Рецепта на деня: Мексикански пилешки пай

Необходими продукти:
За плънката:
- сварено пилешко месо - 500 г;
- черен боб от консерва - 240 г;
- салца - 300 г;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- доматено пюре - 1 с.л.;
- олио - 2 с.л.;
- млян кимион - 1 ч.л.;
- пушен червен пипер - 1 ч.л.;
- лют пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/3 ч.л.
За царевичния блат:
- царевично брашно - 160 г;
- пшенично брашно - 90 г;
- бакпулвер - 2 ч.л.;
- яйца - 2 бр.;
- прясно мляко - 220 мл;
- разтопено масло - 60 г;
- царевица от консерва - 120 г;
- настърган кашкавал или чедър - 120 г;
- люта чушка или халапеньо - 1 бр.;
- магданоз или кориандър - 2 с.л.;
- сол - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла или правоъгълна форма за печене с диаметър около 24 см, като се намазва леко с мазнина. Пилешкото месо се накъсва на фини влакна с две вилици, за да поеме добре салсата и подправките.
В дълбок тиган се загрява олиото за около 1 минута. Добавя се ситно нарязаният лук и се запържва 4-5 минути, докато омекне и стане леко прозрачен. Прибавя се чесънът и се разбърква още 30 секунди, без да потъмнява, защото може да придаде горчив вкус.
Към основата се добавят доматеното пюре, кимионът, пушеният червен пипер, лютият пипер, солта и черният пипер. Разбърква се за около 1 минута, за да се разгърне ароматът на подправките. След това се слагат накъсаното пиле, отцеденият черен боб и салсата. Плънката се готви на умерен огън 8-10 минути, докато се сгъсти леко, но остане сочна.
Готовата пилешка смес се разпределя равномерно на дъното на формата. Важно е плънката да не е прекалено водниста, за да се изпече добре царевичният блат, но трябва да има достатъчно сос, за да остане паят сочен.
В купа се смесват царевичното брашно, пшеничното брашно, бакпулверът и солта. В отделен съд се разбиват яйцата с прясното мляко и разтопеното масло. Течната смес се излива при сухите продукти и се разбърква кратко, само докато се получи гъсто тесто. Добавят се царевицата, настърганият кашкавал или чедър, ситно нарязаната люта чушка и магданозът или кориандърът.
Царевичното тесто се разстила внимателно върху пилешката плънка. Повърхността се заглажда с лъжица, без да се притиска прекалено, за да остане горният слой пухкав след печене.
Мексиканският пай се пече в предварително загрятата фурна 30-35 минути, докато горната част стане златиста, стегната и леко напукана. Готовността се проверява с клечка, забодена само в царевичния слой - тя трябва да излезе без сурово тесто.
След изваждане паят се оставя да почине 10-15 минути. Така плънката се стяга и парчетата се режат по-лесно. Поднася се топъл, по желание с още салса, заквасена сметана, резени лайм или свеж кориандър, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мисирко
и затова ли ти плащат? вземи напиши поне една статия ако можеш? без да преписваш
10:11 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мммм
10:45 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Малии
10:46 22.07.2026
6 Ха наздраве
11:16 22.07.2026