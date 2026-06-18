Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Родопски голеник
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Родопски голеник

18 Юни, 2026 10:05 882 5

  • родопски-
  • голеник-
  • спанак-
  • ориз-
  • какво да сготвя

Особено популярен е в района на Широка лъка, Девин, Смолян и селищата около тях, където традиционно се приготвя върху сач или плоча

Рецепта на деня: Родопски голеник - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • спанак - 400 г
  • ориз - 1 и 1/4 ч.ч.
  • яйца - 3 бр.
  • краве масло - 60 г
  • мащерка - 1/2 ч.л.
  • сол - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Спанакът се почиства внимателно, измива се добре под течаща вода и се нарязва на ситно.

В по-голяма тенджера се поставя заедно с кравето масло и се задушава на умерен огън за 4-5 минути, докато омекне и намали обема си.

Към спанака се добавя измитият ориз. Наливат се около 2 и 1/2 ч.ч. вода и се овкусява със солта. Сместа се разбърква добре и се оставя да къкри на слаб огън, докато оризът омекне и поеме по-голямата част от течността.

Яйцата се разбиват в отделна купа. Добавят се мащерката и черният пипер, след което сместа се разбърква до еднородност.

След като спанакът и оризът са готови, се оставят за няколко минути да се охладят леко. Прибавят се разбитите яйца и всичко се разбърква много добре.

По традиция голеникът се приготвя върху сач или плоча. Ако такива не са налични, може да се използва добре намазан с масло тиган или плитка тава. Сместа се разпределя равномерно и се заглажда.

Пече се до образуване на апетитна златиста коричка от едната страна. След това внимателно се обръща с помощта на чиния или капак и се запича и от другата страна до приятен златист цвят, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 2 Отговор
    Кат сте почнали с родопски специалитети, дайте и рецепта за ро доп ските ка лмар и.

    10:14 18.06.2026

  • 2 ааа

    2 3 Отговор
    Тоя буламач няма да го ям.

    10:21 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 родопчани да си го ядат

    2 5 Отговор
    спанака прави хората силни . ще вдигнат малко цената . в ресторанта е 20 евро . а и името е старо . родопи . какво означава . планините по света имат далеч по модерни имена . кордилери , хималаи , никъде никой не кръщава родопи , рила . странно . даже в света на киното се снимат филми с гризли , реки , гори , екскурзии и туристи . в родопите не . забранено е палене на огън . опъване на палатка. къпането във водата . обикалянето на гората . пълно с еко рейнджъри и разни други .

    10:38 18.06.2026

  • 5 Шопа

    0 0 Отговор
    Родопски голеник от Вигенин...

    11:28 18.06.2026