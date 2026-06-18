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Лидия притесни феновете си - спира участията (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Лидия притесни феновете си - спира участията (СНИМКИ)

18 Юни, 2026 10:32 1 098 21

  • лидия-
  • поп фолк-
  • звезда-
  • певица-
  • отменени-
  • участие

Поп фолк звездата се оплака от тежка умора

Лидия притесни феновете си - спира участията (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк дивата Лидия съобщи разочароваща новина за феновете си - слиза от сцената. Звездата отмени участията си до края на месеца, понеже изпитва тежка физическа умора.

„Всички, които ме познават, знаят колко много означават за мен музиката, сцената и работата. Не съм спирала нито за момент, откакто съм започнала.

Не знаех какво означава да спреш навреме, преди да си навредиш, докато не започнах физически да го усещам.

Никога не съм била човек, който се отказва или спира, но за първи път ми се налага да призная, че тялото ми има нужда да бъде чуто.

До края на месеца отменям участията си.", написа Лидия в профила си в мрежата, а публикацията ѝ събра десетки хиляди реакции и коментари.

В заключение поп фолк звездата благодари на феновете си за разбирането и им обеща да се завърне скоро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кобра Кай 🥋

    18 0 Отговор
    Спира участията, само по адреси 😉😛

    10:38 18.06.2026

  • 3 Даниел ЛяРусо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Олеле":

    Я кажи коя те кефи теб!? 🤔

    Коментиран от #11

    10:39 18.06.2026

  • 4 Дедо-похотливко

    5 1 Отговор
    Лекувам умора всекаква...БЕЗплатно!!!

    10:40 18.06.2026

  • 5 кака кифла притесни и писарките

    6 0 Отговор
    няма как да цъкат за нея нови пълнежи

    10:43 18.06.2026

  • 6 КАТАДЖИЯ

    6 0 Отговор
    УУУУУХХХХХ. ТЕЯА ДА И ВИДЯ ДУКУМЕНТИТЕ И ГУМИТЕ А СЪЩУ И ДА Я ТЕСТВАМ........

    10:45 18.06.2026

  • 7 Спиро

    5 2 Отговор
    От глисти се получава подобна умора..

    10:52 18.06.2026

  • 8 Без име

    7 1 Отговор
    Къв е тоя хуманоид?

    10:55 18.06.2026

  • 9 аБе,

    9 0 Отговор
    Жено,чалгата не е музика,сцената не са чалготеките и да това е работа но кОрвенска.Визията ти го доказва.

    10:55 18.06.2026

  • 10 разбира се сезона е съвсем в началото .

    1 0 Отговор
    даже в бургас още не слушат чалга и кючеци . а от какво ще взима пари . човек лесно грохва . разбира се за нещастието има причини . тук има 1600 певци . пускат се на жива музика в механите и на концерти . плът , атмосфера . често и наркотици, алкохол , цигари . някои ги хванаха с кока . татуси и оръжия . бандеровската мода е както на американските певци . уж правят шоу . а припадат на сцената .

    10:57 18.06.2026

  • 11 Тази

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел ЛяРусо":

    Която обичам! А ако питаш за тип жена - Орнела Мути!

    Коментиран от #13, #14

    11:01 18.06.2026

  • 12 хихи

    3 0 Отговор
    ама и двамата ли са притеснени

    11:06 18.06.2026

  • 13 Оооо...

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тази":

    Внимавай кво си пожелаваш, шото точно тоя тип жена ше ти източи...маслото от мотора задължително!

    Коментиран от #15, #17

    11:11 18.06.2026

  • 14 Даниел ЛяРусо

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тази":

    Хахаха знаех си, че си ти! И преди си ми отговарял същото и хейтиш млади красиви българки!

    Орнела Мути е на 83 години. Това ли те възбужда!? 😐 А на младини във филма със италинския маннгал, играе точно похотлива плейметка. С какво е по-различна от чалгарките!?

    Коментиран от #16

    11:12 18.06.2026

  • 15 Страх

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оооо...":

    Ме е, но какво да се прави, като ги обичам!

    11:35 18.06.2026

  • 16 Първо

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Даниел ЛяРусо":

    Никъде не съм казал, че Лидия е грозна! Ще я захвърля, защото няколко пъти съм бил в кръчми и барове с нея, и държанието и винаги е било долно и пошло! Да, хубава е, но - за веднъж! Второ, на всички с повече мозък от тебе би им било ясно, че говоря за Орнела Мути като млада! И трето, не ме интересува какво играе, защото това е външният типаж жена която харесвам. Не говоря за качествата, които харесвам! Ако не разбра, питай пак!

    Коментиран от #18, #19

    11:41 18.06.2026

  • 17 Няма такава опасност

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оооо...":

    Той ги обича само от безопасно разстояние.

    Коментиран от #21

    11:45 18.06.2026

  • 18 Даниел ЛяРусо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Първо":

    Дай некоя която сега е млада. Никоя ли не изглежда като Орнела в монента!? 🤔 Или ако не е рускиня одобрена от комрадс не става!? Ти май си останал в 80-те.

    Не е по темата, ама да те питам, ще биеме ли сащ на световното по футбол? 🤭

    Коментиран от #20

    11:51 18.06.2026

  • 19 Пропуснах

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Първо":

    Ти зададе въпрос само за външният вид на жената, не за нейните качества, които бих искал да има!

    11:51 18.06.2026

  • 20 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Даниел ЛяРусо":

    Съм че има много жени като нея и сега! Дадох примера защото е много разпознаваема, а и защото тогава бях много млад, или дори подрастващ, и съм сигурен, че тя ми е формирала вкуса към този тип жени. А от футбол не се интересувам. Който ще да спечели!

    11:55 18.06.2026

  • 21 А те

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма такава опасност":

    Никога прощават!

    11:56 18.06.2026