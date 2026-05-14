DARA преди Евровизия: Стискайте ни палци!

Българската представителка Дара е в пълна готовност за участието си на втория полуфинал на Евровизия, който ще бъде открит от нейната песен "Бангаранга“. Изпълнителката, която от есента ще поеме и ролята на треньор в "Гласът на България“, премина през интензивни репетиции, за да представи страната ни пред милионната аудитория на престижния конкурс.

Певицата сподели, че подготовката тече с пълна сила, и благодари на хилядите почитатели за изпратената енергия и любов преди решителното излизане на сцената.

Звездна подкрепа и вълна от емоции

В интернет пространството се разрази истинска вълна от съпричастност към българското участие. Колеги на Дара изразиха своята категорична подкрепа, като Мариана Попова подчерта, че певицата носи в себе си духа и гласа на България. Рут Колева също се присъедини към пожеланията, отбелязвайки специфичната сценична лекота и присъствие, които Дара демонстрира по време на подготовката си.

Кукерски традиции и дизайнерски предизвикателства

Самата песен "Бангаранга“ е вдъхновена от българските кукерски обичаи, а визията на Дара е дело на младия дизайнер Виктор Гърбешков. Той описва работата по костюма като огромно предизвикателство, изискващо корекции в последния възможен момент. Дизайнерът сподели, че е правил финални шевове по роклята минути преди официалната церемония по откриването, докато екипът е подготвял грима и косата на певицата. Според Гърбешков усещането да види как аутфитът "оживява“ на сцената е вълшебно.

Вяра в успеха

Днес екипът остава оптимистичен. Дизайнерът Виктор Гърбешков е категоричен, че Дара вече е победител, и ѝ пожелава да усети магията в себе си, докато върви напред в конкурса. Самата изпълнителка призова българите да стискат палци за успешното представяне на "Бангаранга“ на международната сцена, пише bTV.