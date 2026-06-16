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Почина Роджър Кук - "най-битият британски журналист"

Почина Роджър Кук - "най-битият британски журналист"

16 Юни, 2026 08:15 998 7

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  • почина

83-годишният Кук работи в телевизионната журналистика над 50 години

Почина Роджър Кук - "най-битият британски журналист" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният британски телевизионен водещ и ветеран разследващ журналист Роджър Кук е починал на 13 юни след кратко боледуване, предаде „Дейли Стар“, позовавайки се на семейството му.

„Освен забележителната си журналистическа кариера, Роджър беше преди всичко обичан съпруг и баща. Ще ни липсва много на всички“, написа семейството му.

83-годишният Кук работи в телевизионната журналистика над 50 години и си спечели репутация с разкриването на престъпления, корупция и несправедливост. Често се е изправял лице в лице с престъпници и често е бил бит по време на интервюта. Кук е признат за „най-бития журналист на Великобритания“ – бил е хоспитализиран десетки пъти, чупени са му пръсти, ръце и ребра, 12 пъти е изпадал в безсъзнание.

Представители на ITV нарекоха Кук една от най-уважаваните фигури в британската журналистика.

„Пионерският подход на Роджър Кук към разследващата журналистика го направи една от най-уважаваните и ползващи се с доверие фигури в медиите. Чрез новинарската си програма „The Cook Report“ Роджър работи неуморно, за да разобличи престъпленията и несправедливостта, помагайки за постигането на важни и трайни правни промени“, заяви каналът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита от почивка

    1 8 Отговор
    Разглеждам почивките има доста хубави почивки за това лято 🥳

    Коментиран от #2

    08:18 16.06.2026

  • 2 Я си стой на село!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анита от почивка":

    Таман да не се излагаш пред чужди хора!

    Коментиран от #3

    08:22 16.06.2026

  • 3 Анита от почивка

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Я си стой на село!":

    Ще имаме сбирка на руските жени моделкки, не се излагам просто си разказвам за почивките 🥳🤭

    08:30 16.06.2026

  • 4 Разследващата журналистика

    1 0 Отговор
    Трудно вирее по света, особено в България. И тук имаме бити разследващи журналисти, но повечето разследвания са поръчки за злепоставяне на фирми или политици от конкуренти. Никой не го е еня за правдата и справедливостта. Бедна държава сме, смелостта при нас е кът, но пък корупцията е навсякъде.

    Коментиран от #7

    08:44 16.06.2026

  • 5 Елизабет Цветанова

    0 0 Отговор
    След 6 месеца ще правим сватба с едно ромче от факултета. Сватбата ще бъде в ресторанта в факултета с много роми и мои роднини. 🤭🥳

    08:44 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Запознат и потърпевш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Разследващата журналистика":

    Целта е на едни да им върви много на други хип да не им върви. Справедливостта е много скъпа стока в България. Тук по цял ден се въртят интриги от Дейта центъра и нпотата на Америка за България.

    08:49 16.06.2026