Ден след 35-тия си рожден ден издъхна актрисата Ендже Иртем от "Шербет от боровинки"

Почина Едже Иртем, 35-годишната звезда от турските сериали „Шербет от боровинки“ и „Семейството“. Турските медии съобщиха това, позовавайки се на адвоката на семейството.
Според адвоката Иртем е починала ден след като е отпразнувала рождения си ден, вероятно от сърдечен удар. Майка ѝ е била наблизо, но не е могла да помогне на дъщеря си.
Точната причина за смъртта ще бъде установена след аутопсия.
След новината за смъртта на Едже Иртем, тръгнаха онлайн спекулациите за версии, свързани с наркотици. От началото на годината Турция провежда акции срещу наркотиците, като задържа десетки известни личности.
Колегата на Иртем от „Шербет от боровинки“, Феза Чивелек, беше задържана на 21 май и е заподозряна в трафик, производство или употреба на наркотици. Заедно с нея бяха задържани и певицата Мейбъл Матиз, моделът Серенай Сарикая, актьорът Онур Туна, певецът Беркай и още девет души.
Феза Чивелек е известна с ролята си на Нилай Юнал в сериала „Шербет от боровинки“. Тя участва и в проектите „Кръстих я Фериха“, „Лявата ми половина“ и „Войната на розите“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 селски лузър
Коментиран от #6
09:37 16.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Евгени от Алфапласт
09:48 16.06.2026
4 ???
Коментиран от #10
09:49 16.06.2026
5 Мммдаа
09:52 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без име
10:22 16.06.2026
9 Зрител
10:30 16.06.2026
10 Руци
До коментар #4 от "???":Благодарим за диагнозата, докторе. Вие ще спасите света.
Коментиран от #11
10:31 16.06.2026
11 Без име
До коментар #10 от "Руци":Колко бустера сложи? Ама честно! :-)
Коментиран от #12
10:54 16.06.2026
12 Руци
До коментар #11 от "Без име":Осем, и един тайно без никой да знае.
11:10 16.06.2026