Новини
Любопитно »
Анджелина Джоли поискала да се помири с Брад Пит, той ѝ отказал

Анджелина Джоли поискала да се помири с Брад Пит, той ѝ отказал

16 Юни, 2026 10:57 1 127 13

  • анджелина джоли-
  • брад пит-
  • помирение-
  • двойка-
  • деца

Според светските медии именно отказът за помирение е причината децата на двойката да се откажат от фамилията му

Анджелина Джоли поискала да се помири с Брад Пит, той ѝ отказал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След близо десетилетие на съдебни спорове, взаимни обвинения и семейни конфликти, отношенията между Анджелина Джоли и Брад Пит продължават да предизвикват сериозен обществен интерес. Нови публикации в американските таблоидни медии твърдят, че напрежението между бившите съпрузи остава високо, а един от основните източници на конфликта е разривът в отношенията между Брад Пит и шестте им деца.

Според информации, цитирани от RadarOnline и Daily Mail, част от обкръжението на актьора смята, че след раздялата през 2016 г. Джоли е направила опити за по-конструктивен диалог, но отношенията между двамата така и не са успели да се нормализират. Други източници, близки до актрисата, категорично отхвърлят подобни твърдения и подчертават, че тя никога не е търсила романтично помирение, а единствено е участвала в дългогодишна семейна терапия с цел да помогне на децата да преодолеят последиците от раздялата.

Конфликтът между холивудските звезди започна след инцидента на борда на частен самолет през септември 2016 г., който доведе до края на брака им. Анджелина Джоли отправи обвинения срещу Брад Пит за грубо и насилствено поведение по време на полета - той е крещял и разливал алкохол на борда на самолета. Последвалите проверки на федералните власти и службите за закрила на детето не доведоха до повдигане на обвинения срещу актьора. Самият актьор впоследствие призна, че е потърсил помощ за проблемите си с алкохола и многократно е говорил публично за процеса на възстановяване и трезвеността си.

През годините дистанцията между актьора и децата му изглежда се задълбочи. Най-големите им наследници – Мадокс Джоли, Пакс Джоли, Захара Джоли и Шайло Джоли – вече публично използват фамилията Джоли или са предприели официални стъпки за премахване на фамилията Пит. През последните месеци подобни решения привлякоха значително медийно внимание и бяха възприети от мнозина като знак за продължаващото отчуждение в семейството.

Според близки до Брад Пит източници, съдебните процедури по попечителството са включвали консултации с психолози и специалисти, а децата са имали възможност сами да изразят позицията си. Те твърдят, че за актьора е било изключително болезнено да наблюдава как отношенията му с наследниците постепенно се разпадат.

По информация на американски медии звездата от "Боен клуб" е посрещнал последния Ден на бащата далеч от децата си. Според негови приятели той продължава да изпитва силна тъга от липсата на контакт с тях и често си спомня годините, когато семейството е било заедно.

„Най-тежкото за него е чувството, че пропуска важни моменти от живота им“, коментира източник, цитиран от американски издания. Според същия човек актьорът осъзнава, че е изгубил голяма част от ежедневната връзка с децата си и това остава една от най-болезнените теми в живота му.

През последните години Брад Пит се концентрира основно върху професионалните си ангажименти. След успеха на филми като Bullet Train и новия автомобилен проект F1 той продължава активно да снима и продуцира чрез компанията си Plan B Entertainment. Междувременно Анджелина Джоли също насочи вниманието си към режисурата, хуманитарната дейност и проектите си извън Холивуд.

Въпреки продължаващото напрежение, хора от обкръжението на Пит твърдят, че той не е загубил надежда за бъдещо сближаване с децата си. Според тях актьорът вярва, че с времето отношенията могат да бъдат възстановени и че винаги ще бъде готов за разговор, ако наследниците му решат да направят крачка към помирение.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    13 0 Отговор
    Най вероятно е свършила парите ,друг балък не намери и реши да потърси бившия .

    10:59 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Би-джендърите А.Джоли и Б.Пит

    3 4 Отговор
    Редовно ни информирате относно личните и бизнес подробности на бисексуалните джендъри Анджелина Джоли и Брад Пит.

    11:03 16.06.2026

  • 4 БГ ПУЯК

    3 0 Отговор
    Събинчето и отговорния редактор, ако има такъв, са решили че се интересуваме само от 4 международни теми с клюки: анджелиина и брат пит, кво става в кралския двор, вокалиста на уан дайрекшън, и онея, дето вместо дапде изплющят се съдят, джъстин някой си и блейк лавли.

    11:03 16.06.2026

  • 5 Цъцъ

    15 0 Отговор
    Интересно тия "деца" сега като се отказват от него и фамилията му дали някой ден, ще претендират и съдят за наследството му🙄

    11:05 16.06.2026

  • 6 Женерал Наско ниското

    3 1 Отговор
    Плача

    11:09 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Здрасти

    13 0 Отговор
    Брад Пит е пич, тая сатанистка иска отново да черпи от енергията му.. Нямаа

    11:16 16.06.2026

  • 10 Що за примирие

    10 0 Отговор
    Със змия
    Тя просто цели да му навреди на хармонията в новия му щастлив живот

    11:27 16.06.2026

  • 11 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Аааааа а,свършиха парите.

    12:20 16.06.2026

  • 12 Баш Майстора

    2 0 Отговор
    Да можеш да издържат толкова много деца, едва ли са от бедните американци . А и двамата бяха с по над 100 млн. долара богатство . ....всеки. така че имат пари за зъболекари и адвокатите....

    12:44 16.06.2026

  • 13 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Два пъти в блато с Алигатор не се влиза! -))))))

    13:06 16.06.2026