DARA преди Евровизия: Стискайте ни палци!

14 Май, 2026 12:44 1 675 67

"Дара вече е победител.", категоричен e дизайнерът Виктор Гърбешков

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската представителка Дара е в пълна готовност за участието си на втория полуфинал на Евровизия, който ще бъде открит от нейната песен "Бангаранга“. Изпълнителката, която от есента ще поеме и ролята на треньор в "Гласът на България“, премина през интензивни репетиции, за да представи страната ни пред милионната аудитория на престижния конкурс.


Певицата сподели, че подготовката тече с пълна сила, и благодари на хилядите почитатели за изпратената енергия и любов преди решителното излизане на сцената.

Звездна подкрепа и вълна от емоции

В интернет пространството се разрази истинска вълна от съпричастност към българското участие. Колеги на Дара изразиха своята категорична подкрепа, като Мариана Попова подчерта, че певицата носи в себе си духа и гласа на България. Рут Колева също се присъедини към пожеланията, отбелязвайки специфичната сценична лекота и присъствие, които Дара демонстрира по време на подготовката си.

Кукерски традиции и дизайнерски предизвикателства

Самата песен "Бангаранга“ е вдъхновена от българските кукерски обичаи, а визията на Дара е дело на младия дизайнер Виктор Гърбешков. Той описва работата по костюма като огромно предизвикателство, изискващо корекции в последния възможен момент. Дизайнерът сподели, че е правил финални шевове по роклята минути преди официалната церемония по откриването, докато екипът е подготвял грима и косата на певицата. Според Гърбешков усещането да види как аутфитът "оживява“ на сцената е вълшебно.

Вяра в успеха

Днес екипът остава оптимистичен. Дизайнерът Виктор Гърбешков е категоричен, че Дара вече е победител, и ѝ пожелава да усети магията в себе си, докато върви напред в конкурса. Самата изпълнителка призова българите да стискат палци за успешното представяне на "Бангаранга“ на международната сцена, пише bTV.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 7 Отговор
    Целият пакистански и афганистански народ и въобще всички говорещи на пущунски език стискат палци за Ранга Банга.

    Коментиран от #51

    12:45 14.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 4 Отговор
    Всички бойкотират само БезДара слугува на Ционистите.

    12:48 14.05.2026

  • 3 Анонимен

    10 25 Отговор
    Подкрепям те, Дара!

    12:49 14.05.2026

  • 4 Сталин

    41 3 Отговор
    Сборище на кошерните ууроди които се надпреварват кой е по голям изрод

    Коментиран от #64

    12:49 14.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    36 4 Отговор
    А не може ли нещо друго да ти го стискаме... щото очевидно тва с пеенето нема а го бъде

    ако банга-ранга представя българската култура по някакъв начин то е време тая държава да я закриваме... или както казва колегата глупавия АЕЦ най-накрая да гръмне!

    12:50 14.05.2026

  • 6 честен ционист

    37 4 Отговор
    Самата песен "Бангаранга“ е вдъхновена от българските кукерски обичаи, а визията на Дара е дело на младия дизайнер Виктор Гърбешков.

    По-скоро е вдъхновена от традиционния афганистански зрелищен конен спорт Бузкаши.

    Коментиран от #57

    12:50 14.05.2026

  • 7 Сталин

    53 4 Отговор
    Само някой с половин мозък може да гледа тая еврейска п0върня

    Коментиран от #9, #47

    12:50 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    за техен късмет такива с половин мозък бол... за някои даже и до половинка да докара е предизвикателство, ма нейсе

    12:52 14.05.2026

  • 10 Сара ционистката

    24 2 Отговор
    Дара
    ГОЛ да го БАРА

    12:53 14.05.2026

  • 11 свиреп ОХЛЮВ

    23 0 Отговор
    Крайната мярка е , ако Дара вижда , че не събира подкрепа , в края на песента , да захвърли тези шарении и козяци , с които се е наметнала и да остане гола. Може да шокира и вцепени еврообщността и да ги поразмърда !
    Знае ли човек !?

    Коментиран от #30

    12:59 14.05.2026

  • 12 Сандо

    12 0 Отговор
    Стискайте си краката,евро-визията идва!

    12:59 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бялджип

    16 10 Отговор
    Ако трябва да съм откровен, на мен също ми прилича като "По-скоро вдъхновена от традиционния афганистански зрелищен конен спорт Бузкаши.", както е написал честен ционист. Обаче трябва да си поддържаме държавата и представителите ни, защото иначе каква нация сме? Ето и Лили Иванова, която сама никога не би изпяла това, призова да поддържаме Дара. На "Джиро" излязоха хиляди българи, сигурно половината не са се качвали на колело, но създадоха хубав образ на България . Нека и довечера я подкрепим, а какво си мислим да остане за нас...

    13:00 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хмм

    23 1 Отговор
    България беше притискана да участва в конкурса заради бойкота на няколко европейски държави, които заеха принципна и достойна позиция. Според правилника парите за таксата за участие се дават от националната държавна телевизия на съответната държава. По това време директор на БНТ беше Кошлуков - доказан либерал и предан обслужващ персонал на политическата конюнктура в него момент. Когато ръководствата поддават, идва ред на моралната позиция на всеки артист дали да участва в конкурса. Дара се хвърли амбициозно без за миг да осъзнае, че нейното участие е свързано с подкрепа за държава, която според ООН осъществява геноцид над населението на друга страна. Не го осъзна, но беше длъжна да го направи и щом не го направи, значи моралният й компас липсва. При това положение аз няма да подкрепя амбициите за слава на празноглава к.ифла, нито провалът й ще приема като провал за държавата ни.

    13:06 14.05.2026

  • 19 Слоностозъбест Абракадабър

    11 1 Отговор
    Защо не пратихме Лили Иванова на този кон-КУРС ?

    Коментиран от #38, #50, #58

    13:07 14.05.2026

  • 20 Гоя

    14 1 Отговор
    Дано има Личен успех в Евровизия. Защото изпълняваните латино-греко-маанета могат да бъдат приписани на коя да е суб държава от Европа. Политиката е да се наложи пошла еднаквост на тълпите пред телевизорите.

    Коментиран от #55

    13:07 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 фон Сморхаузен

    10 3 Отговор
    Дара да беше взела вместо танцьорите си само други ДВАМА ШИШКОВЦИ ! ТЕ И без това напоследък нямат много работа и биха стояли много внушително на сцената на Евровизия с магнитно-тулупестия си вид !

    Коментиран от #24

    13:10 14.05.2026

  • 23 Васил

    14 0 Отговор
    А може ли да стискаме бомбите???

    Коментиран от #26

    13:10 14.05.2026

  • 24 Само Питам

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "фон Сморхаузен":

    За ББ и ДП ли става дума ? За сиамските близнаци ?

    13:11 14.05.2026

  • 25 Тиквата +Шиши =💩

    22 0 Отговор
    По глупава песен не бях чувал 💩💩💩🚽

    13:11 14.05.2026

  • 26 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Васил":

    Винаги можеш да получиш нещо да стискаш!

    13:13 14.05.2026

  • 27 Георги

    14 0 Отговор
    Нека всеки сам прецени дали е вдъхновена от българските кукерски обичаи:

    Оживей
    Предай се на ослепителните светлини
    Никой няма да спи тази вечер
    Добре дошъл в бунта
    Оживей
    Предай се на ослепителните светлини
    Никой няма да спи тази вечер
    Добре дошъл в бунта
    Аз съм бангаран
    Бангаранга, бангаранга, бангаранга
    Аз съм бангаран
    Бангаранга, бангаранга, бангаранга
    Аз съм бангаран
    Ослепителни светлини
    Добре дошъл в бунта
    Аз съм бангаран
    Аз съм бангаран
    Аз съм бангаран
    Аз съм ангел, аз съм демон, аз съм психопат без причина
    Аз съм двигател, аз съм закачлив, не следвам, аз съм лидерът
    Нека те развълнувам, развълнувам, нека те развълнувам, аз съм, аз съм
    Нека се закачиш толкова, ще те оставя разтърсен
    Оживей
    Предай се на ослепителните светлини
    Никой няма да спи тази вечер
    Добре дошли в бунта
    Аз съм бангаран
    Бангаранга, бангаранга, бангаранга
    Аз съм бангаран
    Бангаранга, бангаранга, бангаранга
    Аз съм бангаран
    Ослепяващи светлини
    Добре дошли в бунта
    Аз съм бангаран
    Аз съм бангаран
    Аз съм бангаран
    Близо до ръба, усещам го вътре
    Тяла върху тела и искри, които ще хвърчат?
    Аз, аз, аз съм на път да загубя ума си, ума
    Аз съм бангаранът
    Бангаранга, бангаранга, бангаранга
    Аз съм бангаранът
    Бангаранга, бангаранга, бангаранга
    Аз съм бангаранът
    Заслепяващи светлини (бангаранга, бангаранга, бангаранга)
    Добре дошли в бунта (бангаранга, бангаранга, бангаранга)
    Аз съм бунтар, аз съм опасност
    Аз съм борец за свобода
    Нека те запаля, запа

    Коментиран от #32, #46

    13:16 14.05.2026

  • 28 Бат Венце Сикаджията

    20 0 Отговор
    С такива глупости като БАНГАРАНГА няма как да спечелиш момиче. Навремето Евровизия е печелена от АББА. Сравни твоя шит с АББА.

    Коментиран от #31

    13:20 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "свиреп ОХЛЮВ":

    в европа с подобна постъпка би спечелила само отдолу се окаже мъж. Ще бъде определена като свободен и неподдаващ се на консервативните разбирания мъж. В противен случай ще се сметне за безвкусно и пошло. Даже грозно и просташко.

    13:28 14.05.2026

  • 31 до бат Венце

    17 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бат Венце Сикаджията":

    Евровизията се превърна в Пиедестал на Пошлоста, няма нищо обща с онази Евровизия от времето на АББА.

    13:29 14.05.2026

  • 32 Определено

    14 1 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    Тая глупост изпята /изграчена/ би се харесала само на либерастите!

    13:29 14.05.2026

  • 33 Мислител

    12 0 Отговор
    Кои , как и защо унищожиха българската култура , наложиха чалгата , станаха милионери на гърба на държавата и ни докараха в състояние на съвременни роби в собствената си къща ? Мислете българи !

    13:30 14.05.2026

  • 34 ако пееше на български щяхме

    11 1 Отговор
    но с английска песен няма начин

    13:32 14.05.2026

  • 35 Музикант

    12 0 Отговор
    Жал ми е за Родината която съм напуснал преди много години … то не че съм я цъфнал и вързал , но чалгата , безвкусието и пошлостта просто победиха … Дано не съм прав !

    Коментиран от #42

    13:35 14.05.2026

  • 36 По добре

    10 0 Отговор
    Да гледам балета на безногите отколкото тази изродия

    13:40 14.05.2026

  • 37 Факти плюс

    8 0 Отговор
    Кукерски традиции и понятието Бангаранга, същество което прави хаос и щуротии, са в унисон. Лейбъл е компания от Кипър .

    13:42 14.05.2026

  • 38 МИГ ДЖАГАРОВ

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ🤔
    КАТО ГАРДЕРОБИЕР...

    13:43 14.05.2026

  • 39 Политик

    11 1 Отговор
    Наложително е да се направи пълна ревизия на висшите учебни заведения по изкуствата - как са придобивани професорски и докторски титли от чалгаджии и музикални величия със съмнителни качества и как са били одобрявани и от какви комисии !

    13:46 14.05.2026

  • 40 Игри на думи

    3 3 Отговор
    бангаранг(от Ямайка)+ а(български за женски род) = бангаранга става един вид персонаж, кукер-ка

    14:11 14.05.2026

  • 41 Соваж бейби

    7 1 Отговор
    Изобщо не и стискам палци,песента е отврат!Прави ми впечатление че много грозно се облича това момиче 🤯роклята с козината на Чубака от Междузвездни войни и това тук на снимката на нищо не прилича🙈в някой кофа за буклук ли е намерила тази тенска и пердета ли е полата или пакривка ,чаршафи ...😵‍💫 подобието на колан е още по отвратително в някой нива да плаши гаргите става !Може да спечели 1 място за най грозно облекло гарнтирам и го ,излага и България.Няма ли кой да я облече тази ,как е възможно ?

    14:16 14.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Давай, Даре!

    2 2 Отговор
    Остави ги weak!

    14:28 14.05.2026

  • 44 Има чувството че:

    0 1 Отговор
    Песента е много добра за соундтрек/озвучаване на анимационен или екшън филм . Мисля, че и там се дават филмови награди в категория филмова музика/песен

    Коментиран от #45

    14:37 14.05.2026

  • 45 хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Има чувството че:":

    Анимационните филми са за деца, а тази песен не е...

    14:40 14.05.2026

  • 46 Много ясно, че не е!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    И думата "riot" има повече от едно значение.

    14:42 14.05.2026

  • 47 Про стачка

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Сигурна съм че ще гледаш за да можеш после да коментираш (плюеш) по всеки и всичко свързано с конкурса !

    14:52 14.05.2026

  • 48 Али Гатор

    3 0 Отговор
    Какво трябва да означава това "аутфит"?

    14:53 14.05.2026

  • 49 Некадърна връзкарка

    4 0 Отговор
    Провала на тази е сигурен защото е некадърна

    14:58 14.05.2026

  • 50 Айрян мен

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    Защото няма брада е за това . А и конкурса не е за певци и певици с качества .

    14:58 14.05.2026

  • 51 Евро Пейка

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бангаранга - Думата произлиза от ямайски жаргон (карибски диалекти), където се използва за суматоха, безпорядък или бунт.
    До тук с пащунския език.

    15:07 14.05.2026

  • 52 пляскащата с сици

    6 0 Отговор
    ще ти стискам каквото пожелаеш
    цингаманга форевър дъ бест сонг

    15:12 14.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 хахаха

    2 0 Отговор
    С тоя текст, безДара, можеш да само да се наведеш и да стискаш за големите палци. С гръб към нас.

    15:30 14.05.2026

  • 55 Оди там Кеноби

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гоя":

    А ти видя ли хърватската песен ? Това повече ми прилича на някаква секта изпълняваща сатанински ритуал

    15:35 14.05.2026

  • 56 Айше

    0 1 Отговор
    Някой някъде да беше написал къде се гласува за Евровизия, за да я подкрепим.
    Успех на Дарето!
    Дано другите гласуват и вместо нас.

    Коментиран от #65

    15:39 14.05.2026

  • 57 КРАТКО

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    С тази песен се тества до колко народът ни се е ЛУМПЕНИЗИРАЛ!
    Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...Не я харесваме!!

    16:01 14.05.2026

  • 58 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    Има време и това да направим.

    16:09 14.05.2026

  • 59 Голям

    2 3 Отговор
    Успех на Дара, нашето красиво и талантливо момиче!
    Всички българи в чужбина ще гласуваме, за България без изключение, това е въпрос на чест.

    Коментиран от #62

    16:23 14.05.2026

  • 60 Превод

    1 0 Отговор
    Бандатанга - чалгаджанга !

    16:33 14.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Голям

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Голям":

    Трима са ми дали палец надолу, за моят коментар да подкрепиме България на "Евровизия", сериозно ли??? Това не е между Левски и ЦСКА, а между България и другите европейски страни... това ли ви напира... не искам аз да съм добре, искам на комшията да му е зле???
    Нискоинтелигентни, завистливи нещастници... не искате ли България да просперира, не искате ли да кажете една добра дума за България и българското... що за хора-боклуци?
    А сега ми кажете че сте гласували за Радев, за да ви призная... нямам думи.

    18:30 14.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тъпото руско говедо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Предполагам имаш предвид вашия Путин и русофилските мижитурки

    20:14 14.05.2026

  • 65 Голям

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Айше":

    Извън България можем да гласуваме, за българският представител Дара... всички българи до един ще подкрепим Дара, защото е България, просто останалите трябва да се научите на родолюбие и кое е важно за страната ни и да престанете с обидите по адрес на България и българското.

    20:22 14.05.2026

  • 66 Бааа

    0 0 Отговор
    Бих я стискал за палците докато я бангарангам.

    21:21 14.05.2026

  • 67 Инж1

    1 1 Отговор
    Като нищо ще спечели!!!!

    01:22 15.05.2026