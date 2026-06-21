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Какво не трябва да се прави по време на лятното слънцестоене

Какво не трябва да се прави по време на лятното слънцестоене

21 Юни, 2026 13:11 1 171 12

  • слънцестоене-
  • лято
Какво не трябва да се прави по време на лятното слънцестоене - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Лятното слънцестоене отбелязва най-дългия ден и най-късата нощ в годината, както и астрономическото начало на лятото в Северното полукълбо. От древни времена този ден се смята за символ на разцвета, изобилието и обновяването на природата.

Лятното слънцестоене е една от най-важните астрономически дати. Тази година то се пада на 21 юни, неделя, и ще започне в 11:24 ч., уточнява actualno.bg.

Астрономическото слънцестоене настъпва, когато земната ос се наклони към Слънцето. Ето защо Северното полукълбо получава най-много слънчева светлина през годината през юни. В момента на лятното слънцестоене Слънцето достига най-високата точка над хоризонта и след тази дата дневните часове постепенно започват да се скъсяват.

Защо този ден се смята за специален? В много култури лятното слънцестоене символизира победата на светлината над тъмнината, изобилието и плодородието. В славянската традиция този период е свързан с ритуали за пречистване, събиране на лечебни билки и празненства в чест на слънцето.

Вярвало се е, че по това време природата има специални сили, затова хората се опитвали да прекарат деня в хармония със себе си и света около тях.
Какво да не правите по време на лятното слъцестоене

Въпреки че на този ден няма официални забрани, в народните традиции и вярвания има определени знаци и предупреждения за лятното слънцестоене.

Ето какво, според общоприетото поверие, не трябва да се прави на този ден. Нашите предци вярвали, че негативните емоции, изразени в деня на слънцестоенето, могат да се задържат в живота на човек за дълго време. Затова те съветвали да се избягват спорове, обиди и разрешаване на конфликти.

Вярвало се е, че добрите дела, извършени на този ден, ще се върнат стократно към човека, който ги извършва, а безразличието може да донесе лош късмет.

Според поверията, емоционалното състояние на човек в деня на слънцестоенето може да повлияе на събитията през следващите месеци.

Предците ни са вярвали, че всякакви действия, извършени със зло или завист в деня на лятното слънцестоене, могат да се обърнат срещу самия човек.

Нашите предци също избягвали мързела и бездействието. Те вярвали, че ако прекарате един ден пасивно, следващите месеци могат да преминат без развитие или постижения.

Те също така са внимавали при боравене с огъня и водата, тъй като се е смятало, че тези елементи имат специални сили по време на слънцестоенето.

Днес много хора възприемат лятното слънцестоене като възможност да спрат, да направят равносметка и да се подготвят за ново начало, дори и да не спазват древните ритуали.

Измиването на лицето с роса в ранното утро на този ден е един от обичаите, които са спазвали предците ни. Те са вярвали, че това укрепва здравето и запазва младостта. В деня на лятното слънцестоене е най-добре е да се събудите с първите лъчи на слънцето. Вярва се, че каквото и да си пожелаете в този момент, то непременно ще се сбъдне.

Струва си да се отбележи, че всички тези забрани се основават на народни вярвания и нямат никаква реална основа. В същото време лятното слънцестоене остава възможност да се насладим на природата, да прекараме време с любими хора и да се насладим на най-дългия ден в годината.
БОТОВЕ

Антискрапинг контент, магазини.
Как е съботонешие лоши срещу добри ботове. Добрите ще преживее тежки времена. Лошите са по-напред. Но мисляя че с AI ще победим. Действа като DNS сървър.
Ще очакваме през идните месеци тренират се моделитe google и facebook. Те си тренират без разрешение.

Киберсигурността ще става по-зле. Хакват се цели сървъри. Килентът да разбере, че трябва да инвестира в инфраструкутра и сигурност.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    9 0 Отговор
    да се стои на сянка.

    13:17 21.06.2026

  • 3 Скоро

    8 0 Отговор
    ще престанем да ви четем. Стегнете се бе, хора!

    13:19 21.06.2026

  • 4 Елизабет ЦЦЦветанова

    0 0 Отговор
    Герб ме избамка и побегна с 200 🥳🐐🤣😅

    13:21 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 лама Кифла

    1 2 Отговор
    ........Какво не трябва да се прави

    13:22 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТОВА КАКВО Е И ЗА КАКВО Е?!

    10 0 Отговор
    Антискрапинг контент, магазини.
    Как е съботонешие лоши срещу добри ботове. Добрите ще преживее тежки времена. Лошите са по-напред. Но мисляя че с AI ще победим. Действа като DNS сървър.
    Ще очакваме през идните месеци тренират се моделитe google и facebook. Те си тренират без разрешение.
    Бе вие нормални ли сте, копвате всичко от AI

    13:24 21.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Тони, кака, тоя AI ти е пийнал мозъка. Или поне това, което е останало от него.🤣🤣🤣

    13:26 21.06.2026

  • 11 Гост666

    3 0 Отговор
    Нищо д а се стой и да не се прави нищо.

    14:34 21.06.2026

  • 12 Слънчасване!

    2 0 Отговор
    От това трябва да се пазим днес?😀

    14:51 21.06.2026