Има нов мъж в живота на Шакира? (СНИМКИ)

Шакира и мексиканският актьор Мануел Гарсия-Рулфо предизвикаха нова вълна от спекулации за романтична връзка, след като бяха забелязани заедно в Лос Анджелис.

Според снимки, публикувани от Page Six, колумбийската певица и звездата от сериала „Адвокатът Линкълн“ са били заснети в понеделник пред хотел Sunset Tower в Западен Холивуд. Двамата чакали автомобила си на паркинга на хотела, като разговаряли и се усмихвали един на друг.

След пристигането на колата Мануел Гарсия-Рулфо демонстрирал джентълменско отношение, като отворил вратата на Шакира, преди тя да седне на мястото до шофьора. След това актьорът се качил зад волана и двамата напуснали хотела заедно.

DEBE SER UN UNIVERSO PARALELO O

REALMENTE ESTÁ PASANDO 🤯

“Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero (ah)

Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero” pic.twitter.com/b4c7jzESAb — SHAKIRA MÉXICO CARIBE (@Shakira_Athena) June 16, 2026

За срещата си Шакира избрала небрежен стил – черен потник, дънки и черни ботуши на платформа, допълнени от кожено яке. 45-годишният Гарсия-Рулфо също бил облечен ежедневно – с дънки, тениска и тъмно яке.

Появата им веднага предизвика коментари в социалните мрежи. Много фенове приветстваха възможността двамата да са новата звездна двойка в Холивуд, макар че към момента няма официално потвърждение за характера на отношенията им. Представители на Шакира и Гарсия-Рулфо не са коментирали публикациите.

През последните години личният живот на Шакира беше обект на засилен медиен интерес. Изпълнителката се раздели с бившия испански национал Жерар Пике през 2022 г. след повече от десетилетие заедно. Двамата се запознаха през 2010 г. по време на снимките на видеоклипа към химна на Световното първенство по футбол „Waka Waka“ и имат двама синове – Милан и Саша.

omfg shakira junto al actor mexicano manuel garcia-rulfo luego de salir de cenar en el sunset tower hotel de west hollywood 👀 pic.twitter.com/31hhzWFQfD — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 🇨🇴 (@hey_timor) June 16, 2026

След раздялата името на певицата беше свързвано с няколко известни личности, сред които звездата от НБА Джими Бътлър, пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън и британският актьор Люсиен Лависконт, познат от сериала „Емили в Париж“. Нито една от тези предполагаеми връзки обаче не беше официално потвърдена.

Мануел Гарсия-Рулфо е сред най-популярните мексикански актьори в Холивуд през последните години. Освен с ролята си в хитовата продукция на Netflix „Адвокатът Линкълн“, той участва и във филмите „Великолепната седморка“, „Убийство в Ориент експрес“ и „Джурасик свят: Прераждане“. Според американски медии до началото на 2026 г. той е имал връзка с Одри Макгроу – най-малката дъщеря на кънтри звездите Фейт Хил и Тим Макгроу.