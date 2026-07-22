Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Експерт: Няма никаква опасност за преки военни действия срещу България, рисковете са други

Експерт: Няма никаква опасност за преки военни действия срещу България, рисковете са други

22 Юли, 2026 20:51 490 23

  • ивайло иванов-
  • безмер-
  • сащ-
  • американски самолети

Той посочи, че Испания, Италия и Германия са отказали на САЩ да базират бойни самолети на техни летища, но не са отказали логистична подкрепа

Експерт: Няма никаква опасност за преки военни действия срещу България, рисковете са други - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България няма да бъде изложена на пряка опасност от военни действия заради решението да предостави логистична подкрепа на САЩ, заяви в интервю за БНТ експертът по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов.

„Разбира се, че можем да откажем на САЩ. Нищо не ни задължава да приемем подобно решение. Въпросът винаги е каква е цената“, коментира той.

По думите му при подобни решения водещ трябва да бъде националният интерес, който той дефинира като повишаване на сигурността на България, защита на правата на гражданите и създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт.

„Без сигурност, всичко останало: и правата, и жизненият стандарт – много бързо може да изчезне“, посочи експертът.

Той подчерта, че България трябва да работи тясно със съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, тъй като страната не може самостоятелно да гарантира своята сигурност.

Иванов определи като политически спекулации твърденията, че предоставянето на логистична подкрепа на американските военни операции въвлича България във война.

Според него няма съществена разлика между решението за разполагане на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер“ и подкрепата, която други държави от НАТО оказват на САЩ.

Той посочи, че Испания, Италия и Германия са отказали на САЩ да базират бойни самолети на техни летища, но не са отказали логистична подкрепа, включително използване на транспортни, самолети за презареждане във въздуха, разузнавателни и медицински самолети.

„От тази гледна точка България по никакъв начин не се откроява от това, което правят останалите държави и съюзници в НАТО“, заяви Иванов.

Според експерта няма риск от преки военни действия за страната ни. По думите му съществуват други рискове, например терористични и кибератаки, но те са "постоянна заплаха в настоящата международна среда".

Иванов коментира и реакциите на местните власти и жителите в района на авиобаза „Безмер“, които изразиха притеснения за сигурността. Той призова страховете на хората да не бъдат използвани политически и подчерта, че външната политика не трябва да се ръководи от страх.

Експертът заяви още, че България е била изправена пред две лоши решения, но според него страната е трябвало да подкрепи предоставянето на логистична помощ на САЩ. Иванов изрази критики към политиката на американския президент Доналд Тръмп спрямо Иран, но същевременно предупреди за рисковете от оставянето на Иран да контролира Ормузкия проток.

„Много по-вредно за българския национален интерес е да оставим Иран да има контрол върху Ормузкия проток“, смята той.

По думите му подобен сценарий би дал на Техеран значителни финансови ресурси, които могат да бъдат използвани за увеличаване на военните способности и за провеждане на по-агресивна политика спрямо съседни държави.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПБ = Пеевски + Борисов

    8 0 Отговор
    че и по-зле!

    20:52 22.07.2026

  • 2 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Следващият боклук се появи след оня миризливец Божилов

    20:53 22.07.2026

  • 3 поредния бръмбар

    7 0 Отговор
    кат предишния
    иска да ни успокои
    че няма да разследват крадците на милиарди от ошушканата хазна

    20:54 22.07.2026

  • 4 Да бе да

    8 0 Отговор
    Разликата е, че иранските ракети не достигат до Италия, Испания и Германия, но стигат до България.

    20:54 22.07.2026

  • 5 друг боклук

    4 0 Отговор
    парите са им цел номер едно

    20:54 22.07.2026

  • 6 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Защо трябва да се помни историята.

    В Украйна навремето една каризматична личност обеща твърдо на населението, че ако го изберат за президент, веднага ще спре войната.
    Избраха го този Зелен Клоун, и той забрави веднага обещанията си.

    В Германия също един политик си правеше реклама, като използваше програмата на "Алтернатива за Германия" и хората се подлъгаха, за което сега горчиво съжаляват.

    Сещате ли се в България, някой преди изборите по същия начин да е обещавал много и след изборите да го е хванала деменцията?

    20:55 22.07.2026

  • 7 Жураналист

    6 2 Отговор
    На днешното гласуване единствено Възраждане гласуваха против.

    Никога не го забравяйте!

    Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане!!!

    20:57 22.07.2026

  • 8 Механик

    9 0 Отговор
    Няма непосредствена опасност стоките, енергията и услугите да поскъпнат след въвеждането на еврото.
    п.п.
    Това да ви напомня нещо?

    20:57 22.07.2026

  • 9 Гробар

    3 1 Отговор
    Пак да ви напомня. Не вярвайте на плешиви мъже.

    21:00 22.07.2026

  • 10 Къде се

    3 0 Отговор
    Покриха експертите за еврото . И сега е така ?!.

    21:00 22.07.2026

  • 11 Пич

    5 2 Отговор
    Много би било интересно, някой да ни каже, какви точно ползи имане ние от говедарите, и какви ангажименти са поели те към нашата държава, след като получиха военна помощ.....???!!!

    Коментиран от #15, #16

    21:01 22.07.2026

  • 12 звучи като

    3 0 Отговор
    след приемане на еврото цените ще се дигнат с 5-10%, вервайте ми ще ви оправя

    21:02 22.07.2026

  • 13 Без име

    4 1 Отговор
    Къв експерт е тоя охлюв? Ще има Белене 2, Белене 2, Белене 3 и така до 10. Никога нашият народ не е раждал толкова много предатели.

    21:03 22.07.2026

  • 14 Конспиратор

    3 0 Отговор
    Терористичните заплахи са по-вероятни, но и с по-големи поражения.
    Теоретично са постоянни заплахи, но при даден за тях повод са по-възможни.

    21:04 22.07.2026

  • 15 Ма наф

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Обещали са да си затворят очите за закона "Магнитски" и за всички далавери.

    Понеже европейците отказват да помагат в бомбенето на Иран, ще им бъде добре дошло да падне една бомба на летището.

    Никой няма да пита откъде е прелетяла и ще задействат член 5.

    Ей така и бай Дончо ще вдигне банкет.

    Коментиран от #19, #21

    21:06 22.07.2026

  • 16 не всичко което хвърчи се яде

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Трябват повече познания по българска и европейска история и не само , за да има шанс да схванеш необходимостта от договор със съюзник.

    21:08 22.07.2026

  • 17 Дааааааа беееее

    2 0 Отговор
    То и от еврото нямаше никаква опасност и цените шаха да са си същите и дефицитът беше три процента.......КОЙ ВИ ВЯРВА ВЕЧЕ БЕ МАЙМУНИ НЕДНИИИ....

    21:09 22.07.2026

  • 18 Горски

    3 0 Отговор
    Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака.

    21:10 22.07.2026

  • 19 наопъки

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ма наф":

    Объркал си се. За награда на раболепния Демерджиев с лоялната магнитна кошница с доноси, сме получили неустоимата за Радев оферта за цистерните. Раболепните всеки знае как да ги използва.

    21:12 22.07.2026

  • 20 Уха

    1 0 Отговор
    Генерал Мишок на летището играе казачок. Тука има тука нема самолети Генерал Мишок пилтечи

    21:13 22.07.2026

  • 21 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ма наф":

    Не може да е това! От правителството на Радев никой не се интересува от проблемите на Пеевски, за да се пазарят за Магнитски!
    Може би се навеждат по робска инерция.

    21:14 22.07.2026

  • 22 Курназ Костя

    1 2 Отговор
    Лъжееееш! Бягайте да бягаме от моите братя иранци, че сме били пратили малко хора на опелото на аятолаха.
    Как ли не ви хленчих, че сме мишена, вий – не та не!
    Добре поне, че нашата делегация си сменила пола по клинична пътека в Техеран, та моите хора няма да ходят на фронта. Дали да не ида и аз.

    21:17 22.07.2026

  • 23 Гарга

    2 0 Отговор
    смотана! Ти и муньо ли ще попречите на Иран да имат контрол на Ормузкия проток. Невнятници

    21:17 22.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове