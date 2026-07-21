Почина Джим Гилстрап, изпял „Swing Your Daddy“

Американският певец Джим Гилстрап, известен с хита „Swing Your Daddy“ и с участието си в тематичната песен на сериала „Good Times“, е починал на 79-годишна възраст. Музикантът си е отишъл на 18 юли 2026 г., съобщават американски музикални издания.
Гилстрап постига най-големия си самостоятелен успех през 1975 г. със „Swing Your Daddy“, която достига четвърто място в британската класация за сингли. Гласът му остава познат и от началните реплики на класическата песен на Стиви Уондър „You Are the Sunshine of My Life“.
През кариерата си той работи като беквокалист и студиен изпълнител с редица големи имена, сред които Стиви Уондър, Куинси Джоунс и други водещи представители на соул и поп музиката. Заедно с Блинки Уилямс изпълнява и запомнящата се заглавна песен на телевизионната комедия „Good Times“.
Причината за смъртта му не е оповестена публично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
10:45 21.07.2026
2 Почина Юрийй Волга
Коментиран от #5
10:46 21.07.2026
3 Бети петрохан
10:58 21.07.2026
4 Анита ескорт топмодел счетоводство ппдб
11:03 21.07.2026
5 Урсула и Кая
До коментар #2 от "Почина Юрийй Волга":Прати ми номера му , че нас никой не оправя .
11:09 21.07.2026
6 Редник
12:41 21.07.2026