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Малката дъщеря на Бекъм се опита да посети отчуждения си брат Бруклин

Малката дъщеря на Бекъм се опита да посети отчуждения си брат Бруклин

16 Юни, 2026 11:58 949 2

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14-годишната Харпър ударила на камък, понеже брат ѝ не си бил у дома

Малката дъщеря на Бекъм се опита да посети отчуждения си брат Бруклин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Семейното напрежение около фамилия Бекъм продължава да се покачва, а нова информация подсказва, че най-малката дъщеря на семейството, 14-годишната Харпър Бекъм, се е опитала да направи лична крачка към сближаване с по-големия си брат Бруклин.

Според публикации в британската преса Харпър е посетила дома на Бруклин Бекъм и съпругата му Никола Пелтц в Лос Анджелис с надеждата да прекара време с тях. При пристигането си обаче тя не е открила нито брат си, нито неговата съпруга, като посещението не е довело до очакваната среща.

Случаят се развива на фона на продължаващите информации за обтегнатите отношения между Бруклин и останалата част от семейството. След категоричния отказ на Бруклин да се помири със семейството си и обвиненията срещу тях, той не е предприел никакви стъпки за затопляне на отношенията, макар Виктория и Дейвид да правят леки опити да привлекат вниманието му.

Източници, цитирани от британски издания, твърдят, че Харпър трудно приема дистанцията между брат си и останалите членове на фамилията. По думите им тя винаги е била особено близка с Бруклин и продължава да се надява отношенията в семейството да бъдат възстановени.

Напрежението около семейство Бекъм стана особено видимо по време на тазгодишните чествания по случай 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм, когато Бруклин и Никола не присъстваха на организираните семейни събирания. Отсъствието им предизвика множество коментари в медиите, особено предвид факта, че останалите деца на семейството – Ромео, Круз и Харпър – активно участваха в празненствата и публикуваха снимки от събитието в социалните мрежи.

Освен това през изминалия уикенд Дейвид Бекъм получи звезда на Холивудската алея на славата – признание за приноса му към спорта и популяризирането на футбола в САЩ. На церемонията присъстваха всички членовете на семейството, включително Виктория, Ромео, Круз и Харпър, но не и най-големият му син.


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