Рецепта на деня: Родопски голеник

Необходими продукти:

спанак - 400 г

ориз - 1 и 1/4 ч.ч.

яйца - 3 бр.

краве масло - 60 г

мащерка - 1/2 ч.л.

сол - 1 ч.л.

черен пипер - 1/3 ч.л.

Начин на приготвяне:

Спанакът се почиства внимателно, измива се добре под течаща вода и се нарязва на ситно.

В по-голяма тенджера се поставя заедно с кравето масло и се задушава на умерен огън за 4-5 минути, докато омекне и намали обема си.

Към спанака се добавя измитият ориз. Наливат се около 2 и 1/2 ч.ч. вода и се овкусява със солта. Сместа се разбърква добре и се оставя да къкри на слаб огън, докато оризът омекне и поеме по-голямата част от течността.

Яйцата се разбиват в отделна купа. Добавят се мащерката и черният пипер, след което сместа се разбърква до еднородност.

След като спанакът и оризът са готови, се оставят за няколко минути да се охладят леко. Прибавят се разбитите яйца и всичко се разбърква много добре.

По традиция голеникът се приготвя върху сач или плоча. Ако такива не са налични, може да се използва добре намазан с масло тиган или плитка тава. Сместа се разпределя равномерно и се заглажда.

Пече се до образуване на апетитна златиста коричка от едната страна. След това внимателно се обръща с помощта на чиния или капак и се запича и от другата страна до приятен златист цвят, пише gotvach.bg.