Победителят от „Биг Брадър“ Давид разкри какво е направил с парите от наградата (ВИДЕО)

Победителят от последния сезон на „Биг Брадър“ Давид разкри какво се случва с паричната награда от риалити формата и какви са големите му планове след края на шоуто.

По време на гостуването си в предаването „На кафе“ той призна, че все още не е похарчил спечелените средства. Нещо повече – успял е да увеличи капитала си и вече подготвя собствен бизнес.

„Още не съм изхарчил парите от „Биг Брадър“. Изкарах и още малко, които ще ги инвестирам в пекарната ми“, сподели Давид, за когото това не е изненадващо, като се има предвид, че хлябът беше едно от най-важните неща за него, а прага на Къщата на Големия брат той прекрачи със собствената си закваска в ръка.

Голямата му мечта е още тази година да отвори собствена пекарна – проект, върху който работи активно през последните месеци.

„Планирам да я открия тази година“, каза той, без да крие ентусиазма си от предстоящото начинание.

Освен за професионалните си планове, Давид беше разпитан и за личния си живот. Водещата Джуджи директно го попита дали с половинката му Анастасия вече мислят за сватба. Победителят в риалити формата обаче предпочете да запази мистерията и не разкри дали двамата планират да узаконят връзката си, пише Шоу Блиц.

Така засега Давид оставя без отговор въпросите около бъдещата си семейна идилия, но е категоричен, че в момента приоритет номер едно за него е бизнесът.