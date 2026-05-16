За пръв път от 28 години насам нарушиха основно правило на "Евровизия" заради Финландия

16 Май, 2026 13:18

През последните 28 години не беше позволено свиренето на инструменти на живо на песенния конкурс

Събина Андреева

Финландската цигуларка Линда Лампениус ще се превърне в една от най-обсъжданите фигури на финала на Евровизия 2026 във Виена, след като организаторите на конкурса направиха безпрецедентно изключение от едно от най-строгите правила в историята на надпреварата. За първи път от близо 30 години насам на сцената ще прозвучи инструмент, изпълнен на живо, а не чрез предварително записан акомпанимент.

Специалното разрешение е свързано с финландското участие „Liekinheitin“, изпълнявано от певеца Пет Парконен и Лампениус, чиято цигулка е в центъра на композицията. В интервю за финландски медии музикантката заяви, че приема инструмента като свой „втори глас“ и именно затова е настоявала изпълнението да бъде представено автентично и без плейбек.

Решението на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) се разглежда като исторически прецедент за конкурса, който от края на 90-те години насам изисква цялата инструментална част да бъде предварително записана. Ограничението беше въведено с цел да се улеснят бързите сценични преходи между отделните изпълнения и да се минимизират техническите рискове по време на директното телевизионно излъчване, гледано от десетки милиони зрители по света.

Въпреки направеното изключение, основното правило на конкурса остава непроменено – всички вокали трябва да бъдат изпълнявани на живо. Именно това условие продължава да бъде сред ключовите отличителни белези на Евровизия, особено в епоха, в която голяма част от музикалната индустрия разчита на сериозна сценична постпродукция и дигитална обработка.

За последен път жив инструмент прозвуча на сцената на конкурса през 1998 г. в Бирмингам, когато македонският изпълнител Владо Яневски представи песента „Ne zori, zoro“ със съпровод на жив оркестър. Именно 1998 г. остава последното издание на Евровизия с традиционен оркестров акомпанимент преди конкурсът окончателно да премине към изцяло предварително подготвени инструментали.

Междувременно финландското участие вече се оформя като едно от най-коментираните в тазгодишното издание на конкурса. Според фенски платформи и специализирани музикални сайтове като Wiwibloggs и Eurovision World, „Liekinheitin“ е фаворитите за победата заради необичайната комбинация между симфонично звучене, модерен поп и силно сценично присъствие.

Големият финал на Евровизия 2026 ще се проведе тази вечер във Виена и ще бъде излъчван пряко от 22:00 ч. българско време по БНТ. Победителят ще бъде определен чрез традиционната система на гласуване, при която резултатът се формира поравно от оценките на професионалните журита и зрителския вот.

България също намери място сред фаворитите и финалистите. Представителката DARA успя да се класира за решаващата вечер и ще се бори за победата заедно с участниците от Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

Тазгодишното издание на конкурса вече се определя от анализатори като едно от най-непредвидимите през последните години, а решението за допускане на жив инструмент на сцената допълнително засили дебата дали Евровизия постепенно не започва да се връща към по-автентично концертно звучене след десетилетия на доминация на предварително подготвения звук.


