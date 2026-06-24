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Победителят от „Биг Брадър“ Давид разкри какво е направил с парите от наградата (ВИДЕО)

Победителят от „Биг Брадър“ Давид разкри какво е направил с парите от наградата (ВИДЕО)

24 Юни, 2026 17:29 646 5

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  • победител-
  • пари

Младият победител сподели, че започва собствен бизнес

Победителят от „Биг Брадър“ Давид разкри какво е направил с парите от наградата (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителят от последния сезон на „Биг Брадър“ Давид разкри какво се случва с паричната награда от риалити формата и какви са големите му планове след края на шоуто.

По време на гостуването си в предаването „На кафе“ той призна, че все още не е похарчил спечелените средства. Нещо повече – успял е да увеличи капитала си и вече подготвя собствен бизнес.

„Още не съм изхарчил парите от „Биг Брадър“. Изкарах и още малко, които ще ги инвестирам в пекарната ми“, сподели Давид, за когото това не е изненадващо, като се има предвид, че хлябът беше едно от най-важните неща за него, а прага на Къщата на Големия брат той прекрачи със собствената си закваска в ръка.

Голямата му мечта е още тази година да отвори собствена пекарна – проект, върху който работи активно през последните месеци.

„Планирам да я открия тази година“, каза той, без да крие ентусиазма си от предстоящото начинание.

Освен за професионалните си планове, Давид беше разпитан и за личния си живот. Водещата Джуджи директно го попита дали с половинката му Анастасия вече мислят за сватба. Победителят в риалити формата обаче предпочете да запази мистерията и не разкри дали двамата планират да узаконят връзката си, пише Шоу Блиц.

Така засега Давид оставя без отговор въпросите около бъдещата си семейна идилия, но е категоричен, че в момента приоритет номер едно за него е бизнесът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 се у лево

    0 1 Отговор
    И аз така от 10 години отварям дюнерджииница , парите ги няма обаче

    Коментиран от #2, #4

    17:38 24.06.2026

  • 2 англичанина

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "се у лево":

    Щот си некадърен и мързелив.

    17:40 24.06.2026

  • 3 Пенчо

    4 0 Отговор
    Пореден измислен герой!

    Коментиран от #5

    17:41 24.06.2026

  • 4 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "се у лево":

    Но не секазваш Давид, нали?

    17:45 24.06.2026

  • 5 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пенчо":

    точно така правят в калабрия и сицилия
    и правят хляб
    тези които убиха Господа
    нужен е сармат за тези

    17:47 24.06.2026