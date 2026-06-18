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Подплашен кон обърна карета и уби индийски турист в Сентръл парк

Подплашен кон обърна карета и уби индийски турист в Сентръл парк

18 Юни, 2026 06:13, обновена 18 Юни, 2026 09:00 1 732 10

  • сентръл парк-
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  • инцидент-
  • кон-
  • карета

Смъртоносното пътуване било подарък за18-годишния младеж, за завършването на гимназията

Подплашен кон обърна карета и уби индийски турист в Сентръл парк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

18-годишен младеж издъхна в болница няколко часа, след като пострада тежко при инцидент с конска туристическа карета в Сентръл Парк, Ню Йорк, предаде CBS News.

Според разследващите органи на Ню Йорк и официалните изявления на профсъюзите, трагичният случай е предизвикан от груба небрежност на кочияша.

Загиналият младеж е Романч Махаджан, турист от Индия. Пътуването до САЩ е било подарък от семейството му по случай завършването на гимназия. Само два дни по-рано той е научил, че е приет в престижен университет в родината си.

Романч е бил в каретата заедно с трима членове на семейството си, когато конят се подплашил и потеглил с бясна скорост, след което младежът бива изхвърлен от мястото си. При падането той удря тежко главата си в асфалта на West Drive.

Другите членове на семейството са се отървали с леки наранявания и уплаха.

От синдиката на кочияшите потвърдиха, че водачът е пуснал юздите и е слязъл от каретата, за да направи снимка на семейството. Разпоредбите изрично забраняват на кочияшите да се отдалечават от животните по какъвто и да е повод. Останал без надзор, конят на име Сампсън се подплашил от неустановена шумова или визуална причина и хуква в галоп. След бясна гонка по натоварената алея на парка, каретата закачила колелото на друг файтон и се е преобърнала в района на популярния ресторант Tavern on the Green.

Самият кон не е пострадал при инцидента. Той е бил закупен и въведен в парка едва преди шест седмици. Собственикът на каретата е отстранил шофьора за неопределено време, а конят Сампсън ще бъде окончателно пенсиониран и изведен от бизнеса.

Това е вторият тежък случай в парка само в рамките на една седмица – на 9 юни друг 16-годишен работен кон (Дениз) колабира и умря пред очите на туристите, след като бе погълнал отровно парково растение. Сдружението Central Park Conservancy, което управлява парка, обяви, че това е първият смъртен случай на човек в съвременната история на тези атракциони в Ню Йорк, и категорично поиска пълната им забрана.

Трагедията предизвика огромна вълна от недоволство. Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани и председателят на градския съвет Джули Менин обявиха, че още следващия месец съветът ще разгледа спешно законопроекта за окончателно прекратяване и забрана на конските карети в Сентръл Парк.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска

    10 0 Отговор
    когато конят се подплашил и потеглил с бясна скорост


    ясно, сега разбирам че коня е дрифтил на паважа

    06:29 18.06.2026

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор
    колко време е въртял гумите на място като е потеглял с басна скорост?

    и моя кон така потегля с бясна скорост

    искате ли да видите?

    06:30 18.06.2026

  • 3 оня с коня

    5 0 Отговор
    тъй правят конювете

    06:38 18.06.2026

  • 4 1488

    12 0 Отговор
    сигурно е видял нигьр

    07:03 18.06.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 0 Отговор
    Некадърните каубои са убили Сигането...

    07:04 18.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Перо

    3 0 Отговор
    На това място има голямо езеро и въпросния ресторант се намира на брега. Имало е риск да паднат туристите във водата! На тези места се събират много хора.

    07:42 18.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жоро Илич Джунов

    3 0 Отговор
    Айде, Раджеш Кутрапали отиде зян. Кремирайте го и да се приключва с тоя фарс.

    09:09 18.06.2026

  • 10 Нюдели

    2 0 Отговор
    Индиецът трябва да е пред рикшата (каретата), а не вътре. Затова стават инциденти.

    09:40 18.06.2026