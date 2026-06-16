Анджелина Джоли поискала да се помири с Брад Пит, той ѝ отказал

След близо десетилетие на съдебни спорове, взаимни обвинения и семейни конфликти, отношенията между Анджелина Джоли и Брад Пит продължават да предизвикват сериозен обществен интерес. Нови публикации в американските таблоидни медии твърдят, че напрежението между бившите съпрузи остава високо, а един от основните източници на конфликта е разривът в отношенията между Брад Пит и шестте им деца.

Според информации, цитирани от RadarOnline и Daily Mail, част от обкръжението на актьора смята, че след раздялата през 2016 г. Джоли е направила опити за по-конструктивен диалог, но отношенията между двамата така и не са успели да се нормализират. Други източници, близки до актрисата, категорично отхвърлят подобни твърдения и подчертават, че тя никога не е търсила романтично помирение, а единствено е участвала в дългогодишна семейна терапия с цел да помогне на децата да преодолеят последиците от раздялата.

Конфликтът между холивудските звезди започна след инцидента на борда на частен самолет през септември 2016 г., който доведе до края на брака им. Анджелина Джоли отправи обвинения срещу Брад Пит за грубо и насилствено поведение по време на полета - той е крещял и разливал алкохол на борда на самолета. Последвалите проверки на федералните власти и службите за закрила на детето не доведоха до повдигане на обвинения срещу актьора. Самият актьор впоследствие призна, че е потърсил помощ за проблемите си с алкохола и многократно е говорил публично за процеса на възстановяване и трезвеността си.

През годините дистанцията между актьора и децата му изглежда се задълбочи. Най-големите им наследници – Мадокс Джоли, Пакс Джоли, Захара Джоли и Шайло Джоли – вече публично използват фамилията Джоли или са предприели официални стъпки за премахване на фамилията Пит. През последните месеци подобни решения привлякоха значително медийно внимание и бяха възприети от мнозина като знак за продължаващото отчуждение в семейството.

Според близки до Брад Пит източници, съдебните процедури по попечителството са включвали консултации с психолози и специалисти, а децата са имали възможност сами да изразят позицията си. Те твърдят, че за актьора е било изключително болезнено да наблюдава как отношенията му с наследниците постепенно се разпадат.

По информация на американски медии звездата от "Боен клуб" е посрещнал последния Ден на бащата далеч от децата си. Според негови приятели той продължава да изпитва силна тъга от липсата на контакт с тях и често си спомня годините, когато семейството е било заедно.

„Най-тежкото за него е чувството, че пропуска важни моменти от живота им“, коментира източник, цитиран от американски издания. Според същия човек актьорът осъзнава, че е изгубил голяма част от ежедневната връзка с децата си и това остава една от най-болезнените теми в живота му.

През последните години Брад Пит се концентрира основно върху професионалните си ангажименти. След успеха на филми като Bullet Train и новия автомобилен проект F1 той продължава активно да снима и продуцира чрез компанията си Plan B Entertainment. Междувременно Анджелина Джоли също насочи вниманието си към режисурата, хуманитарната дейност и проектите си извън Холивуд.

Въпреки продължаващото напрежение, хора от обкръжението на Пит твърдят, че той не е загубил надежда за бъдещо сближаване с децата си. Според тях актьорът вярва, че с времето отношенията могат да бъдат възстановени и че винаги ще бъде готов за разговор, ако наследниците му решат да направят крачка към помирение.