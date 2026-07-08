Деми Мур с важна победа в битката за попечителството над внучката си

Според източници, Деми Мур е изпитала облекчение, след като съд постанови основната физическа опека над внучето ѝ да бъде присъдена на дъщеря ѝ Румър Уилис. Същевременно съдът е разпоредил на бившия ѝ партньор да прекрати определени поведенчески практики около детето, включително да не се къпе гол с 3-годишното момиче, съобщава RadarOnline.com, цитиран от dir.bg.

Бившата двойка ще споделя съвместна юридическа опека, като и двамата ще преминат през съдебно разпоредена оценка на родителските си способности.

Правната битка между двамата ескалира през юли 2025 г., след като Дерек Ричард Томас обвини Румър Уилис, дъщеря на Брус Уилис, че му пречи да вижда дъщеря им Луета или да участва активно в живота ѝ.

Само дни след като Томас отрече обвинения в домашно насилие и употреба на наркотици, съдия от Върховния съд на Лос Анджелис постанови съвместна родителска грижа, като бащата ще вижда детето през всеки втори уикенд. Съдът също така въведе строги правила за родителските отношения с цел защита на интересите на детето.

"Дерек не трябва да се къпе гол с непълнолетното дете", се посочва в разпореждането на съдията. "Никоя от страните не трябва да публикува голи или полуголи снимки или видеоклипове, нито каквито и да било изображения, наподобяващи голи или полуголи снимки или видеоклипове на непълнолетното дете, в Instagram, в социалните медии или в какъвто и да е публичен форум. Всички снимки и видеоклипове от този вид трябва да бъдат незабавно премахнати."

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Съдията също така разпореди на родителите да посетят 15 сесии консултации за съвместно родителство и че Луета трябва "да има собствена стая и да спи в собственото си легло" по време на посещенията.

Както RadarOnline.com вече съобщи, Румър обвини Томас в домашно насилие по време на връзката им - обвинения, които 30-годишният мъж категорично отрече в съдебните документи.

Баба Деми се включи в спора, като обвини Томас, че не е проявил "никакво внимание към Румър, бебето, процеса или когото и да било" по време на раждането на Луета и е съсипал това, което е трябвало да бъде един от най-щастливите моменти в живота ѝ.

"Дерек винаги поставя себе си и своите нужди на първо място", отбелязва Деми в съдебните документи. "До днес това не се е променило."

Адвокатът на Дерек заяви в изявление пред медиите: "Г-н Томас е много доволен от временното решение на съда по въпросите за попечителството. Очакваме с нетърпение да представим допълнителни доказателства, че г-н Томас е любящ и всеотдаен баща на Луета, когато съдът отново разгледа делото. Както вече казах, г-н Томас ще оспори въпросите, свързани с попечителството над Луета в съда и няма да изкривява фактите, като води делото в пресата."