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Ден след 35-тия си рожден ден издъхна актрисата Ендже Иртем от "Шербет от боровинки"

Ден след 35-тия си рожден ден издъхна актрисата Ендже Иртем от "Шербет от боровинки"

16 Юни, 2026 09:35 2 180 12

  • ендже иртем-
  • шербет от боровинки-
  • почина-
  • актриса

Точната причина за смъртта ще бъде установена след аутопсия

Ден след 35-тия си рожден ден издъхна актрисата Ендже Иртем от "Шербет от боровинки" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почина Едже Иртем, 35-годишната звезда от турските сериали „Шербет от боровинки“ и „Семейството“. Турските медии съобщиха това, позовавайки се на адвоката на семейството.

Според адвоката Иртем е починала ден след като е отпразнувала рождения си ден, вероятно от сърдечен удар. Майка ѝ е била наблизо, но не е могла да помогне на дъщеря си.

Точната причина за смъртта ще бъде установена след аутопсия.

След новината за смъртта на Едже Иртем, тръгнаха онлайн спекулациите за версии, свързани с наркотици. От началото на годината Турция провежда акции срещу наркотиците, като задържа десетки известни личности.

Колегата на Иртем от „Шербет от боровинки“, Феза Чивелек, беше задържана на 21 май и е заподозряна в трафик, производство или употреба на наркотици. Заедно с нея бяха задържани и певицата Мейбъл Матиз, моделът Серенай Сарикая, актьорът Онур Туна, певецът Беркай и още девет души.

Феза Чивелек е известна с ролята си на Нилай Юнал в сериала „Шербет от боровинки“. Тя участва и в проектите „Кръстих я Фериха“, „Лявата ми половина“ и „Войната на розите“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 селски лузър

    14 2 Отговор
    Предозирала е.

    Коментиран от #6

    09:37 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    11 2 Отговор
    Най-вероятно ще се установи, че е починала тихо и кротко в съня си. От старост.🤣

    09:48 16.06.2026

  • 4 ???

    16 10 Отговор
    Пфайзер или Модерна?

    Коментиран от #10

    09:49 16.06.2026

  • 5 Мммдаа

    7 0 Отговор
    От боровинките ще да ...

    09:52 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без име

    5 2 Отговор
    Последици от наложената мярка срещу ковид, която милиони българи не сложиха.

    10:22 16.06.2026

  • 9 Зрител

    3 0 Отговор
    Бог да я прости помакинята ! Убавица беше.

    10:30 16.06.2026

  • 10 Руци

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "???":

    Благодарим за диагнозата, докторе. Вие ще спасите света.

    Коментиран от #11

    10:31 16.06.2026

  • 11 Без име

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Руци":

    Колко бустера сложи? Ама честно! :-)

    Коментиран от #12

    10:54 16.06.2026

  • 12 Руци

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Осем, и един тайно без никой да знае.

    11:10 16.06.2026