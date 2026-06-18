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Има нов мъж в живота на Шакира? (СНИМКИ)

Има нов мъж в живота на Шакира? (СНИМКИ)

18 Юни, 2026 13:31 414 4

  • шакира-
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  • връзка-
  • нов мъж

Певицата бе забелязана на вечеря с известен актьор

Има нов мъж в живота на Шакира? (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шакира и мексиканският актьор Мануел Гарсия-Рулфо предизвикаха нова вълна от спекулации за романтична връзка, след като бяха забелязани заедно в Лос Анджелис.

Според снимки, публикувани от Page Six, колумбийската певица и звездата от сериала „Адвокатът Линкълн“ са били заснети в понеделник пред хотел Sunset Tower в Западен Холивуд. Двамата чакали автомобила си на паркинга на хотела, като разговаряли и се усмихвали един на друг.

След пристигането на колата Мануел Гарсия-Рулфо демонстрирал джентълменско отношение, като отворил вратата на Шакира, преди тя да седне на мястото до шофьора. След това актьорът се качил зад волана и двамата напуснали хотела заедно.

За срещата си Шакира избрала небрежен стил – черен потник, дънки и черни ботуши на платформа, допълнени от кожено яке. 45-годишният Гарсия-Рулфо също бил облечен ежедневно – с дънки, тениска и тъмно яке.

Появата им веднага предизвика коментари в социалните мрежи. Много фенове приветстваха възможността двамата да са новата звездна двойка в Холивуд, макар че към момента няма официално потвърждение за характера на отношенията им. Представители на Шакира и Гарсия-Рулфо не са коментирали публикациите.

През последните години личният живот на Шакира беше обект на засилен медиен интерес. Изпълнителката се раздели с бившия испански национал Жерар Пике през 2022 г. след повече от десетилетие заедно. Двамата се запознаха през 2010 г. по време на снимките на видеоклипа към химна на Световното първенство по футбол „Waka Waka“ и имат двама синове – Милан и Саша.

След раздялата името на певицата беше свързвано с няколко известни личности, сред които звездата от НБА Джими Бътлър, пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън и британският актьор Люсиен Лависконт, познат от сериала „Емили в Париж“. Нито една от тези предполагаеми връзки обаче не беше официално потвърдена.

Мануел Гарсия-Рулфо е сред най-популярните мексикански актьори в Холивуд през последните години. Освен с ролята си в хитовата продукция на Netflix „Адвокатът Линкълн“, той участва и във филмите „Великолепната седморка“, „Убийство в Ориент експрес“ и „Джурасик свят: Прераждане“. Според американски медии до началото на 2026 г. той е имал връзка с Одри Макгроу – най-малката дъщеря на кънтри звездите Фейт Хил и Тим Макгроу.


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  • 1 Пецата

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    Не съм аз некои друг е разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    13:39 18.06.2026

  • 2 лими

    1 1 Отговор
    Шактира беше толкова зле на откриването на световното,че нямам думииииии.

    13:40 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    И кво ни боли

    13:50 18.06.2026