Плажът Навайо на Закинтос остава затворен и през лято 2026

Един от най-известните плажове в света ще може да се наблюдава само от панорамна площадка, а достъпът до брега и плуването в залива остават забранени заради риск от свлачища и срутвания.

Плажът Навайо на гръцкия остров Закинтос ще остане затворен за посетители и през летния сезон на 2026 година.

Мястото, известно още като „Плажът на корабокрушенците“ (Shipwreck Beach), е сред най-популярните туристически забележителности в Гърция и често попада в класациите за най-красивите плажове в света.

Навайо се намира в уединен залив на северозападното крайбрежие на Закинтос и е известен с белия си пясък, варовиковите скали, тюркоазените води и панорамните гледки. Най-разпознаваемият символ на плажа е ръждясалият кораб „Панайотис“, заседнал на брега през 1980 година. Според местни легенди корабът е бил използван за контрабанда, което допринася за мистичната атмосфера на мястото.

Именно заради този кораб плажът получава сегашното си име – „Навайо“, което на гръцки означава „корабокрушение“.

Строги ограничения и през 2026 г.

Според информация на гръцкия вестник Greece Newspaper, нова правителствена наредба забранява както достъпа до плажа, така и плуването в залива. Лодките имат право да се доближават най-много на 50 метра от брега.

Нарушителите подлежат на санкции, макар размерът на глобите да не е уточнен публично.

Опасност от срутвания

Причината за ограниченията е свързана със сериозен риск от свлачища и падащи скали. През 2018 година няколко души бяха ранени при голямо скално срутване, а през 2022 година, след земетресение, отново се откъснаха големи скални маси.

Властите смятат, че районът остава опасен за масов туризъм, въпреки огромната му популярност.

Какво все пак могат да видят туристите

Посетителите няма да могат да слизат на самия плаж, но ще могат да наблюдават залива от официалната обезопасена панорамна площадка над Навайо. Оттам се открива гледка към сините води, белия пясък и останките от кораба - сцена, превърнала плажа в едно от най-сниманите места в Йонийско море.

Навайо остава символ на Закинтос и една от най-разпознаваемите природни забележителности в Средиземноморието, макар засега да може да бъде разглеждан само от разстояние.

Източник: Lifestyle.bg.