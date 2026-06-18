Принц Хари и Меган Маркъл ще заведат децата си във Великобритания за пръв път от 4 г. насам

Принц Арчи и принцеса Лилибет се готвят да посетят Великобритания за първи път от 2022 г. насам. Според информация на Page Six Меган Маркъл и принц Хари планират да доведат двете си деца в Обединеното кралство през юли.
Все още не е ясно дали по време на визитата ще се състои среща между децата и техния дядо, крал Чарлз Трети. Източник, цитиран от изданието, твърди обаче, че 41-годишният принц Хари „отчаяно иска“ Арчи и Лилибет да видят монарха.
По-рано този месец Page Six съобщи, че херцогът на Съсекс се надява да вземе семейството си със себе си по време на предстоящо посещение във Великобритания, свързано с популяризирането на Игрите Invictus. Бившият военен пилот ще участва в събитие, отброяващо една година до следващото издание на международната надпревара за ранени военнослужещи и ветерани, която ще се проведе в Бирмингам от 10 до 17 юли 2027 г.
Представители на принц Хари не са коментирали официално информацията.
Арчи е роден във Великобритания през май 2019 г., само няколко месеца преди Меган и Хари да се оттеглят от кралските си задължения и да се установят в Монтесито, Калифорния. Когато семейството се завърна за платинения юбилей на кралица Елизабет Втора през 2022 г., към него вече се беше присъединила и Лилибет.
Макар децата да не участваха в публични събития по време на тогавашното посещение, срещите им с покойната кралица Елизабет Втора и с тогавашния престолонаследник Чарлз привлякоха значително медийно внимание.
По време на същата визита принц Уилям и съпругата му Катрин не се срещнаха с племенниците си. Отношенията между двамата братя и техните семейства се влошиха допълнително след излъчването на документалната поредица „Хари и Меган“ в Netflix и публикуването на мемоарната книга „Резервният“ („Spare“) на принц Хари през 2023 г.
Към момента не е известно дали Арчи и Лилибет ще се срещнат с принца и принцесата на Уелс по време на предстоящото посещение, както и с техните деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.
През последните години принц Хари неколкократно посещаваше Великобритания самостоятелно. Миналата година той проведе 53-минутна среща с баща си, крал Чарлз Трети, след като публично заяви пред BBC, че би желал помирение със семейството си.
Междувременно Меган Маркъл не е посещавала Великобритания от септември 2022 г., когато заедно с принц Хари присъства на погребението на кралица Елизабет Втора. Ако информацията бъде потвърдена, предстоящото пътуване ще бъде първото завръщане на цялото семейство Съсекс на британска земя от четири години насам.
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1 Шперца
15:01 18.06.2026
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