Експерт: Няма никаква опасност за преки военни действия срещу България, рисковете са други

България няма да бъде изложена на пряка опасност от военни действия заради решението да предостави логистична подкрепа на САЩ, заяви в интервю за БНТ експертът по национална сигурност и отбрана Ивайло Иванов.
„Разбира се, че можем да откажем на САЩ. Нищо не ни задължава да приемем подобно решение. Въпросът винаги е каква е цената“, коментира той.
По думите му при подобни решения водещ трябва да бъде националният интерес, който той дефинира като повишаване на сигурността на България, защита на правата на гражданите и създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт.
„Без сигурност, всичко останало: и правата, и жизненият стандарт – много бързо може да изчезне“, посочи експертът.
Той подчерта, че България трябва да работи тясно със съюзниците си в НАТО и Европейския съюз, тъй като страната не може самостоятелно да гарантира своята сигурност.
Иванов определи като политически спекулации твърденията, че предоставянето на логистична подкрепа на американските военни операции въвлича България във война.
Според него няма съществена разлика между решението за разполагане на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер“ и подкрепата, която други държави от НАТО оказват на САЩ.
Той посочи, че Испания, Италия и Германия са отказали на САЩ да базират бойни самолети на техни летища, но не са отказали логистична подкрепа, включително използване на транспортни, самолети за презареждане във въздуха, разузнавателни и медицински самолети.
„От тази гледна точка България по никакъв начин не се откроява от това, което правят останалите държави и съюзници в НАТО“, заяви Иванов.
Според експерта няма риск от преки военни действия за страната ни. По думите му съществуват други рискове, например терористични и кибератаки, но те са "постоянна заплаха в настоящата международна среда".
Иванов коментира и реакциите на местните власти и жителите в района на авиобаза „Безмер“, които изразиха притеснения за сигурността. Той призова страховете на хората да не бъдат използвани политически и подчерта, че външната политика не трябва да се ръководи от страх.
Експертът заяви още, че България е била изправена пред две лоши решения, но според него страната е трябвало да подкрепи предоставянето на логистична помощ на САЩ. Иванов изрази критики към политиката на американския президент Доналд Тръмп спрямо Иран, но същевременно предупреди за рисковете от оставянето на Иран да контролира Ормузкия проток.
„Много по-вредно за българския национален интерес е да оставим Иран да има контрол върху Ормузкия проток“, смята той.
По думите му подобен сценарий би дал на Техеран значителни финансови ресурси, които могат да бъдат използвани за увеличаване на военните способности и за провеждане на по-агресивна политика спрямо съседни държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПБ = Пеевски + Борисов
20:52 22.07.2026
2 Сатана Z
20:53 22.07.2026
3 поредния бръмбар
иска да ни успокои
че няма да разследват крадците на милиарди от ошушканата хазна
20:54 22.07.2026
4 Да бе да
20:54 22.07.2026
5 друг боклук
20:54 22.07.2026
6 Наблюдател
В Украйна навремето една каризматична личност обеща твърдо на населението, че ако го изберат за президент, веднага ще спре войната.
Избраха го този Зелен Клоун, и той забрави веднага обещанията си.
В Германия също един политик си правеше реклама, като използваше програмата на "Алтернатива за Германия" и хората се подлъгаха, за което сега горчиво съжаляват.
Сещате ли се в България, някой преди изборите по същия начин да е обещавал много и след изборите да го е хванала деменцията?
20:55 22.07.2026
7 Жураналист
Никога не го забравяйте!
Единствената българска партия която защитава българския интерес е Възраждане!!!
20:57 22.07.2026
8 Механик
п.п.
Това да ви напомня нещо?
20:57 22.07.2026
9 Гробар
21:00 22.07.2026
10 Къде се
21:00 22.07.2026
11 Пич
Коментиран от #15, #16
21:01 22.07.2026
12 звучи като
21:02 22.07.2026
13 Без име
21:03 22.07.2026
14 Конспиратор
Теоретично са постоянни заплахи, но при даден за тях повод са по-възможни.
21:04 22.07.2026
15 Ма наф
До коментар #11 от "Пич":Обещали са да си затворят очите за закона "Магнитски" и за всички далавери.
Понеже европейците отказват да помагат в бомбенето на Иран, ще им бъде добре дошло да падне една бомба на летището.
Никой няма да пита откъде е прелетяла и ще задействат член 5.
Ей така и бай Дончо ще вдигне банкет.
Коментиран от #19, #21
21:06 22.07.2026
16 не всичко което хвърчи се яде
До коментар #11 от "Пич":Трябват повече познания по българска и европейска история и не само , за да има шанс да схванеш необходимостта от договор със съюзник.
21:08 22.07.2026
17 Дааааааа беееее
21:09 22.07.2026
18 Горски
21:10 22.07.2026
19 наопъки
До коментар #15 от "Ма наф":Объркал си се. За награда на раболепния Демерджиев с лоялната магнитна кошница с доноси, сме получили неустоимата за Радев оферта за цистерните. Раболепните всеки знае как да ги използва.
21:12 22.07.2026
20 Уха
21:13 22.07.2026
21 Пич
До коментар #15 от "Ма наф":Не може да е това! От правителството на Радев никой не се интересува от проблемите на Пеевски, за да се пазарят за Магнитски!
Може би се навеждат по робска инерция.
21:14 22.07.2026
22 Курназ Костя
Как ли не ви хленчих, че сме мишена, вий – не та не!
Добре поне, че нашата делегация си сменила пола по клинична пътека в Техеран, та моите хора няма да ходят на фронта. Дали да не ида и аз.
21:17 22.07.2026
23 Гарга
21:17 22.07.2026