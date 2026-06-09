Марта Вачкова стана баба

Голяма радост завладя семейството на актрисата Мартина Вачкова. Любимката на поколения българи вече може официално да се похвали с нова роля - тази на баба, пише bgdnes.bg.
Щастливата новина бе съобщена от столичната АГ болница "Шейново", където на 1 юни – Деняt на детето, се е родил малкият Сава. Той е първото дете на дъщерята на актрисата Рада Миладинова и нейния партньор.
Момченцето е дошло на бял свят по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на лечебното заведение. Бебето е с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра.
От болницата отбелязват, че поводът е още по-специален, тъй като и самата Мартина Вачкова е родена именно в "Шейново".
„Традицията е спазена", написаха с усмивка от лечебното заведение.
Щастливата баба позира за снимки с новородения си внук и семейството, а публикацията бързо събра десетки поздравления и благопожелания.
Екипът на "Шейново" пожела на малкия Сава здраве, щастие и безброй прекрасни мигове със семейството му, а на Мартина Вачкова - още много поводи за радост като горда баба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Коста
Коментиран от #21
07:33 09.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 кюфтета без лук не одобрявам
07:38 09.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 кой му дреме
питах бащата известен ли е като марта или е никой
Коментиран от #11
07:41 09.06.2026
10 2226
07:45 09.06.2026
11 име
До коментар #9 от "кой му дреме":"Той е първото дете на дъщерята на актрисата Рада Миладинова и нейния ПАРТНЬОР."
Не е политкоректо да питаш за баща. Вече няма такова нещо баща, няма мъж, няма съпруг. Само партньори.
07:46 09.06.2026
12 Да е живо
Коментиран от #15, #16
07:47 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
08:08 09.06.2026
15 Анонимен те си са такиви
До коментар #12 от "Да е живо":Е и. Какво от това
08:09 09.06.2026
16 Анонимен
До коментар #12 от "Да е живо":Те са такави
08:12 09.06.2026
17 кабел
08:15 09.06.2026
18 Тото 1 и Тото 2
08:19 09.06.2026
19 само
08:25 09.06.2026
20 аристокрация
08:43 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мале
09:02 09.06.2026
23 ДАНО ДА Е ПО ХУБАВО ОТ ТЯХ
ИНАЧЕ, ЧЕСТИТО
ДА СА ЗДРАВИ МОМЧЕТО И СЪЗДАТЕЛИТЕ
ТЯ МАРТА ВЯТЪР Я ВЕЕ..
09:34 09.06.2026