":За ББ и ДП ли става дума ? За сиамските близнаци ?
26 Анонимен
До коментар #23 от "Васил":Винаги можеш да получиш нещо да стискаш!
27 Георги
Оживей
Предай се на ослепителните светлини
Никой няма да спи тази вечер
Добре дошъл в бунта
Оживей
Предай се на ослепителните светлини
Никой няма да спи тази вечер
Добре дошъл в бунта
Аз съм бангаран
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
Аз съм бангаран
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
Аз съм бангаран
Ослепителни светлини
Добре дошъл в бунта
Аз съм бангаран
Аз съм бангаран
Аз съм бангаран
Аз съм ангел, аз съм демон, аз съм психопат без причина
Аз съм двигател, аз съм закачлив, не следвам, аз съм лидерът
Нека те развълнувам, развълнувам, нека те развълнувам, аз съм, аз съм
Нека се закачиш толкова, ще те оставя разтърсен
Оживей
Предай се на ослепителните светлини
Никой няма да спи тази вечер
Добре дошли в бунта
Аз съм бангаран
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
Аз съм бангаран
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
Аз съм бангаран
Ослепяващи светлини
Добре дошли в бунта
Аз съм бангаран
Аз съм бангаран
Аз съм бангаран
Близо до ръба, усещам го вътре
Тяла върху тела и искри, които ще хвърчат?
Аз, аз, аз съм на път да загубя ума си, ума
Аз съм бангаранът
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
Аз съм бангаранът
Бангаранга, бангаранга, бангаранга
Аз съм бангаранът
Заслепяващи светлини (бангаранга, бангаранга, бангаранга)
Добре дошли в бунта (бангаранга, бангаранга, бангаранга)
Аз съм бунтар, аз съм опасност
Аз съм борец за свобода
Нека те запаля, запа
28 Бат Венце Сикаджията
30 Георги
До коментар #11 от "свиреп ОХЛЮВ":в европа с подобна постъпка би спечелила само отдолу се окаже мъж. Ще бъде определена като свободен и неподдаващ се на консервативните разбирания мъж. В противен случай ще се сметне за безвкусно и пошло. Даже грозно и просташко.
31 до бат Венце
До коментар #28 от "Бат Венце Сикаджията":Евровизията се превърна в Пиедестал на Пошлоста, няма нищо обща с онази Евровизия от времето на АББА.
32 Определено
До коментар #27 от "Георги":Тая глупост изпята /изграчена/ би се харесала само на либерастите!
33 Мислител
34 ако пееше на български щяхме
35 Музикант
36 По добре
37 Факти плюс
38 МИГ ДЖАГАРОВ
До коментар #19 от "Слоностозъбест Абракадабър":В КАКЪВ СМИСЪЛ🤔
КАТО ГАРДЕРОБИЕР...
39 Политик
40 Игри на думи
41 Соваж бейби
43 Давай, Даре!
44 Има чувството че:
45 хмм
До коментар #44 от "Има чувството че:":Анимационните филми са за деца, а тази песен не е...
46 Много ясно, че не е!
До коментар #27 от "Георги":И думата "riot" има повече от едно значение.
47 Про стачка
До коментар #7 от "Сталин":Сигурна съм че ще гледаш за да можеш после да коментираш (плюеш) по всеки и всичко свързано с конкурса !
48 Али Гатор
49 Некадърна връзкарка
50 Айрян мен
До коментар #19 от "Слоностозъбест Абракадабър":Защото няма брада е за това . А и конкурса не е за певци и певици с качества .
51 Евро Пейка
До коментар #1 от "честен ционист":Бангаранга - Думата произлиза от ямайски жаргон (карибски диалекти), където се използва за суматоха, безпорядък или бунт.
До тук с пащунския език.
52 пляскащата с сици
цингаманга форевър дъ бест сонг
54 хахаха
55 Оди там Кеноби
До коментар #20 от "Гоя":А ти видя ли хърватската песен ? Това повече ми прилича на някаква секта изпълняваща сатанински ритуал
56 Айше
Успех на Дарето!
Дано другите гласуват и вместо нас.
57 КРАТКО
До коментар #6 от "честен ционист":С тази песен се тества до колко народът ни се е ЛУМПЕНИЗИРАЛ!
Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...Не я харесваме!!
58 хмм
До коментар #19 от "Слоностозъбест Абракадабър":Има време и това да направим.
59 Голям
Всички българи в чужбина ще гласуваме, за България без изключение, това е въпрос на чест.
60 Превод
62 Голям
До коментар #59 от "Голям":Трима са ми дали палец надолу, за моят коментар да подкрепиме България на "Евровизия", сериозно ли??? Това не е между Левски и ЦСКА, а между България и другите европейски страни... това ли ви напира... не искам аз да съм добре, искам на комшията да му е зле???
Нискоинтелигентни, завистливи нещастници... не искате ли България да просперира, не искате ли да кажете една добра дума за България и българското... що за хора-боклуци?
А сега ми кажете че сте гласували за Радев, за да ви призная... нямам думи.
64 Тъпото руско говедо
До коментар #4 от "Сталин":Предполагам имаш предвид вашия Путин и русофилските мижитурки
65 Голям
До коментар #56 от "Айше":Извън България можем да гласуваме, за българският представител Дара... всички българи до един ще подкрепим Дара, защото е България, просто останалите трябва да се научите на родолюбие и кое е важно за страната ни и да престанете с обидите по адрес на България и българското.
66 Бааа
67 Инж1
