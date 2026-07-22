Експерт: Няма никаква опасност за преки военни действия срещу България, рисковете са други

България няма да бъде изложена на пряка опасност от военни действия заради решението да предостави логистична подкрепа на САЩ, заяви в интервю за БНТ експертът по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов.

„Разбира се, че можем да откажем на САЩ. Нищо не ни задължава да приемем подобно решение. Въпросът винаги е каква е цената“, коментира той.

По думите му при подобни решения водещ трябва да бъде националният интерес, който той дефинира като повишаване на сигурността на България, защита на правата на гражданите и създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт.

„Без сигурност, всичко останало: и правата, и жизненият стандарт – много бързо може да изчезне“, посочи експертът.

Той подчерта, че България трябва да работи тясно със съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, тъй като страната не може самостоятелно да гарантира своята сигурност.

Иванов определи като политически спекулации твърденията, че предоставянето на логистична подкрепа на американските военни операции въвлича България във война.

Според него няма съществена разлика между решението за разполагане на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер“ и подкрепата, която други държави от НАТО оказват на САЩ.

Той посочи, че Испания, Италия и Германия са отказали на САЩ да базират бойни самолети на техни летища, но не са отказали логистична подкрепа, включително използване на транспортни, самолети за презареждане във въздуха, разузнавателни и медицински самолети.

„От тази гледна точка България по никакъв начин не се откроява от това, което правят останалите държави и съюзници в НАТО“, заяви Иванов.

Според експерта няма риск от преки военни действия за страната ни. По думите му съществуват други рискове, например терористични и кибератаки, но те са "постоянна заплаха в настоящата международна среда".

Иванов коментира и реакциите на местните власти и жителите в района на авиобаза „Безмер“, които изразиха притеснения за сигурността. Той призова страховете на хората да не бъдат използвани политически и подчерта, че външната политика не трябва да се ръководи от страх.

Експертът заяви още, че България е била изправена пред две лоши решения, но според него страната е трябвало да подкрепи предоставянето на логистична помощ на САЩ. Иванов изрази критики към политиката на американския президент Доналд Тръмп спрямо Иран, но същевременно предупреди за рисковете от оставянето на Иран да контролира Ормузкия проток.

„Много по-вредно за българския национален интерес е да оставим Иран да има контрол върху Ормузкия проток“, смята той.

По думите му подобен сценарий би дал на Техеран значителни финансови ресурси, които могат да бъдат използвани за увеличаване на военните способности и за провеждане на по-агресивна политика спрямо съседни държави.