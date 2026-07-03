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Джуди Халваджиян категорично опроверга твърденията за нечестна игра в Smart Face

Джуди Халваджиян категорично опроверга твърденията за нечестна игра в Smart Face

3 Юли, 2026 12:58 934 10

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  • шоу-
  • smart face

Наградата от 10 000 евро бе спечелена в Стара Загора с помощта на социолога Първан Симеонов, което накара мнозина да се усъмнят, че е било нагласено

Джуди Халваджиян категорично опроверга твърденията за нечестна игра в Smart Face - 1
Снимка: БГНЕС/ Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голямата награда в телевизионната игра Smart Face вече е спечелена. 10 000 евро отидоха при Михаела от Стара Загора, която успя да избере правилните хора, за да отговорят на въпросите на водещия Николаос Цитиридис в ефира на Нова телевизия.

Ключов момент в участието ѝ се оказа появата на социолога Първан Симеонов, който случайно се намирал в центъра на Стара Загора с компания. Той отговори правилно на въпроса коя българка е оглавявала ЮНЕСКО, посочвайки Ирина Бокова. Именно участието му обаче предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и подозрения, че ситуацията е била предварително режисирана.

Продуцентът на Smart Face Джуди Халваджиян категорично отхвърли тези твърдения. Пред „Филтър“ той заяви, че появата на Първан Симеонов е била напълно случайна и че самият социолог може да потвърди това.

„Подобни коментари не ме изненадват. В България сме свикнали да критикуваме всичко и да се съмняваме във всеки“, коментира Халваджиян. По думите му негативните реакции в интернет често съпътстват всеки успех, като даде пример и с критиките към DARA след победата ѝ на „Евровизия“.

Продуцентът подчерта, че още от старта на Smart Face е било ясно заявено, че наградата от 10 000 евро е реална и може да бъде спечелена във всеки епизод. Условието е участникът да избере подходящите хора, които да отговорят вярно на зададените въпроси.

„Ние нямаме за цел да нагласяваме даването на тези 10 000 евро. Каква би била логиката да подаряваме пари на някого? Така само бихме се дискредитирали“, заяви Халваджиян.

Той увери, че Михаела ще получи сумата според телевизионните правила – след излъчването на предаването и изтичането на необходимия срок. „Наградата ще бъде изплатена и никой не трябва да се съмнява в това“, каза продуцентът.

Джуди Халваджиян коментира и доброто представяне на формата в ефир. По думите му Smart Face постига висок рейтинг и редовно изпреварва конкурентната програма. Той обясни успеха с лекотата на предаването, бързия ритъм и силното присъствие на Николаос Цитиридис.

Джуди Халваджиян категорично опроверга твърденията за нечестна игра в Smart Face

„Цитиридис се справя великолепно. Той е моторът на предаването, много добър импровизатор е и знае как да реагира във всеки момент. Хората го харесват“, заяви продуцентът.

Според него силата на Smart Face е именно в това, че форматът няма претенции да бъде голямо шоу, а разчита на естествени реакции, забавление и срещи с напълно случайни хора.

Идеята на предаването е Цитиридис да спира минувачи по улиците, в търговски зони или на обществени места. Ако приемат предизвикателството, те се включват в играта и в рамките на няколко минути могат да спечелят до 10 000 евро, като избират други случайни хора, които да отговарят на въпросите вместо тях.

Продуцентът не изключи и продължение на формата. По думите му решението зависи от Нова телевизия, но е планирано заснемането на нови епизоди през септември. Ако всичко върви по план, Smart Face може да се завърне на екран през януари.

„Хората могат да ни очакват в различни градове на страната“, каза Джуди Халваджиян.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поКУРко

    13 1 Отговор
    В телевизията винаги и всичко е нагласено и режисирано в противен случай няма да бъде излъчено заради рейтинговите проблеми! Така че ... Вервайте ми!

    Коментиран от #7

    13:05 03.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Да бе, още малко и ще ти повярваме❗
    Какъв е шансът да зададеш въпрос за политика и да уцелиш политанализатор в заведението🤔❓
    Дали е по-висок от това да спечелиш шестица, без дори да пуснеш фиш🤔❗

    13:14 03.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Първан Симеонов кисне само по телевизиите да изкара някой лев.

    13:15 03.07.2026

  • 4 Гост

    10 0 Отговор
    Ключовите момент не е Първанов Симеонов! Ключовият момент бяха Елементарните въпроси, алоооууу!!!

    13:19 03.07.2026

  • 5 Новичок

    5 1 Отговор
    Какво е това смарт фейс - умно лице ли означава??? И какво е общото между арменеца и византиеца ,да прецакват българите ли ??? Пфу...

    13:36 03.07.2026

  • 6 идиоти вън

    3 0 Отговор
    За нечестна игра не смея да твърда но за тъп, ама много тъпа смело мога да твърда!!!!

    13:49 03.07.2026

  • 7 🦁ЩЩД🦁

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "поКУРко":

    Така е,не само защото 10 000 не се дават на Сулю и Пулю,но най-вече,ако са случайно избрани минувачи ,има голяма вероятност Цитиридис да го бият.

    14:04 03.07.2026

  • 8 Голема скука

    3 0 Отговор
    Джуди ,не ставаш! Лош избор ! И тоя плешив грък не става!

    14:07 03.07.2026

  • 9 Аман заман

    4 0 Отговор
    На Халвите бозите нямат край.

    Коментиран от #10

    14:21 03.07.2026

  • 10 0407

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аман заман":

    начело са братоците по опростачването .....

    14:38 03.07.2026