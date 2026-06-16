Почина Роджър Кук - "най-битият британски журналист"

Легендарният британски телевизионен водещ и ветеран разследващ журналист Роджър Кук е починал на 13 юни след кратко боледуване, предаде „Дейли Стар“, позовавайки се на семейството му.
„Освен забележителната си журналистическа кариера, Роджър беше преди всичко обичан съпруг и баща. Ще ни липсва много на всички“, написа семейството му.
83-годишният Кук работи в телевизионната журналистика над 50 години и си спечели репутация с разкриването на престъпления, корупция и несправедливост. Често се е изправял лице в лице с престъпници и често е бил бит по време на интервюта. Кук е признат за „най-бития журналист на Великобритания“ – бил е хоспитализиран десетки пъти, чупени са му пръсти, ръце и ребра, 12 пъти е изпадал в безсъзнание.
Представители на ITV нарекоха Кук една от най-уважаваните фигури в британската журналистика.
„Пионерският подход на Роджър Кук към разследващата журналистика го направи една от най-уважаваните и ползващи се с доверие фигури в медиите. Чрез новинарската си програма „The Cook Report“ Роджър работи неуморно, за да разобличи престъпленията и несправедливостта, помагайки за постигането на важни и трайни правни промени“, заяви каналът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анита от почивка
Коментиран от #2
08:18 16.06.2026
2 Я си стой на село!
До коментар #1 от "Анита от почивка":Таман да не се излагаш пред чужди хора!
Коментиран от #3
08:22 16.06.2026
3 Анита от почивка
До коментар #2 от "Я си стой на село!":Ще имаме сбирка на руските жени моделкки, не се излагам просто си разказвам за почивките 🥳🤭
08:30 16.06.2026
4 Разследващата журналистика
Коментиран от #7
08:44 16.06.2026
5 Елизабет Цветанова
08:44 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Запознат и потърпевш
До коментар #4 от "Разследващата журналистика":Целта е на едни да им върви много на други хип да не им върви. Справедливостта е много скъпа стока в България. Тук по цял ден се въртят интриги от Дейта центъра и нпотата на Америка за България.
08:49 16.06.2026