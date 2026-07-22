Рецепта на деня: Мексикански пилешки пай

Необходими продукти:

За плънката:

сварено пилешко месо - 500 г;

черен боб от консерва - 240 г;

салца - 300 г;

лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки;

доматено пюре - 1 с.л.;

олио - 2 с.л.;

млян кимион - 1 ч.л.;

пушен червен пипер - 1 ч.л.;

лют пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/3 ч.л.

За царевичния блат:

царевично брашно - 160 г;

пшенично брашно - 90 г;

бакпулвер - 2 ч.л.;

яйца - 2 бр.;

прясно мляко - 220 мл;

разтопено масло - 60 г;

царевица от консерва - 120 г;

настърган кашкавал или чедър - 120 г;

люта чушка или халапеньо - 1 бр.;

магданоз или кориандър - 2 с.л.;

сол - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла или правоъгълна форма за печене с диаметър около 24 см, като се намазва леко с мазнина. Пилешкото месо се накъсва на фини влакна с две вилици, за да поеме добре салсата и подправките.

В дълбок тиган се загрява олиото за около 1 минута. Добавя се ситно нарязаният лук и се запържва 4-5 минути, докато омекне и стане леко прозрачен. Прибавя се чесънът и се разбърква още 30 секунди, без да потъмнява, защото може да придаде горчив вкус.

Към основата се добавят доматеното пюре, кимионът, пушеният червен пипер, лютият пипер, солта и черният пипер. Разбърква се за около 1 минута, за да се разгърне ароматът на подправките. След това се слагат накъсаното пиле, отцеденият черен боб и салсата. Плънката се готви на умерен огън 8-10 минути, докато се сгъсти леко, но остане сочна.

Готовата пилешка смес се разпределя равномерно на дъното на формата. Важно е плънката да не е прекалено водниста, за да се изпече добре царевичният блат, но трябва да има достатъчно сос, за да остане паят сочен.

В купа се смесват царевичното брашно, пшеничното брашно, бакпулверът и солта. В отделен съд се разбиват яйцата с прясното мляко и разтопеното масло. Течната смес се излива при сухите продукти и се разбърква кратко, само докато се получи гъсто тесто. Добавят се царевицата, настърганият кашкавал или чедър, ситно нарязаната люта чушка и магданозът или кориандърът.

Царевичното тесто се разстила внимателно върху пилешката плънка. Повърхността се заглажда с лъжица, без да се притиска прекалено, за да остане горният слой пухкав след печене.

Мексиканският пай се пече в предварително загрятата фурна 30-35 минути, докато горната част стане златиста, стегната и леко напукана. Готовността се проверява с клечка, забодена само в царевичния слой - тя трябва да излезе без сурово тесто.

След изваждане паят се оставя да почине 10-15 минути. Така плънката се стяга и парчетата се режат по-лесно. Поднася се топъл, по желание с още салса, заквасена сметана, резени лайм или свеж кориандър, пише gotvach.bg.