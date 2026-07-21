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Почина Джим Гилстрап, изпял „Swing Your Daddy“

Почина Джим Гилстрап, изпял „Swing Your Daddy“

21 Юли, 2026 10:40 846 6

  • почина-
  • джим гилстрап-
  • swing your daddy

Американският певец и прочут студиен вокалист си отиде на 79-годишна възраст

Почина Джим Гилстрап, изпял „Swing Your Daddy“ - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският певец Джим Гилстрап, известен с хита „Swing Your Daddy“ и с участието си в тематичната песен на сериала „Good Times“, е починал на 79-годишна възраст. Музикантът си е отишъл на 18 юли 2026 г., съобщават американски музикални издания.

Гилстрап постига най-големия си самостоятелен успех през 1975 г. със „Swing Your Daddy“, която достига четвърто място в британската класация за сингли. Гласът му остава познат и от началните реплики на класическата песен на Стиви Уондър „You Are the Sunshine of My Life“.

През кариерата си той работи като беквокалист и студиен изпълнител с редица големи имена, сред които Стиви Уондър, Куинси Джоунс и други водещи представители на соул и поп музиката. Заедно с Блинки Уилямс изпълнява и запомнящата се заглавна песен на телевизионната комедия „Good Times“.

Причината за смъртта му не е оповестена публично.


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