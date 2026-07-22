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Рецепта на деня: Мексикански пилешки пай
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Мексикански пилешки пай

22 Юли, 2026 10:05 692 6

  • пилешко-
  • пай-
  • боб-
  • мексиканска кухня-
  • какво да сготвя

Ароматно ястие с леко пикантен вкус

Рецепта на деня: Мексикански пилешки пай - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За плънката:

  • сварено пилешко месо - 500 г;
  • черен боб от консерва - 240 г;
  • салца - 300 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • доматено пюре - 1 с.л.;
  • олио - 2 с.л.;
  • млян кимион - 1 ч.л.;
  • пушен червен пипер - 1 ч.л.;
  • лют пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

За царевичния блат:

  • царевично брашно - 160 г;
  • пшенично брашно - 90 г;
  • бакпулвер - 2 ч.л.;
  • яйца - 2 бр.;
  • прясно мляко - 220 мл;
  • разтопено масло - 60 г;
  • царевица от консерва - 120 г;
  • настърган кашкавал или чедър - 120 г;
  • люта чушка или халапеньо - 1 бр.;
  • магданоз или кориандър - 2 с.л.;
  • сол - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла или правоъгълна форма за печене с диаметър около 24 см, като се намазва леко с мазнина. Пилешкото месо се накъсва на фини влакна с две вилици, за да поеме добре салсата и подправките.

В дълбок тиган се загрява олиото за около 1 минута. Добавя се ситно нарязаният лук и се запържва 4-5 минути, докато омекне и стане леко прозрачен. Прибавя се чесънът и се разбърква още 30 секунди, без да потъмнява, защото може да придаде горчив вкус.

Към основата се добавят доматеното пюре, кимионът, пушеният червен пипер, лютият пипер, солта и черният пипер. Разбърква се за около 1 минута, за да се разгърне ароматът на подправките. След това се слагат накъсаното пиле, отцеденият черен боб и салсата. Плънката се готви на умерен огън 8-10 минути, докато се сгъсти леко, но остане сочна.

Готовата пилешка смес се разпределя равномерно на дъното на формата. Важно е плънката да не е прекалено водниста, за да се изпече добре царевичният блат, но трябва да има достатъчно сос, за да остане паят сочен.

В купа се смесват царевичното брашно, пшеничното брашно, бакпулверът и солта. В отделен съд се разбиват яйцата с прясното мляко и разтопеното масло. Течната смес се излива при сухите продукти и се разбърква кратко, само докато се получи гъсто тесто. Добавят се царевицата, настърганият кашкавал или чедър, ситно нарязаната люта чушка и магданозът или кориандърът.

Царевичното тесто се разстила внимателно върху пилешката плънка. Повърхността се заглажда с лъжица, без да се притиска прекалено, за да остане горният слой пухкав след печене.

Мексиканският пай се пече в предварително загрятата фурна 30-35 минути, докато горната част стане златиста, стегната и леко напукана. Готовността се проверява с клечка, забодена само в царевичния слой - тя трябва да излезе без сурово тесто.

След изваждане паят се оставя да почине 10-15 минути. Така плънката се стяга и парчетата се режат по-лесно. Поднася се топъл, по желание с още салса, заквасена сметана, резени лайм или свеж кориандър, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисирко

    6 0 Отговор
    какъв е смисъла да преписваш като ние можем да четем също във готвача бг?

    и затова ли ти плащат? вземи напиши поне една статия ако можеш? без да преписваш

    10:11 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мммм

    2 0 Отговор
    А гюзъм що нема...? Що нема гюзъм, питам азЪ!

    10:45 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Малии

    1 1 Отговор
    Вено, ма ти и мексиканско ли готвиш. Не знаех, ще си била Шеф готвач. Уникална си. И готвиш и с пор ното си на ти, а за сек са нямам думи. От гозбата на масата чак до ана лното преживяване. Журналистка от класа!

    10:46 22.07.2026

  • 6 Ха наздраве

    1 0 Отговор
    А пИлитУ какво требе да е...? Май ше требе да е мексикански кокош...шото мое да е мъжко с дръжка, ръйш ли!

    11:16 22.07.2026