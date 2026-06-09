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Марта Вачкова стана баба

Марта Вачкова стана баба

9 Юни, 2026 07:17 1 848 23

  • марта вачкова-
  • баба-
  • внуче-
  • рада миладинова-
  • шейново

Първият й внук проплака на Деня на детето

Марта Вачкова стана баба - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голяма радост завладя семейството на актрисата Мартина Вачкова. Любимката на поколения българи вече може официално да се похвали с нова роля - тази на баба, пише bgdnes.bg.

Щастливата новина бе съобщена от столичната АГ болница "Шейново", където на 1 юни – Деняt на детето, се е родил малкият Сава. Той е първото дете на дъщерята на актрисата Рада Миладинова и нейния партньор.

Момченцето е дошло на бял свят по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на лечебното заведение. Бебето е с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра.

От болницата отбелязват, че поводът е още по-специален, тъй като и самата Мартина Вачкова е родена именно в "Шейново".

„Традицията е спазена", написаха с усмивка от лечебното заведение.

Щастливата баба позира за снимки с новородения си внук и семейството, а публикацията бързо събра десетки поздравления и благопожелания.

Екипът на "Шейново" пожела на малкия Сава здраве, щастие и безброй прекрасни мигове със семейството му, а на Мартина Вачкова - още много поводи за радост като горда баба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коста

    9 0 Отговор
    Ако бащата не е милЬОнер хич не си правете труда да отразявате разни раждания.

    Коментиран от #21

    07:33 09.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кюфтета без лук не одобрявам

    1 0 Отговор
    Одобрявам.

    07:38 09.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кой му дреме

    8 0 Отговор
    ама щи ме изтрих те
    питах бащата известен ли е като марта или е никой

    Коментиран от #11

    07:41 09.06.2026

  • 10 2226

    15 2 Отговор
    Да е живо и здраво детенцето!Марта Вачкова никога не е била любима актриса,тя не блести с талант.Благодарение на баща и и Владо и дадоха незаслужена пенсия от МК.

    07:45 09.06.2026

  • 11 име

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "кой му дреме":

    "Той е първото дете на дъщерята на актрисата Рада Миладинова и нейния ПАРТНЬОР."

    Не е политкоректо да питаш за баща. Вече няма такова нещо баща, няма мъж, няма съпруг. Само партньори.

    07:46 09.06.2026

  • 12 Да е живо

    12 0 Отговор
    и здраво . А тримата са като от маалата .

    Коментиран от #15, #16

    07:47 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    3 1 Отговор
    Е и. Какво от това

    08:08 09.06.2026

  • 15 Анонимен те си са такиви

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да е живо":

    Е и. Какво от това

    08:09 09.06.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да е живо":

    Те са такави

    08:12 09.06.2026

  • 17 кабел

    4 0 Отговор
    Добре е,че не станала дядо!

    08:15 09.06.2026

  • 18 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Размножават се явно.......

    08:19 09.06.2026

  • 19 само

    9 0 Отговор
    грозофили на снимката освен бебо напука ми се екрана

    08:25 09.06.2026

  • 20 аристокрация

    4 1 Отговор
    Бащата мяза да е от царската рода.

    08:43 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мале

    1 1 Отговор
    Ма па убави!

    09:02 09.06.2026

  • 23 ДАНО ДА Е ПО ХУБАВО ОТ ТЯХ

    2 0 Отговор
    ПОНЕ КАТО БАЩА Й
    ИНАЧЕ, ЧЕСТИТО
    ДА СА ЗДРАВИ МОМЧЕТО И СЪЗДАТЕЛИТЕ
    ТЯ МАРТА ВЯТЪР Я ВЕЕ..

    09:34 09.06.2026