Джуди Халваджиян категорично опроверга твърденията за нечестна игра в Smart Face

Най-голямата награда в телевизионната игра Smart Face вече е спечелена. 10 000 евро отидоха при Михаела от Стара Загора, която успя да избере правилните хора, за да отговорят на въпросите на водещия Николаос Цитиридис в ефира на Нова телевизия.

Ключов момент в участието ѝ се оказа появата на социолога Първан Симеонов, който случайно се намирал в центъра на Стара Загора с компания. Той отговори правилно на въпроса коя българка е оглавявала ЮНЕСКО, посочвайки Ирина Бокова. Именно участието му обаче предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и подозрения, че ситуацията е била предварително режисирана.

Продуцентът на Smart Face Джуди Халваджиян категорично отхвърли тези твърдения. Пред „Филтър“ той заяви, че появата на Първан Симеонов е била напълно случайна и че самият социолог може да потвърди това.

„Подобни коментари не ме изненадват. В България сме свикнали да критикуваме всичко и да се съмняваме във всеки“, коментира Халваджиян. По думите му негативните реакции в интернет често съпътстват всеки успех, като даде пример и с критиките към DARA след победата ѝ на „Евровизия“.

Продуцентът подчерта, че още от старта на Smart Face е било ясно заявено, че наградата от 10 000 евро е реална и може да бъде спечелена във всеки епизод. Условието е участникът да избере подходящите хора, които да отговорят вярно на зададените въпроси.

„Ние нямаме за цел да нагласяваме даването на тези 10 000 евро. Каква би била логиката да подаряваме пари на някого? Така само бихме се дискредитирали“, заяви Халваджиян.

Той увери, че Михаела ще получи сумата според телевизионните правила – след излъчването на предаването и изтичането на необходимия срок. „Наградата ще бъде изплатена и никой не трябва да се съмнява в това“, каза продуцентът.

Джуди Халваджиян коментира и доброто представяне на формата в ефир. По думите му Smart Face постига висок рейтинг и редовно изпреварва конкурентната програма. Той обясни успеха с лекотата на предаването, бързия ритъм и силното присъствие на Николаос Цитиридис.

„Цитиридис се справя великолепно. Той е моторът на предаването, много добър импровизатор е и знае как да реагира във всеки момент. Хората го харесват“, заяви продуцентът.

Според него силата на Smart Face е именно в това, че форматът няма претенции да бъде голямо шоу, а разчита на естествени реакции, забавление и срещи с напълно случайни хора.

Идеята на предаването е Цитиридис да спира минувачи по улиците, в търговски зони или на обществени места. Ако приемат предизвикателството, те се включват в играта и в рамките на няколко минути могат да спечелят до 10 000 евро, като избират други случайни хора, които да отговарят на въпросите вместо тях.

Продуцентът не изключи и продължение на формата. По думите му решението зависи от Нова телевизия, но е планирано заснемането на нови епизоди през септември. Ако всичко върви по план, Smart Face може да се завърне на екран през януари.

„Хората могат да ни очакват в различни градове на страната“, каза Джуди Халваджиян.