За пръв път от 28 години насам нарушиха основно правило на "Евровизия" заради Финландия

Финландската цигуларка Линда Лампениус ще се превърне в една от най-обсъжданите фигури на финала на Евровизия 2026 във Виена, след като организаторите на конкурса направиха безпрецедентно изключение от едно от най-строгите правила в историята на надпреварата. За първи път от близо 30 години насам на сцената ще прозвучи инструмент, изпълнен на живо, а не чрез предварително записан акомпанимент.
Специалното разрешение е свързано с финландското участие „Liekinheitin“, изпълнявано от певеца Пет Парконен и Лампениус, чиято цигулка е в центъра на композицията. В интервю за финландски медии музикантката заяви, че приема инструмента като свой „втори глас“ и именно затова е настоявала изпълнението да бъде представено автентично и без плейбек.
Решението на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) се разглежда като исторически прецедент за конкурса, който от края на 90-те години насам изисква цялата инструментална част да бъде предварително записана. Ограничението беше въведено с цел да се улеснят бързите сценични преходи между отделните изпълнения и да се минимизират техническите рискове по време на директното телевизионно излъчване, гледано от десетки милиони зрители по света.
Въпреки направеното изключение, основното правило на конкурса остава непроменено – всички вокали трябва да бъдат изпълнявани на живо. Именно това условие продължава да бъде сред ключовите отличителни белези на Евровизия, особено в епоха, в която голяма част от музикалната индустрия разчита на сериозна сценична постпродукция и дигитална обработка.
За последен път жив инструмент прозвуча на сцената на конкурса през 1998 г. в Бирмингам, когато македонският изпълнител Владо Яневски представи песента „Ne zori, zoro“ със съпровод на жив оркестър. Именно 1998 г. остава последното издание на Евровизия с традиционен оркестров акомпанимент преди конкурсът окончателно да премине към изцяло предварително подготвени инструментали.
Междувременно финландското участие вече се оформя като едно от най-коментираните в тазгодишното издание на конкурса. Според фенски платформи и специализирани музикални сайтове като Wiwibloggs и Eurovision World, „Liekinheitin“ е фаворитите за победата заради необичайната комбинация между симфонично звучене, модерен поп и силно сценично присъствие.
Големият финал на Евровизия 2026 ще се проведе тази вечер във Виена и ще бъде излъчван пряко от 22:00 ч. българско време по БНТ. Победителят ще бъде определен чрез традиционната система на гласуване, при която резултатът се формира поравно от оценките на професионалните журита и зрителския вот.
България също намери място сред фаворитите и финалистите. Представителката DARA успя да се класира за решаващата вечер и ще се бори за победата заедно с участниците от Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.
Тазгодишното издание на конкурса вече се определя от анализатори като едно от най-непредвидимите през последните години, а решението за допускане на жив инструмент на сцената допълнително засили дебата дали Евровизия постепенно не започва да се връща към по-автентично концертно звучене след десетилетия на доминация на предварително подготвения звук.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тв наблюдател
Коментиран от #4, #5, #8
13:20 16.05.2026
2 ЕВРОХЕЙСКА ХАЛТУРА
13:22 16.05.2026
3 Сталин
13:24 16.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мда
Коментиран от #21
13:35 16.05.2026
7 Анонимен
13:36 16.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ядосан
13:47 16.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ха,ха
14:07 16.05.2026
13 Хм...
14:13 16.05.2026
14 Лост
14:19 16.05.2026
15 ИМПЕРИАЛИСТ
14:34 16.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И Киев е Руски
14:41 16.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Успокой се
До коментар #6 от "Мда":Цинг@м@нг@ няма шанс дори и сред дегенератите на €джендървизия
14:52 16.05.2026
22 тая финландка много изостанала
Коментиран от #23
15:46 16.05.2026
23 хмм
До коментар #22 от "тая финландка много изостанала":Гледах ги, финалът беше слаб!
15:54 16.05.2026
24 зелен петел
Коментиран от #26
15:56 16.05.2026
25 Моля
Коментиран от #28
16:51 16.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фен
17:11 16.05.2026
28 провинциалист
До коментар #25 от "Моля":я дай една разлика между планета и евровизия
17:31 16.05.2026